2018-08-30T14:32:35+03:00
Общество

В свой последний приезд в Ростов-на-Дону Иосиф Кобзон навестил могилу друга

Самый титулованный артист России скончался на 81-м году жизни
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Иосиф Кобзон ушел из жизниИосиф Кобзон ушел из жизниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не стало Иосифа Кобзона. Самый титулованный артист России скончался на 81-м году жизни. Иосиф Кобзон никогда не скрывал проблем со здоровьем, всеми силами старался побороть страшную болезнь. В Ростове-на-Дону он побывал несколько раз после того, как у него диагностировали рак. В мае проглого года, будто почувствовав что-то, выкроил время в своем плотном графике и навестил могилу давнего друга - генерала Овчинникова.

Они познакомились много лет назад. В послужном списке генерала - знаменитая 40-я армия, которая находилась в Афганистане, именно туда девять раз прилетал с концертами Иосиф Кобзон выступать перед советскими солдатами.

В мае прошлого года Иосиф Давыдович побывал на могиле своего старого боевого друга - генерал-полковника Александра Овчинникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мае прошлого года Иосиф Давыдович побывал на могиле своего старого боевого друга - генерал-полковника Александра ОвчинниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Александр Иванович в Афгане был членом военного совета 40-й армии, и там мы с ним постоянно встречались, - рассказал тогда журналисту «КП» Иосиф Кобзон. - Бывали вместе в госпиталях. А я каждый раз, вернувшись из Афганистана, приезжал с отчетами к Нелли Ивановне (супруга генерала - автр.), говорил, что все хорошо... Александра Ивановича очень любили солдаты. Он их всех называл "сынками". Обаятельный, красивый был генерал. И смелый. Не только на фронтах, а и в мирной жизни от него такие же качества очень были нужны. А здесь, в Ростове-на-Дону, его очень любила молодежь.

ВОСПОМИНАНИЯ

Как Иосиф Кобзон приехал из больницы в «Комсомолку»

Дело было в октябре 1998 года, когда бывшие комсомольцы, а бывшими они, как известно, не бывают, широко отмечали 80-летие ВЛКСМ. В «Комсомолке» тоже решили отметить – достойно, но в меру камерно, в стилистике традиционных «землянок». То есть сугубо аскетично: из напитков только водка из металлических фляжек, из закуски – вареная картошка, черный хлеб, сало и соленые огурцы (подробности)

БИОГРАФИЯ

Биография Иосифа Кобзона

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе "Куба - любовь моя", где исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой. В советские времена исполнял патриотические песни. Лауреат множества наград и премий. С 1959 по 1962 годы - солист Всесоюзного радио, в 1962-1965 годы - солист-вокалист Госконцерта, в 1965 - 1989 годы - солист-вокалист Москонцерта (подробности)

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