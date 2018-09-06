Голова профессора Некрасова: Ученый из Новочеркасска взял кредит, чтобы заморозить свой мозг и обрести бессмертие

СЕГОДНЯ 10:16 2018-09-06T10:45:01+03:00

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«Да, это была голова профессора Доуэля. Только губы и нос его стали тоньше, виски и щёки втянулись, глаза глубже запали в орбиты и белая кожа приобрела жёлто-тёмный оттенок мумии. Но в глазах была жизнь, была мысль. Лоран как зачарованная не могла оторвать взгляда от этих голубых глаз. Голова беззвучно шевельнула губами».

(А. Беляев, «Голова профессора Доуэля»)

"Я СНОВА ОЖИВУ"

Профессор Сергей Некрасов, преподаватель кафедры «Прикладная математика» - кстати, одной из самых престижных в Южно-Российском государственном политехническом университете, известном больше как НПИ, никак не производит впечатление эдакого сумасшедшего ученого, героев голливудских комедий и ужастиков.

Вовсе нет. Внимательный взгляд, спокойная, твердая речь - тон повествования такой, словно сейчас читает своим студентам лекцию по метематической статистике или теории отпимального управления, или, на худой конец, излагает курс теории вероятностей или случайных процессов, признанным специалистом по которым является этот 55-летний доктор технических наук. А вот смысл того, что звучит, мало - или, скорее, даже совсем никак не вяжется внешним впечатлением и поначалу возникает стойкое ощущение какого-то фантасмогорического бреда, уж никоим образом не имеющего отношения к реалиям точной науки.

- Через 30, 40, 50 или 100, или 200 лет после моей смерти я снова оживу, - на полном серьезе говорит Некрасов. - И скажу тем, кто поможет мне сделать это: спасибо вам, что вернули меня - я готов снова служить человечеству, приносить ему пользу!

Нет, определенно: некая, наверное, неосознанная торжественность в тоне, когда он фантазирует об этом, безусловно, все-таки чувствуется - вкрадывается она нехотя в эти фразы. Видно, как заранее представляет себя Сергей Александрович в том, далеком от нас сегодняшних, будущем мире. Впрочем, понять-то его тихую гордость можно: мы-то, грешные, того мира не увидим, а у него - есть такая возможность. Более того: он искренне в это верит.

БЕССМЕРТИЕ В КРЕДИТ

Впрочем, стоит объяснить, о чем вообще идет разговор. Дело в том, что Сергей Некрасов, наплевав на недовольство родственников и смешки коллег и студентов, прознавших про его задумку, заключил контракт - нет, не с дьяволом, а с вполне реальной фирмой, занимающейся крионикой: так называется технология консервации людей и животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на их оживление в будущем.

Клиентов у нее и сейчас немало - на днях вот, например, стало известно, что там заморозили в жидком азоте 64-го по счету пациента. А профессор Некрасов - он-то, кстати, на перспективу сработал, в расчете на жизнь после смерти. Он завещал себя крионировать, то бишь заморозить, не всего целиком, а только свой ученый мозг.

- Вот как только наступит мой час, едва зафиксируют официально, что я умер, так мою голову отделят от тела, поместят в специальную субстанцию при крайне низких температурах (почти минус 200 градусов по Цельсию! - прим. ред.) и будут хранить столько времени, сколько нужно: пока медицина не научится реанимировать сначала мозг, а потом и вообще людей, - убежденно рассказывает новочеркасский математик.

Слушая это, признаться, становится жутковато: а сколько еще таких, как он, желающих обрести бессмертие бродит где-то рядом? Может, вон он - идет себе по улице, рыскает глазами, в небо засматривается, и все мечтает о том, чтобы воскреснуть спустя пару веков. А денег-то у него нет! А вечной жизни очень хочется. Но удовольствие это - получить пусть призрачную, но все-таки надежду, стоит весьма недешево: 15 тысяч долларов, если хочешь заморозить только мозг (можно вместе с головой), а уж коли решил все тело целиком - вынь да положь 36 тысяч.

- У меня были накопления, плюс еще премию по научной работе выделили, но все равно - пришлось кредит брать, - делится Сергей Александрович. - Правда, тут тоже один грант я выиграл, так что почти погасил долг. Осталось еще кое-что выплатить, но там не очень большая сумма.

Родственники, кстати, особо не сопротивлялись - по крайней мере, по словам самого ученого - исполнению его задумки. Поморщились, да 28-летний сын, который сейчас трудится инженером на одном из крупнейших промпредприятий региона, позадавал «глупые», как называет их Некрасов, вопросы о том, когда, например, отец рассчитывает воскреснуть...

- Да как срок придет - так и случится все, - уверен профессор.

"ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, Я УВЕРЕН"

Вообще идея продления жизни его захватила, кстати, еще в очень молодом возрасте: наткнулся как-то аспирант Некрасов на публикации, где обсуждалась тема бессмертия, - и закрутили эти его мысли так, что не отпускают по сей день.

- Слушайте, но ведь об этом самом думали еще кремлевские врачи, которые генсеков обслуживали, была огромная программа по решению этих задач, советские геронтологи вышли на прекасную идею о крионике, но только потом, сначала с перестройкой, а потом и с распадом Союза, этот процесс сошел на «нет», а жаль! - искренне грустит по поводу того, что столько времени было упущено, профессор. - Но ничего! Все еще впереди! Сколько примеров-то замечательных есть, когда после длительной заморозки, со времен Вечной мерзлоты, находили организмы, а они потом оживали. Так сейчас, к тому же, наука здоров шагнула вперед: вон, уже и на 3D-принтере трахе человека «напечатали» - в смысле, создали. И я уверен, что параллельно с решением задачи по воскрешению будут идти и другие процессы - по созданию тела человека. Например, научатся выращивать ткани, мышцы, кости из стволовых клеток. Или - создадут какое-то техническое чудо...

Тут же, естественно, в памяти всплывают картинки из «Терминатора»: восстание киборгов, машины против людей - и воображение рисует одного из этих существ с головой профессора Доуэля - тьфу ты! - Некрасова: эдак, с такими рассуждениями, и самому можно с катушек слететь...

Но это еще ладно: у слабоподготовленного человека, попавшего на сайт криофирмы, с которой договорился о сохранении своего мозга Сергей Некрасов, примерно через пять минут наступает стойкое ощущение, что заморозка человека - дело-то совсем уже обыденное, да и как они там все, уже успевшие заморозиться, через полсотни лет проснутся сами, и будут жить дальше, а ты - нет.

«Крионика - это шанс для умирающего человека продлить свою жизнь в будущем, - вбивают в еще не крионированный мозг свои посылы создатели компании. - Правильно сделанные процедуры и надежное хранение дают надежду на то, что в будущем с помощью разных технологий можно будет восстановить клетки мозга и тела криопациентов или заместить их аналогичными, но здоровыми. В этом случае, с точки зрения современной науки, криопациент будет реанимирован, он оживет».

То, что компания, например, может рухнуть после его смерти (или еще до), Некрасов, в общем-то, допускает: тут уж, говорит он, гарантий нет - случается такое, что по миру такие фирмы, действительно, разоряются. Но с другой стороны, есть ведь шанс, что и нет! Что случится все задуманное. А с другой стороны, как тут проверить?

- Это мой главный опыт в жизни, - словно бы внушает новочеркасский профессор. - Все получится, я уверен.

Кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля" (1984 год, СССР, реж. Леонид Менакер). Фото: kinopoisk

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Голова профессора Доуэля» - научно-фантастический роман советского писателя Александра Беляева, который повествует о том, как некий парижский ученый-хирург Доуэль, ставивший смелые опыты, сам стал объектом эксперимента своего ассистента Керна, который сумел сохранить голову профессора и заставил бывшего шефа консультировать его в операциях по трансплантологии.

Главная, выражаясь современным языком, «фишка» произведения заключается в том, что голова вместе с мозгом продолжает жить и мыслить после смерти тела.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Доктор Канаверо провел первую операцию по пересадке головы

- Природа слишком долго диктовала нам правила игры. Мы рождаемся, растем, стареем и умираем! За миллионы лет эволюции умерло 110 миллиардов человек. Мы вступили в эпоху, когда можем покончить с этим геноцидом природы и взять свою судьбу в собственные руки. Сегодня мы сделали большой шаг в этом направлении и осуществили первую пересадку человеческой головы! - этот зажигательный спич произнес в пятницу на пресс-конференции в Вене нейрохирург Серджио Канаверо. (подробности)