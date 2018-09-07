Что делать, если в Ростове-на-Дону на машину упало дерево

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-07T15:39:41+03:00

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Если верить прогнозам синоптиков, то сильный ветер - он поднялся в четверг, 6 сентября, в Ростовской области не думает утихать. Так, по данным метеорологов, накануне его порывы составляли до 23 (!) метров в секунду. И, как результат, падение деревьев.

ПАДЕЖ ДЕРЕВЬЕВ ОТ РОСТОВА ДО КАМЕНОЛОМНИ

ЧП случились в разных районах донской столицы. О них очевидцы сразу же принялись сообщать в социальных сетях, публикуя фото разгула стихии. Чудо, что никто из прохожих не пострадал (в марте этого на улице Пушкинской обломившаяся ветка убила мать, которая шла по центру города с коляской, - прим. автр.) Однако горожане рассказывают о нескольких покореженных авто.

Так, на улице Мечникова, 53 огромный ствол с кроной рухнул сразу на три припаркованных машины. На улице Ленина 119/2 еще одно дерево упало прямо на машину и порвало провода. Кроме того, мощное растение рухнуло и в переулке Автомобильный, а на Уфимском упавший ствол полностью перекрыл проезд автотранспорту. Есть похожий случай и в переулке Дальнем Ростова-на-Дону - там была перегорожена полоса в сторону улицы Ленина, если двигаться со стороны улицы Нансена. Известно, о падающих деревьях и в близлежащих городах - Новочеркасске, Азове и поселке Каменоломни.

Фото ЧП сразу появляются в социальных сетях. Фото: группа Вконтакет "это Ростов".

"ВЕТЕР ПОМОГАЕТ КОММУНАЛЬЩИКАМ"

В социальных сетях народ негодует:

- Ветер помогает коммунальщикам: валит те деревья, которые им не досуг пилить.

Или же:

- Даже не знаю чего больше бояться, что дерево на тебя упадет или что провал случится под твоей машиной.

И пока многие жалеют покореженные стихией автомобили, для автовладельцев этих машин случившееся - настоящая головная боль.

Если верить прогнозам метеорологам, сильный ветер не думает утихать. Фото: группа Вконтакет "это Ростов".

КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ?

О том, кто будет возмещать ущерб, если машина пострадала на улице от упавшего дерева или вдруг провалилась под асфальт, в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM мы поговорили с ростовским юристом Ольгой Дацко.

- Когда падает дерево и задевает автомобиль, необходимо вызвать аварийного комиссара, который зафиксирует место ЧП, сделает фотографии и составит протокол. После этого хозяину машины необходимо определить: кому принадлежит территория, на которой это дерево росло. Если она внутри дворовая и ее обслуживает ТСЖ, ЖСК или ЖЭУ, то, соответственно, первая претензия направляется туда. Если же это, так называемая городская территория, то пишется претензия в адрес администрации.

Важно помнить, что претензия должна быть написана в двух экземплярах, а работник организации должен при приеме документа поставить время, прописать должность, расшифровать свою подпись, указав фамилию, имя отчество на обоих экземплярах. В законодательстве прописано: срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней.

Владельцу авто придется теперь побегать. Фото: группа Вконтакет "это Ростов"

НЕ ХОТЯТ ДОБРОВОЛЬНО? ИДИТЕ В СУД!

- Возможны несколько вариантов разрешения ситуации, - продолжает юрист. - Первый вариант - самый лучший, если компенсируют стоимость автомобиля по той сумме ущерба, которую уже подсчитала страховая компания. Но может быть и другой поворот, когда говорят - извините мы не виноваты либо денег нет, компенсировать не будем. Тогда со всем пакетом документов надо уже обращаться в суд.

К слову, сделать это можно как по месту жительства пострадавшего, так и месту нахождения организации, которая не хочет добровольно платить за свои промахи.