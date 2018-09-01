В Ростове-на-Дону именем погибшего главы ДНР могут назвать улицу, где находится Генконсульство Украины

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-01T17:10:20+03:00

Инициаторы этого предложения хотят, чтобы имя Александра Захарченко, убитого в результате теракта, постоянно напоминало дипломатам незалежной об ответственности

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Активисты направили письмо в адрес главы города Ростова-на-Дону — председателя гордумы Зинаиды Неярохиной, в котором предлагается присвоить одной из улиц в центре южной столицы имя Александра Захарченко, главы Донецкого народной республики, погибшего в результате теракта в пятницу, 31 августа.

Впрочем, примечательна не столько сама эта инициатива (в Ростове, например, есть монумент «Героям Донбасса» - в память о воевавших на юго-востоке Украины добровольцах, на открытии которого в октябре прошлого года, кстати, присутствовал и Захарченко), а то, что для замены названия выбран пер. Халтуринский, где в старинном особняке находится Генеральное консульство Украины — одно из двух дипломатических учреждений такого ранга в России (еще одно есть в Санкт-Петербурге).

- Нужно переименовать Халтуринский в переулок им. Александра Захарченко, чтобы сотрудники украинского генконсульства каждый день, приходя на работу, задумывались о политике своего государства, а власти Украины знали, что теперь их государственное учреждение будет всегда находится в переулке, названном в честь главы ДНР, - отмечают в своем обращении активисты.

Здание Генконсульства Украины в центре Ростова-на-Дону. Фото: Яндекс.Карты.

Отметим, что сегодня переулок (ранее он назывался Никольским) носит имя рабочего-народовольца Степана Халтурина, устроившего в 1880-м взрыв в Зимнем дворце с целью покушения на императора Александра Второго, а потом, два года спустя, участвовавшего в Одессе в убийстве прокурора Киевского военно-окружного суда Василия Стрельникова.

Реакция властей Ростова-на-Дону на идею о переименовании переулка пока неизвестна: для этого придется, как минимум, собирать муниципальную комиссию по наименованиям, а затем, вероятно, еще и выносить вопрос на общественные слушания, после чего, в случае положительного решения, его должна утвердить еще и городская дума южной столицы.

42-летний глава ДНР Александр Захарченко, напомним, погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» неподалеку от его резиденции, когда он обедал там с министром доходов и сборов ДНР Тимофеев. Всего этот теракт унес жизни двоих человек (скончался также охранник Захарченко), еще двенадцать получили ранения.

Место теракта в кафе "Сепар". Фото: стоп-кадр с видео телеканала "Россия".

В российском МИДе вину за произошедшее возложили на Киев.

- Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных, - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. - Вместо выполнения минских договоренностей, поисков путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская «партия войны» реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, она просто решила перейти к кровавой бойне.

А сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал убийство главы Донецкой народной республики «откровенной провокацией, направленной на срыв минских договоренностей».

В ДНР, между тем, объявили, что ходе объявленной по горячим следам спецоперации удалось задержать предполагаемых исполнителей покушения - «украинских диверсантов и связанных с ними лиц»: их схватили в машине на пр. Хмельницкого в нескольких сотнях метров от места взрыва.

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«А помните, как мы ходили на ОГА с одними травматическими пистолетами?» - ностальгически улыбался на одном из закрытых торжеств Александр Захарченко, вспоминая первые дни донбасского восстания.

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