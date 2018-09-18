Ростовчанин продает фотографию Аллы Пугачевой с автографом за сто тысяч рублей
В Ростове-на-Дону в продаже появился снимок Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Его выставил на продажу один из горожан, который представился Кириллом.
- Фото с автографом, выступление в Ростове-на-Дону в 70-х годах, - написал он в объявлении о продаже.
И запросил за карточку сто тысяч рублей.
На черно-белом фото молодая Алла Борисовна на сцене с микрофоном принимает от поклонников цветы. На оборотной стороне снимка красной ручкой подпись и изображено небольшое сердечко.
Автограф Примадонны оценили в сто тысяч рублей. Фото: сайт "Авито".
Однако с момента подачи объявления прошло уже две недели, но, по всей видимости, покупателей пока так и не нашлось.
Надо сказать, что одна из возможных причин заключается в том, что продавец сильно загнул цену. К примеру, автограф прежнего мужа Примадонны - Филиппа Киркорова в Ростове-на-Дону продают всего за пять тысяч рублей. То есть в двадцать (!) раз дешевле.
Автограф Киркоова стоит в 20 раз дешевле, чем его экс-супруги. Фото: сайт "Авито".
Правда, столько же сколько - сто тысяч рублей, стоит мяч с автографом Льва Яшина. Зато за полмиллиона предлагают купить фото с автографом Владимира Высоцкого 1966 года и за миллион - мяч с автографами тренера и сборной России.
Мяч с автографами оценили в миллион рублей. Фото: сайт "Авито".
- К мячу предоставляем фото подтверждающее подлинность автографов! - написал хозяин редкой вещи. - Этим мячом сборная играла на поле.
Пока это самый дорогой лот на ростовских досках объявлений.