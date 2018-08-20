2018-08-20T15:49:22+03:00
Общество

В Ростовской области началась массовая проверка школ к 1 сентября

Пожнадзор уже выявил свыше 2,5 тысяч нарушений
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В школах идет большая проверка.В школах идет большая проверка.Фото: ГУ МЧС России по РО
Изменить размер текста:

На Дону стартовала массовая проверка школ к 1 сентября. Учебные учреждения активно посещают сотрудники пожнадзора, санитарные врачи, автоинспекторы и представители Росгвардии. Предварительные выводы уже озвучены. Школы откроются все, но некоторым надо «подтянуться». Наибольшее количество нарушений нашли сотрудники МЧС, которые отвечают за пожарную безопасность.

- На территории донского региона находится 2 718 образовательных учреждений, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Все они будут проверены в рамках профилактической операции «Школа». На данный момент выявлено порядка 2 700 нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено уже 1 800.

Основная масса нарушений - загромождение путей эвакуации, допуск к работе лиц, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности, отсутствие инструкций или ненадлежащий учет состояния огнетушителей.

Как сообщили санитарные врачи, к Дню знаний в школах должны быть устранены 320 нарушений, на которые выданы предписания. В частности, претензии у специалистов вызвало состояние помещений, в которых будут находиться дети.

Комплексные проверки будут идти до конца месяца Фото: ГУ МЧС России по РО

Комплексные проверки будут идти до конца месяцаФото: ГУ МЧС России по РО

- В соответствии с предписаниями ведутся ремонтные работы классов, пищеблоков, спортивных залов, туалетов, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре. - Осуществляется подготовка к бесперебойной работе систем водоснабжения, отопления и вентиляции, а также приобретается ученическая мебель, проводится реконструкция системы освещения и замена перегоревших ламп.

В Роспотребнадзоре добавили, что рекомендуют с первого учебного дня организовать в каждой школе так называемые «фильтры», - на входе в учебные учреждения должны выявлять детей, у которых есть признаки инфекционных и паразитарных заболеваний. Их будут отправлять домой «до полного выздоровления».

В Росгвардии цифры не называют, но говорят, что проверят систему безопасности каждой школы.

- Под защитой Росгвардии находится более тысячи объектов образования, - пояснили в ведомстве. - Росгвардейцы обследуют здания учебных заведений, проверяют работоспособность систем сигнализации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за припаркованной иномарки образовалась километровая пробка
Экс-замглавы горадминистрации Ростова-на-Дону Владимира Сакеллариуса внесли в «список коррупционеров»
В Ростове-на-Дону на Буденновском запретили стоянку автомобилей
Фестиваль реки Дон пройдет в Ростове-на-Дону 2 сентября
Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В Белокалитвинском районе утонула 12-летняя школьница
Вор вытащил 25 тысяч рублей из кармана покупателя на рынке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рухнувшая акация повредила три машины
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В, созданный в Ростове-на-Дону для ВКС России, впервые поднялся в воздух
Ростовчанин Евгений Гончаров стал новым чемпионом WFCA, отправив в нокаут Зелимхана Умиева
В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть, выпав из окна 14-этажки
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов «КиноКит-2018»
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина
«Адская маршрутка», курсирующая по Ростову-на-Дону в клубах черного дыма, попала на видео
В Ростове-на-Дону огромное рухнувшее дерево придавило несколько машин и обесточило многоквартирный дом