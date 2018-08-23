СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-23T13:27:14+03:00

В Ростове на Левенцовке построят новый жилой комплекс с детским городком и двором без машин. Фото: АСО «Комстрой»

Изменить размер текста: A A

Покупка квартиры в Ростове - задача не из самых легких. Ведь выбор предложений на рынке недвижимости сегодня достаточно большой.

По словам председателя правления АСО «Комстрой» Станислава Цвиренко, сегодня цена не является решающим фактором при выборе квартиры. Покупатели обращают внимание на надежность застройщика, а также качество инфраструктуры жилых комплексов.

Именно при проектировке нового жилого комплекса «Маршал», который расположен в западной части Ростова, в районе Левенцовский, АСО «Комстрой» реализовывает свою новую концепцию, делая упор на качестве окружающей среды.

В Ростове на Левенцовке построят новый жилой комплекс с детским городком и двором без машин. Фото: АСО «Комстрой»

ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ДЕТСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ЗОНЫ

Особенность ЖК «Маршал» - двор без посторонних людей и машин. Это закрытая ухоженная территория с озеленением и зоной отдыха, оборудованным детским городком и спортивными площадками. Стоит отметить, что площадки рассчитаны на разные возрастные группы. Для малышей - с песочницами и качалками. Для ребят постарше - с качелями и дорожками для катания на самокатах и велосипедах. Для подростков и любителей спорта на свежем воздухе - спортивная территория с турниками и уличными тренажерами.

В Ростове на Левенцовке построят новый жилой комплекс с детским городком и двором без машин. Фото: АСО «Комстрой»

Придомовая территория распланирована таким образом, что во дворе не будет движения автотранспорта и парковок. Что важно для семей с маленькими детьми.

- Для скорой помощи и пожарной бригады оставлены проезды, но автовладельцы парковаться во дворе не смогут, - рассказали в Ассоциации строительных организаций «Комстрой». - Рядом с домом шесть парковочных комплексов, также предусмотрена подземная парковка с видеонаблюдением (владелец может наблюдать за машиной в онлайн-режиме, - авт.) и круглосуточной охраной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/665520" frameborder="0"></iframe> В Ростове на Левенцовке построят новый жилой комплекс с детским городком и двором без машин.Новая концепция АСО «Комстрой» будет реализована в ЖК «Маршал»

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Как известно, на Левенцовке уже есть сформированная инфраструктура: детские сады (№8, 84, 210, 12), школьный комплекс «Левенцовский» с бассейном на 1 400 мест, детская городская поликлиника и детские развивающие центры. Поэтому возить ребенка за тридевять земель новоселам ЖК «Маршал» не придется. То же касается и транспортной доступности во все направления города. К тому же в 10-15 минутах ходьбы от жилого комплекса находится ТРК «Золотой Вавилон» с большим кинотеатром, бассейн, рядом - магазины, салоны красоты, гипермаркеты «О`кей», Сastorama, «Магнит», «Лента», Metro Cash & Carry.

ЦЕНА НА СТАРТЕ ПРОДАЖ ВСЕГДА НИЖЕ

Жилье, которое расположено в самом центре Левенцовки, пользуется, как известно, у покупателей большим спросом. Поэтому жилой комплекс отлично подходит как для проживания, так и для инвестирования. На старте продаж застройщик предлагает низкую стоимость - от 1,3 млн рублей. Немаловажно, что квартиры продаются в трех видах комплектации: стройвариант, с ремонтом, с предчистовой отделкой. При этом ремонт можно включить в ипотеку.

Стоит учитывать, что каждый метр вашего жилья можно будет использовать эффективно, так как еще одна особенность строительства АСО «Комстрой» заключается в «умных» планировках. К тому же в новом ЖК «Маршал» будет панорамное остекление лоджий и увеличенные окна, которые дают большой обзор, обилие солнечного света, а главное - задают особый и неповторимый стиль. Входная группа будет выполнена с дизайнерской отделкой.

В Ростове на Левенцовке построят новый жилой комплекс с детским городком и двором без машин. Фото: АСО «Комстрой». На правах рекламы

КОНКРЕТНО

Узнать подробнее о деятельности компании, получить консультацию специалистов по покупке квартиры можно по телефону 8 (863) 320-00-94.

Застройщик ООО «ПМК 77». ОГРН 1116194003100, ИНН 6162059344. Срок окончания строительства - 2 квартал 2020 года. Проектная декларация - на сайте www.marshal-dom.ru.