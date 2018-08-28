2018-08-28T13:30:45+03:00
Общество

Ау, где мужики? 32-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова призналась в одиночестве

Накануне дня рождения певица и модель из Ростова-на-Дону рассказала, почему до сих пор не замужем
Ольга КУПОРОВА
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Татьяна Котова еще в поисках большой любви. Фото: соцсетиТатьяна Котова еще в поисках большой любви. Фото: соцсети
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Певица и модель Татьяна Котова, которая регулярно балует фолловеров пикантными фотографиями и, казалось бы, не знает отбоя от поклонников, призналась в одиночестве. За неделю до своего дня рождения (3 сентября ей исполняется 33 года) она задалась размышлениями на тему красоты и одиночества, видимо, не выдержав очередного вопроса: «А не засиделась ли ты в девках?».

- Во-первых, где вы видите связь между красотой и наличием мужчины? А во-вторых, никак не мoгу понять - если я не в отношениях, значит, во мне обязательно должен быть какой-то изъян? Увы, ребята, все намного хуже, - написала обладательница титула «Мисс Россия 2006». - Я одна, потому что нет цели «не быть одной»… Вот так, представьте себе… У меня нет острой необходимости «завести мужика», и уж тем более потребности «выйти замуж». И дело не в том, что я какая-нибудь там ярая феминистка. Все совсем наоборот - слишком наивна.

По словам певицы, она «древняя и старомодная», верит в любовь и чистые отношения, потому предпочитает одиночество, чем «чем ерунду в конфетной обертке». Красавица честно призналась, что никогда не понимала девушек, которые стараются выскочить побыстрее замуж, так как подошел возраст.

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Я, наверно, как и любая девушка, хочу быть стройной и красивой ВСЕГДА
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- На мой взгляд, потребность в близости, в интиме, в замужестве, а тем более в детях — это то, что нормальная женщина может испытывать только с определенным человеком, - считает экс-солистка «ВИА Гры». - А не потому, что в ней вдруг инстинкты проснулись или «время пришло», и она побежала - искать самца. А потом неожиданно оказалось, что это не совсем то, о чем она мечтала. Отсюда - слезы, сопли и разводы. Нет уж, спасибо, оставьте все это себе.

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Девушка призналась, что хочет быть матерью, верной и достойной женой, а отношения довести «не до свадьбы, а до смерти».

Удивительно, но в комментариях под откровенным постом певицы большинство с ней были согласны, хотя до этого активно придирались за слишком вызывающие карточки. А некоторые мужчины тут же воспользовались ситуацией, предложив красавице свои руку и сердце.

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