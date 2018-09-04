2018-09-04T12:43:12+03:00
Общество

Пять городов Ростовской области внесены в ТОП-30 рейтинга самых зловонных населенных пунктов России

Сама южная столица оказалась на 93-м месте в списке: менее четверти опрошенных ростовчан обеспокоены неприятными запахами возле своих домов [список]
Александр СТЕПАНОВ
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"Ароматы", источаемые свалками, конечно, вряд ли способны порадовать обоняние - по крайней мере, человека."Ароматы", источаемые свалками, конечно, вряд ли способны порадовать обоняние - по крайней мере, человека.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аналитики портала «Домофонд» составили рейтинг из 150 городов России по уровню запаха от свалок и мусоросжигательных заводов, расположенных вблизи населенных пунктов. И сразу пять крупных городов Ростовской области с населением более ста тысяч человек (за исключением, впрочем, самого регионального центра) оказались среди тех тридцати, где народ более прочих недоволен ароматами вдыхаемого воздуха.

Участникам опроса, в котором приняли участие свыше 61 тысячи человек, предлагалось, собственно, ответить на вопрос, дав на него категоричный ответ - «да» или «нет»: «Беспокоит ли вас рядом с домом запах и загрязнение воздуха от свалки или мусоросжигательного завода?»

Так вот, всю первую десятку рейтинга городов, жители которых наиболее страдают от неприятных запахов, заняли населенные пункты Подмосковья — от Волоколамска, где вообще все опрошенные пожаловались на зловоние, до Ногинска, в котором аналогичные претензии высказали более половины респондентов.

А вот со второй десятки уже нашлось место и для остальных.

Из городов донского региона к чистоте атмосферы вблизи домов наибольшие претензии у жителей Новочеркасска (14-я строчка в общероссийском рейтинге) — количество довольных и недовольных разделилось примерно пополам, далее, весьма компактно, в третьей десятке, расположились Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и Шахты, затем, ниже по списку, — Батайск (43-я позиция).

Ростов-на-Дону, как ни странно (в смысле, с учетом довольно активного спора о свалке и строительстве мусороперерабатывающего завода в Левенцовке), оказался на 93-й строчке рейтинга: менее четверти респондентов высказались негативно по поводу вдыхаемого ими во дворах воздуха. Значительно хуже, кстати, среди региональных столиц ЮФО дела обстоят в Астрахани и Волгограде, где недовольных откликов было получено почти половина и треть, соответственно, а лучше — в Майкопе и Краснодаре.

СРАВНИ-КА!

Рейтинг городов по загрязнению воздуха от свалок и мусоросжигательных заводов (по оценкам местных жителей)

Таблица: составлена аналитиками портала «Домофонд».

Таблица: составлена аналитиками портала «Домофонд».

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