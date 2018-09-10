Ростовские эпидемиологи рассказали, какой штамм гриппа будет бушевать в этом году

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-10T14:19:38+03:00

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Несмотря на то, что до зимы еще далеко, врачи говорят - начало осени самое время сделать прививку от гриппа. Именно она поможет избежать осложнений от этой опасной болезни.

Так, на днях в Ростове-на-Дону эпидемиологи провели рабочее совещание, посвященное подготовке к эпидсезону по гриппу. В нем приняли участие руководители предприятий промышленности, транспорта, торговли, общепита, сферы бытового обслуживания и культуры и коммунальных объектов. Там же было озвучено, какой штаммовый состав гриппозных вакцин рекомендован на предстоящий сезон.

Известно, что в состав трехвалентных вакцин (это рекомендации Всемирной организации здравоохранения для стран северного полушария на этот год, - прим. автр.) рекомендовано включить штаммы трех вирусов. Как сообщают эксперты, первый из них подобный А/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - он считается более эффективной защитой от так называемого гонконгского гриппа, который циркулировал в последнее время. Второй вирусный компонент линии В/Victoria/2/87 заменили в этом году на подобный вирус В/Colorado/06/2017. Именно его выявляли в прошлом эпидесезоне во многих странах. Ну, и наконец, штамм свирепого свиного вируса А/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - он тоже есть в нынешней вакцине, остался без изменений.

В Управлении Роспотребнадзор региона пояснили, что бесплатно прививку от гриппа будут делать в первую очередь детсадовцам, школьникам, медикам, работникам образовательных учреждений бюджетной сферы и пенсионерам. А также беременным женщинам (на втором-третьем триместре), призывникам и людям с хроническими заболеваниями, в том числе легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

- Наиболее благоприятное время для иммунизации в сентябре-октябре, - добавили в региональном Управлении, - так как на дворе стоит еще теплая погода, отсутствует циркуляции вируса гриппа, а иммунная система максимально готова к ответу на вакцину.

По данным эпидемиологов, защита после прививки формируется именно от гриппа, но не спасает от ОРВИ. Именно поэтому очень важно избегать сквозняков, одеваться по погоде и пить витамины.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

В этом году планируется привить чуть меньше половины жителей Ростова-на-Дону

Альберт Пирумян, главный врач городской больницы № 6*:

- Сентябрь-октябрь считается таким предэпидемическим периодом, когда еще нет массовых заболеваний гриппом и ОРВИ, поэтому лучше делать прививку именно в это время. В этом году прогнозируются вирусы, подобные группе А. Для них уже разработана и выпущена вакцина, которая поступила в Ростовскую область и лечебные учреждения для того, чтобы мы смогли привить население. Так, в прошлом году были привиты больше 440 тысяч ростовчан, из которых 84 тысячи это дети. И это позволило избежать эпидемического подъема заболеваемости и было мало осложнений. А как известно грипп опасен именно этим, в том числе развитием пневмоний, которые могут заканчиваться смертельным исходом. К слову, в этом году мы планируем привить не менее 45-46 процентов населения города. Это позволит избежать эпидемии.

*В эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM.