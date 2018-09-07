В Ростове-на-Дону родители предложили забирать у школьников на уроках мобильные телефоны

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-07T16:29:49+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону разгорелась самая настоящая дискуссия на тему - надо ли забирать в школах у учеников телефоны.

Мнение посторонних людей спросила одна из мам, которая сообщила:

- Как вы относитесь к тому, чтобы в школе, на все время занятий, у детей забирали телефоны? В нашей школе такое предложили несколько родителей. Дети, конечно, против.

«С КАКОЙ СТАТИ? А ЕСЛИ НАДО ПОЗВОНИТЬ?»

В итоге, под постом меньше чем за сутки уже свыше ста комментариев.

- С какой стати? А, если срочно нужно будет позвонить или забрать ребенка? - написал один из пап.

- У нас не пускали в школу с телефоном, - вспоминает вчерашний выпускник. - Если находили, забирали и отдавали только родителям. Я считаю правильно. Учиться нужно, а не в соцсетях сидеть на уроках. Сейчас школьники простых вещей не знают.

- Мне кажется, если у них забрать мобильники, они хоть друг с другом начнут общаться, - считает другая родительница.

- А у многих и на работе надо забирать... - подметила другая

Или вот еще ответ:

- Ну отберут телефоны, найдут другое интересное занятие, мы, например, в крокодила играли, когда отбирали телефоны, морской бой, переписывались на бумаге, а еще была развлекуха на бумаге, по типу головоломки. Короче и без телефонов было и есть чем заняться на уроке, если не интересно.

Многие родители считают, что гаджет будет отвлекать от общения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«НЕ БЫЛО ИНТЕРНЕТА - КНИЖКИ ЧИТАЛИ»

Народ вспоминал свое безмобильное детство:

- Мы бегали по крышам, стройкам, играли в казаки-разбойники и так далее. И тогда без телефонов и Интернета людям жилось проще. Мы всегда знали, где и кого можно найти - на футбольном поле, стройке или трубе. И всегда находили. Так что раньше жилось интересней.

- Не было Интернета и все читали книги, как-то прожили свое время, - считает еще один ростовчанин. - Сейчас с этими трубками чуть ли не спят, едят и в туалет ходят. Поэтому я против сотовых в учебных заведениях.

НЕ ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РЕАЛЬНОСТИ...

Но большинство ростовчан пришли к выводу, что отсутствие телефонов не прибавит дисциплины на уроке, если учитель не умеет держать внимание аудитории.

- Если преподаватель не может заинтересовать учеников, то хоть забирайте телефоны, хоть приковывайте руки к учебнику все бессмысленно, - написала одна из ростовчанок. - Педагог на то и педагог, чтобы грамотно доносить информацию, чтобы она легко усваивалась детьми определенного возраста. Еще 18 лет назад в моей школе, у кого родители были побогаче, уже появлялись мобильники: и успеваемость была нормальная. Дело не в телефонах, а в самих школьниках. Дети - это отражение семьи.И тогда напрашивается вывод, что те родители, которые предлагают данную инициативу, сами не смогли заинтересовать своих детей чем-то более интересным, потому что, скорее всего, крайне мало общаются с ними. Ну а детям, к сожалению, более интересен мир в смартфоне, нежели то, что происходит в реальном времени.

Могут ли современные дети представить, как обходиться без мобильника?Фото: Дмитрий МАКЕЕВ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Запреты не формируют мотивацию!»

Екатерина Трофимова, член Европейской ассоциации психотерапевтов:

- Любые запреты не подогревают интерес и не формируют мотивацию. Напротив, у ребенка может возникнуть обида, отторжение и нежелание учиться. Мол, ах вы у меня еще и телефон забрали, тогда я не буду учить и слушать не буду. Поэтому, конечно же, самым лучшим образом является не запрет, а умение договориться с ребенком.

Например, во время урока не пользоваться мобильным телефоном. Это вполне возможно и обосновано. И любой ученик в состояние понять, что телефон, действительно, мешает учебному процессу. Хорошо, если учителю удается договориться со своими учениками, чтобы они не пользовались телефонами на уроках. А что если нет? Любые правила должны поддерживаться последствиями, которые возникают при их нарушении. К примеру, в том же футболе за каждое нарушение наступают определенные лишения. Так и тут. Скажем, если после трех замечаний учителя не происходит никаких изменений в поведении ученика, то телефон переходит на стол педагога.

На мой взгляд, такие простые, четкие и понятные правила могут показаться ученику справедливыми и он может включиться в этот процесс.

АЛЛО!

Обсудим тему? В пятницу, 7 сентября, в 17:05 поговорим об этом на радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM. Пишите нам на редакционный whathap 8-909-409-00-00. Телефон прямого эфира: 8 (863) 2910-815. Звоните!