Автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов просил у партии в долг три тысячи долларов на наряды для Нобелевской премии

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-17T17:36:50+03:00

Михаил Шолохов и его супруга побывали на приеме у короля Швеции. Выставка в "Шолохов-Центр". Фото: Ольга ГОПАЛО

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Зернистая икра, жареная индейка со спаржей, семга паровая с шампиньонами и шампанское. Это лишь немногое из того, чем потчевали автора легендарного «Тихого Дона» Михаила Шолохова в Стокгольме. «Комсомолке» стали известны подробности того, как в 1965 году писатель проводил время в Швеции во время вручения ему Нобелевской премии. Мало кто знает, что для поездки ему пришлось брать авансом три тысячи долларов, чтобы одеть всю семью на торжественную церемонию. И то, что Шолохов стал единственным советским писателем, который осчастливил иностранную королеву красоты.

Меню вечера. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

НА ФРАКИ СЫНОВЬЯМ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО

При жизни Михаил Шолохов удостоился сразу нескольких премий и наград — в том числе и Нобелевской. Об этом периоде его жизни впервые широкому зрителю рассказали в стенах музея «Шолохов-Центр» в Ростове-на-Дону. В одном из его залов все устроено так, будто попадаешь в ту эпоху - далекий декабрь 1965-го года. Повсюду вечерние платья, норковое манто, перчатки и сумочки, фрак с белоснежной рубашкой и даже финские мужские кожаные туфли 39-го размера начищенные до блеска. Это те самые наряды, которые семья писателя надевала во время церемонии награждения, которая проходила в золотом зале Стокгольмской ратуши. Диплом писателю вручил сам король Швеции Густав VI Адольф со словами «За правдивое изображение исторической фазы в жизни русского народа в годы Гражданской войны».

Король встречает Шолохова с супругой. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

- Михаил Александрович был выбран из 89 претендентов по жанру литературы, - рассказала «КП» экскурсовод «Шолохов-Центр» Елена Еременская. - По протоколу все присутствующие мужчины должны были быть во фраке, белой рубашке, жилетке и бабочке. А дамы - в вечерних платьях в пол. Супруга Мария Петровна выбрала наряд с норковым манто, розовый был на старшей дочери писателя Светлане, а зеленый на младшей Марии. Но мало кто знал, что Михаил Шолохов представлял Советскую литературу практически в долг.

В архивах сохранился документ, что в Скандинавию вместе с ним отправился критик Лукин и переводчик. Сам же путешествие, в том числе на пароходе «Свеа Ярл», занимало месяц. А чтобы достойно выглядеть среди высоких гостей и не «посрамиться перед державами», писателю пришлось просить денег у родной партии.

Поездка авансом. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

В документе за подписью зав.отдела культуры ЦК КПСС товарища Куницина говорится: «В связи с тем, что по существующему ритуалу тов. Шолохов при получении премии должен быть одет в специальный фрак, а в наших условиях пошить установленный фрак в оставшиеся сроки не представляется возможным, тов. Шолохов просит выдать ему на приобретение в г. Хельсики фрака и экипировки сопровождающих его лиц три тысячи американских долларов с последующим возвратом этих денег из Нобелевской премии».

Кстати, этой суммы в те времена не хватило даже на фраки сыновьям. Поэтому они были взяты в Стокгольме напрокат.

В таких нарядах были супруги Шолоховы во время праздника. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПОТРАТИЛ НА ПУТЕШЕСТВИЯ

Сама нобелевская речь Михаила Шолохова в оригинале занимает почти два печатных листа - ее, как и все произведения Шолохова, перепечатывала с рукописи на машинке супруга писателя Мария Петровна.

- Смысл ответного слова был следующий: «Мне бы очень хотелось, чтобы мои книги делали людей лучше, чище, пробуждали любовь к человечеству и развивали патриотизм, и, если я достиг этого, то я безмерно счастлив», - продолжает экскурсовод.

Розовый наряд был на старшей дочери Светлане, зеленый - на младшей Марии. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

На следующий день, по протоколу, Шолоховы должны были посетить дом ученого Альфреда Нобеля - автора той самой премии. Именно там лауреатам выдавалась почетная золотая медаль и денежная премия в размере 50 тысяч долларов.

Кстати, вопреки расхожему мнению, Шолохов не потратил ее на развитие донского края (как, примеру, Ленинскую, полученную за «Поднятую Целину»), а вложил в путешествия. Писатель вместе с семьей побывал в США, Японии, той же Скандинавии.

Ответное слово. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

НАГРАДИЛ ШВЕДСКУЮ КОРОЛЕВУ КРАСОТЫ

- Ежегодно в одно время с Нобелевской церемонией в Швеции проходит награждение королевы красоты — ее называли Лючия, - рассказывает Елена Еременская. - Известно, что первая красавица того года из всех лауреатов выбрала именно советского писателя, чтобы он надел на нее золотое украшение.

Семья Шолоховых в полном составе. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

Протокол с этого мероприятия, написанного от руки, также хранится в музее. В нем по пунктам расписана роль Шолохова в церемонии:

«После чествования Лючии, 12-летний Эрян Мальмстрен выходит на лестничную площадку и поет песню Лючии, текст незнакомого автора, музыка Виктора Хеберта. Михаил Шолохов выходит на балкон и произносит короткую речь. Паж выходит на балкон с венцом на красной бархатной подушке. Господин Шолохов берет венец и надевает его на голову Лючии. Паж снова выходит на балкон с коробкой спичек, которая открыта. Лючия Швеции 1964 года Крина Юнгнелиус зажигает свечи венца. Паж теперь выходит на балкон с золотыми ручными часами на бархатной подушке и господин Шолохов надевает часы на руке Лючии. Лючия благодарит его рукопожатием и реверансом. После этого Лючия выступает с короткой речью г-ну Шолохову. Он дает ей руку, делает поклон и целует ее в щеку».

Те самые рукописи. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

ВМЕСТЕ С КВАРТИРОЙ ДОСТАЛАСЬ И РУКОПИСЬ

Также в музее корреспонденту «Комсомолки» показали рукописи первого и второго томов «Тихого Дона», которые десятки лет были скрыты от посторонних глаз. Особую ценность им добавляют правки и пометки, которые автор делал в процессе работы. Прежде черновики хранились в Международном литературном институте в Москве. По ним восстанавливали произведения без критики и цензуры. И вот теперь испещренные мелким почерком страницы легендарного «Тихого Дона» могут увидеть все желающие.

- Эти рукописи удалось выкупить только в 1999 году у дальних родственников друга Шолохова по столичному периоду - Василия Кудашова, - рассказала «КП» экскурсовод «Шолохов-Центра». - В 1928 году Михаила Александровича впервые обвинили плагиате - в том, что он в 21 год не мог сам написать «Тихий Дон». Тогда писатель схватил свои первые две книги романа (а это около 420 рукописных листов, исписанных с двух сторон, - прим авт.) и примчался из Вешенской, где жил, в Москву. Там была создана специальная комиссия, проведены графологическая и стилистические экспертизы, роман сравнивали с более ранними «Донскими рассказами». Эксперты пришли к выводу: автор «Тихого Дона» - Михаил Шолохов. И в мае 1929-го вышло письмо-опровержение за подписью ряда писателей. Однако вопросы авторства преследовали Михаила Александровича всю жизнь.

Путешествие заняло месяц. Выставка в "Шолохов-Центр".

Но это потом, а тогда во время всей суматохи рукописи так и остались храниться в доме его товарища. О них забыли. Квартира Кудашова перешла дальней родственнице. Она-то в конце 90-х и продала раритет за пятьдесят тысяч долларов. По сути - за ту же сумму, которую Шолохов получил, как Нобелевский лауреат. Вот только в наше время это были уже совсем другие деньги.

Нобелевские лауреаты 1965 года. Выставка в "Шолохов-Центр".Фото: Ольга ГОПАЛО

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