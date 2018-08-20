В Ростовской области началась массовая проверка школ к 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:37 2018-08-20T15:49:22+03:00

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На Дону стартовала массовая проверка школ к 1 сентября. Учебные учреждения активно посещают сотрудники пожнадзора, санитарные врачи, автоинспекторы и представители Росгвардии. Предварительные выводы уже озвучены. Школы откроются все, но некоторым надо «подтянуться». Наибольшее количество нарушений нашли сотрудники МЧС, которые отвечают за пожарную безопасность.

- На территории донского региона находится 2 718 образовательных учреждений, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Все они будут проверены в рамках профилактической операции «Школа». На данный момент выявлено порядка 2 700 нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено уже 1 800.

Основная масса нарушений - загромождение путей эвакуации, допуск к работе лиц, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности, отсутствие инструкций или ненадлежащий учет состояния огнетушителей.

Как сообщили санитарные врачи, к Дню знаний в школах должны быть устранены 320 нарушений, на которые выданы предписания. В частности, претензии у специалистов вызвало состояние помещений, в которых будут находиться дети.

Комплексные проверки будут идти до конца месяцаФото: ГУ МЧС России по РО

- В соответствии с предписаниями ведутся ремонтные работы классов, пищеблоков, спортивных залов, туалетов, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре. - Осуществляется подготовка к бесперебойной работе систем водоснабжения, отопления и вентиляции, а также приобретается ученическая мебель, проводится реконструкция системы освещения и замена перегоревших ламп.

В Роспотребнадзоре добавили, что рекомендуют с первого учебного дня организовать в каждой школе так называемые «фильтры», - на входе в учебные учреждения должны выявлять детей, у которых есть признаки инфекционных и паразитарных заболеваний. Их будут отправлять домой «до полного выздоровления».

В Росгвардии цифры не называют, но говорят, что проверят систему безопасности каждой школы.

- Под защитой Росгвардии находится более тысячи объектов образования, - пояснили в ведомстве. - Росгвардейцы обследуют здания учебных заведений, проверяют работоспособность систем сигнализации.