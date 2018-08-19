Обзор матча «Ростов» - «Енисей» 19 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

19 Авг. 23:50 2018-08-20T00:05:59+03:00

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Обзор матча «Ростов» - «Енисей» 19 августа 2018: окончательный счет 4:0 в пользу хозяев поля.

Буквально с первых минут матча возникло ощущение, что «Енисей» просто ошеломил «Ростов» своим напором, принявшись давить – и, пожалуй, должен был вести к концу тайма в счете как минимум 2:0: здесь стоит отметить и то, как Костюков как-то легко прошел прямо во вратарскую и ему дали пробить, и как Гацкан в следующем эпизоде вынужден был наотмашь откидывать мяч за пределы поля, и как потом Огуде с острого угла пробивал - Сигурдарсон успел буквально с линии ворот отвести угрозу гола...

И Валерий Георгиевич, заметно было, занервничал...

Но — на 31-й минуте произошло то, что называется переломом в игре. Гулиев вырвал мяч после атаки гостей, отдал пас Ионову, тот классно выкатил на Сигурдарсон — исландец оторвался от защиты "Енисея" и сумел переиграть голкипера гостей Юрченко, открыв счет в матче — 1:0.

"Ростов" одержал победу в мачте 4-го тура РПЛ. Фото: Антон Строкин.

А спустя четыре минуты Бьорн оформил дубль — стараниям, опять же, Гулиева, сделавшего точную передачу в центр штрафной красноярцев, Сигурдарсон животом в падении внес снаряд в цель — 2:0.

На самом деле, все, конечно, могло получиться иначе, если бы гости реализовали свои момента — что в первом тайме, что во втором, потому что после перерыва им фатально не везло с реализацией моментов: тут можно сказать, что хозяевам поля в буквальном смысле помогали родные стены — точнее, перекладина и штанга, в которые уже упоминавшийся Костюков вколачивал мячи. Но — это, как говорится, футбол, и счет — он на табло.

Да, были великолепные шансы у «Енисея» и во второй половине встречи, однако они их не реализовали. А ростовчане — не упустили свои моменты: и Алексей Ионов, на 58-й после паса Скопинцева, и Аяз Гулиев, на 83-й, шикарным ударом с левой ноги...

Итог — разгромная победа «Ростова».

ТАБЛО «КП»

«Ростов» — «Енисей» — 4:0 (2:0)

Голы: Сигурдарсон, 31, 34, Ионов, 58, Гулиев, 83

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев (Щадин, 82), Салетрос, Гулиев, Ионов (Зуев, 66), Сигурдарсон (Шомуродов, 77)

Запасные: Песьяков, Калачев, Мирзов, Логашов, Щадин

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Гавазай (Саркисов, 54), Ятченко (Грицаенко, 65), Фатуллаев (Зотов, 46), Огуде, Комолов, Костюков, Бодул

Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гасанов, Рожков, Харитонов, Обрадович, Кутьин.