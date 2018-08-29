Спикер ЗС РО заявил о поддержке инициатив Путина по поправкам в законопроект об изменении пенсионной системы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-29T18:00:20+03:00

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Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал телеобращение Президента РФ Владимира Путина к населению страны, в котором Владимир Путин разъяснил свою позицию по предложенному федеральным правительством изменению пенсионной системы, предусматривающей повышение возраста выхода на заслуженный отдых.

По мнению Ищенко, в этом выступлении Путина нашли отражение в том числе и предложения по смягчению корректировки пенсионного законодательства, сформулированные депутатами донского парламента.

Глава государства, в частности, предложил снизить планку выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60, установить установить особую льготу для тех, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года, обеспечить дополнительные гарантии защиты интересов россиян старшего возраста на рынке труда, у также утвердить для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму повышения квалификации и укрепить соцгарантии» для тех из них, кто решил уволиться по собственному желанию и еще не нашел новую работу.

- Предложения, озвученные главой государства, заслуживают абсолютной поддержки, - отметил Александр Ищенко. - Более того — в выступлении Президента, по сути, поддержаны многие из тех предложений, которые были сформулированы депутатами нашего Заксобрания. Это и более мягкое повышение пенсионного возраста для женщин, и снижение возраста выхода на пенсию для многодетных матерей (для воспитавших троих детей снижение составит три года, четверых детей – четыре, пятерых и более – пять лет).

Кроме того, подчеркнул спикер донского парламента, важным аспектом стало сохранение рабочих мест для тех, кто находится в предпенсионном возрасте, поскольку Владимир Путин предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для работодателей, решивших уволить сотрудников по возрастному критерию.

- Но самое главное — это то, что будут предложены меры стимулирующего, экономического характера в виде понижения, например, налоговых ставок, - считает Ищенко, особенно подчеркивая акцент, сделанный Путиным в адрес субъектов Федерации, изъявивших намерение сохранять свои, региональные льготы. - Мы это уже обсуждали в качестве мер для того, чтобы стимулировать работодателя предоставлять рабочие места людям в предпенсионном возрасте. И если сегодня мы предоставляем целый ряд налоговых и социальных льгот (налог на имущество, транспортный налог, компенсация за оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в муниципальном транспорте и т.д.) для лиц пенсионного возраста (55 и 60 лет на сегодняшний день), то, в связи с переходом на новые условия, мы оставим эти льготы для этой возрастной категории для того, чтобы люди четко знали, что достигнув 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), в любом случае, вне зависимости от того, вышли они на пенсию или нет, будут получать налоговые или иные льготы установленные на сегодняшний день областным законодательством. Проект такого областного закона уже готовится, и депутаты Законодательного собрания РО рассмотрят его в самое ближайшее время.

В целом же, по мнению Ищенко, предложенные Президентом РФ меры по корректировке пенсионной реформы позволят сделать ее более сбалансированной и, самое главное, смягчат для абсолютного большинства жителей последствия, которые связаны с переходом на новые условия пенсионного обеспечения.