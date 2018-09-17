2018-09-17T15:59:28+03:00
Общество

Добрый Ростов: в честь Дня города жителей южной столицы накормили повидлом из двух тонн яблок

Спонсором праздничного мероприятия, на котором был установлен этот кулинарный рекорд, выступила торговая сеть «Пятерочка»
Семён Иванов
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В субботу, 15 сентября, в Ростове-на-Дону стартовали двухдневные торжества по случаю 269-го Дня рождения этого крупнейшего мегаполиса Юга России — как всегда, широко, ярко и весело.

Главными точками притяжения стали, по традиции, Театральная площадь и парк им. Октябрьской революции, где развернулись массовые гулянья — народ с удовольствием развлекался на аттракционах, лакомился всевозможных вкусностями, отдыхал в кафешках. И один из основных полюсов празднования оказался в самом центре парка, на открытой сцене: там проходил третий ежегодный благотворительный семейный праздник «Добрый Ростов» - «фестиваль с яблочным вкусом», как его уже прозвали горожане, организатором которого выступил фонд Николая Чудотворца, а генеральным спонсором — торговая сеть «Пятерочка».

Гостей развлекали на сцене самые талантливые артисты города со своими лучшими номерами, причем — в интерактивном режиме, то есть с непосредственным участием самих зрителей — особенно, разумеется, малышни, которая развилась, танцевала и пела на сцене вместе с исполнителями.

Плюс ко всему — там же были конкурсы и анимация для детворы, семейные эстафеты, аквагрим, многочисленные розыгрыши подарков и призов. Все, само собой, бесплатно.

-Слушайте, это просто здорово! - не скрывала эмоций молодая мама Анастасия, пришедшая на прогулку в парк в 5-летней дочкой Тоней. - Моя девочка в полнейшем восторге: и наплясалась, и напелась, и набегалась. Правда, не знаю, как мы теперь этот аквагрим будем смывать — так уж ей свое собственное изображение понравилось, мы сделали массу фоток!

А Татьяна Васильевна привела поразвлечься всех своих пятерых внуков — вместе с их папами и мамами. И она тоже довольны:

-Я была, признаться, приятно удивлена, что спонсором мероприятия выступила «Пятерочка»: это наш любимый универсам, он как раз в нашем доме находится, и мы там все, что нужно, покупаем всегда, - поделилась она. - Так что, узнав об ее участии в этом празднике, я даже пошутила — никуда, мол, от нее не денешься. А самое классное — это, на мой взгляд, идея с раздачей свежих яблок и вкуснейшего повидла из них: внучата наелись от души!

На счет яблок, кстати, - чистейшая правда. «Пятерочка», как генеральный партнер, предоставила 2 тонны (!) яблок, основная часть которых и превратилась в то самое повидло — по идее, это теперь новый рекорд по варке яблочного повидла.

-Мы всегда стараемся поддержать такие праздники, потому что сеть универсамов "Пятерочка" - это, прежде всего, семейный магазин, - объясняет Геннадий Таран, директор макрорегиона "Юг" Федеральной торговой сети "Пятерочка". - У нас каждый покупатель, независимо от возраста, может найти именно те продукты, которые он любит, на самый изысканный вкус и отличного качества. И, конечно, по очень доступным ценам. Например, большой популярностью пользуется акция «Семейная среда», которая предусматривает скидки для покупателей с детьми до 12 лет: по средам, с 9 до 17 часов товары можно приобрести со скидкой 10 процентов. А в рамках программы поддержки пенсионеров ввели в магазинах 10-процентную скидку по понедельникам с 09:00 до 13:00, а в остальные дни действует 5-процентная скидка (при предъявлении пенсионного удостоверения).

Кроме того, сообщил Таран, «Пятерочка» регулярно проводит месячные и недельные промо-акции, в которых участвуют до ста товаров, при этом скидки на некоторые категории могут достигать до половины стоимости.

-Плюс с июля прошлого года в сети «Пятерочка» работает программа лояльности «Выручай-карта», - добавил Геннадий Таран. - В основе программы лежит механика начисления и возможности последующего списания баллов на покупки продуктов в магазинах, а также персональные предложения покупателям на основе данных о предпочтениях.

Добавим, что ростовчане по достоинству оценили праздник «Добрый Ростов»: судя по многочисленным откликам, он действительно удался!

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