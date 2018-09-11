СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-11T17:56:17+03:00

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Пятиклассника, торговавшего на улице яблоками и лимонадом возле одного из продуктовых магазинов Ростова-на-Дону, увидели прохожие. Освежающий напиток в сорокаградусную жару многим пришелся по душе. Однако вместо ответа на все вопросы о том, что толкнуло парнишку выйти на улицу, улыбчивый малый показывал на добродушного пса-дворнягу крутившегося рядом. Мол, деньги нужны на лечение и питание собаки, иначе мама просто не разрешит оставить ее дома.

В Ростове-на-Дону пятиклассник торговал на улице яблоками, чтобы спасти от голода любимого пса. Фото: архив семьи.

Кто-то из горожан поделился увиденным в социальных сетях. Мнения разделились: одни хвалили мальчугана за находчивость и доброе сердце, другие шутили на тему незаконной торговли. Однако благодаря такой сердобольной рекламе уже через несколько дней от покупателей у школьника не было отбоя. Кто-то просто приносил мальчику и собаке деньги, даже отказываясь от лимонада. Но даже в этом случае 11-летний Арсений Михайлов (так зовут парня, - прим. автр.) вручал добрым людям конфету на палочке: так брать деньги юный продавец просто не мог.

Вот такое фото появилось в социальных сетях Ростова-на-Дону. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

- Мы живем в частном секторе, - рассказала сайту rostov.kp.ru мать мальчика Галина Михайлова. - Как-то мы услышали писк под окнами, выглянули - щенок. Сын тогда сразу же выскочил к нему, вынес еды. А потом стал подкармливать каждый день. Они подружились. Собака никак не хотела уходить. И Арсений очень просил взять пса домой. Но у нас во дворе уже есть собака по кличке Мишка. Я стала объяснять: скоро школа, начнутся уроки, шахматы, футбол... Да и потом собака - это большая ответственность: ее нужно кормить, лечить, делать прививки и обрабатывать от паразитов.

Пятиклассник сам ухаживает за собакой. Фото: архив семьи.

Мальчишка призадумался. А после решил во что бы то ни стало найти деньги для своего пса. Рецепт популярного напитка «Мохито» вычитал в Интернете. К делу подошел основательно: на карманные деньги купил одноразовые перчатки и стаканчики, минералку, лимоны, собрал с грядки мяту и вышел к магазину, обустроив торговую точку. Дело прошло. Стаканчики напитка по 30 рублей в жару разлетались на ура. Дальше в ход пошли яблоки, которые росли в домашнем саду. Таким образом всего за несколько дней денег хватило не только на прививки, обработку собаки от блох и клещей, но еще и на еду. Сердце матери не выдержало: Арчи (так назвали пса, - прим. автр.) поселился во дворе ростовчан.

Но даже после того, как мама разрешила оставить его в доме, Арсений не оставил заботу о собаке. Каждый день он сам варит им борщи, супы и наваристые каши. А когда появляется свободное время, знает как заработать - ведь одной кормешки мало: и вкусняшек хочется купить для любимца, и игрушку, и ошейник новый.

- На самом деле я принципиально не хотела давать денег, - говорит женщина. - Мне хотелось, чтобы сын понимал: наряду с добротой должна быть и ответственность. Мы все в ответе за тех, кого приручаем.

У собаки Арчи теперь есть свой дом. Фото: архив семьи.

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