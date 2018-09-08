2018-09-08T16:59:28+03:00
Общество

«Куда было так лететь»: в центре Ростова-на-Дону столкнулись пять автомобилей

В аварии пострадали пешеход и два пассажира
Ольга ГОПАЛО
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Авария произошла днем возле дома под номером 213. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".Авария произошла днем возле дома под номером 213. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".
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В субботу, 8 сентября, в центре Ростова-на-Дону произошло ЧП. Около 15:30 на углу проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева столкнулись пять автомобилей. Причем один из них в буквальном смысле слова оказался на крыше другой иномарки. Фото происшествия появилось в социальных сетях.

- Возле дома под номером 213 произошло дорожно-транспортное происшествие, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля BMW допустил столкновение с машиной Ssangyong. После чего последняя иномарка опрокинулась и по инерции столкнулась с машинами Subaru, Hyundai и Reno.

Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам правооранительных органов. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".

Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам правооранительных органов. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, серьезно пострадал пешеход, который стоял на тротуаре. У 19-летнего парня закрытая черепно-мозговая травма и повреждена одна нога. На скорой его отвезли в ближайшую больницу. Кроме того, травмы у 43-летней женщины и 32-летнего мужчины, находившихся (по данным ГИБДД, - прим. авт.) в автомобиле Ssangyong. Оба пострадавших получили закрытые травмы головы.

В социаьных сетях пользователи задаются вопросом: "Куда было так лететь?".

Пострадали два пассаира и пешеход, оказавшийся рядом с местом ЧП. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".

Пострадали два пассаира и пешеход, оказавшийся рядом с местом ЧП. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства дорожной аварии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

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