«Мисс Россия» Татьяна Котова: «Самое сложное в моей жизни - это выбрать фотографию для Инстаграма»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-19T16:15:48+03:00

Экс-«ВИА Гра» рассказала, есть ли жизнь после конкурсов красоты и как стать обладательницей идеальной фигуры. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Экс-«ВИА Гра» рассказала, есть ли жизнь после конкурсов красоты и как стать обладательницей идеальной фигуры

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Есть ли жизнь после конкурсов красоты? Как стать обладательницей идеальной фигуры? И как делаются откровенные фото в стиле «ню»? Об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89, 8 FM мы поговорили с Татьяной Котовой - обладательницей титула «Мисс Россия» и экс-солисткой группы «ВИА Гра», которая сейчас строит свою сольную карьеру.

kottova Счастье не складывается из того что нас окружает

«ВСЕ МОЖЕТ УМЕСТИТЬСЯ В ОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»

- У вас столько титулов и регалий - красавица, модель, актриса певица. На каком остановимся?

- Певица. И больше ничего не надо. Зачем людей вводить в раздрай? Просто не все понимают, как можно все это уместить в одном человеке (смеется).

- В Ростове-на-Дону на днях состоялся ваш концерт. Как встретили вас земляки?

- Мы выступали на площадке конкурса красоты «Ростовская красавица». В свое время я тоже становилась его победительницей. На мой взгляд, это один из самых успешных наших концертов. Мы с девчонками не ожидали, что будет так тепло и весело. Зрители выходили на танцпол и зажигали вместе с нами. Наверное, секрет в том, что когда мы выходим на сцену, то стараемся зажигать, веселиться и забывать обо всех проблемах.

На конкурсе "Ростовская красавица". Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

- Как, по-Вашему, изменился конкурс с того времени, как вам надели корону главной красавицы города?

- Я победила в нем 12 лет назад. И мне показалось, будто я вернулась в прошлое: те же организаторы, хореографы, костюмеры... Они так же выглядят и вообще не изменились! Наверное, главный секрет - это Ростов-на-Дону и солнце. Благодаря этому многие девушки даже молодеют.

kottova Если сильно хочется перемен в будущем, то стоит начать свершать перемены в настоящем.

kottova Если сильно хочется перемен в будущем, то стоит начать свершать перемены в настоящем.

«ХО! КТО-ТО ЗАПЛАТИЛ ИЛИ ЧТО?»

- Есть ли жизнь после конкурсов красоты?

- Конечно! Знаете, почему многие девушки идут на эти конкурсы? Из-за неуверенности. Вот я, например. У меня не было уверенности в себе и своей внешности, а выход на сцену дал больше понимания и осознанности в этом вопросе. На самом деле, конкурсы дают уверенность и силы идти вперед. Поэтому тем, кто пока не победил, я желаю не отчаиваться. Работайте над собой, своей речью, движениями, фигурой, и все у вас получится.

- А у Вас так же было?

- Лично мне повезло. После приглашения в модельное агентство, я через три месяца победила в городском конкурсе красоты, а через полгода - уже во всероссийском. Возможно, некоторые участницы тех лет были на меня обижены, ведь многие шли к этому годами. Но это просто стечение обстоятельств. И да... Каждый же выбирает свой собственный путь: кто-то вне зависимости от того, выиграл он или нет, становится моделью, кто-то - телеведущей, а кто-то - счастливой женой и матерью. Главное, чтобы все при этом были счастливы. Не останавливайтесь на том, что произошло в жизни, а идите вперед, поглощайте новые краски и увидите перспективы. Вот тогда и будет счастье!

- А какой путь у Вас?

- Мне был 21 год. Я не ставила себе никакой цели. Я всегда была активным, творческим ребенком. В школе участвовала во всевозможных конкурсах, в КВН, пела, танцевала, и для меня было неудивительно, что я на сцене. Я всегда была карьеристкой. Помню, в 9 классе я сказала маме: «Если у меня не будет машины, квартиры, дома и ноутбука, я не выйду замуж». Сейчас в моей жизни есть практически все, но я не замужем. Видимо, надо было поставить еще какую-то цель.

- Бытует мнение, что место победительницы конкурса красоты покупается. А кто за вас заплатил?

- Вы знаете, сосед (хохочет). Мне и про «Мисс Россия» говорили, что там все проплачено. И у меня когда-то было такое мнение: я смотрела на всех победительниц и так же думала про родственников, пап, дядей, любовников. У меня таких не было. Поэтому помню, когда мне надели корону на голову, я подумала «Хо! Кто-то заплатил или что это?» На самом деле нужно верить людям и не думать ни о чем плохом.

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РАССТАЛАСЬ С ВОЗЛЮБЛЕННЫМ ПОСЛЕ ПЕСНИ «АДЬОС»

- В чем секрет успеха артиста?

- Всегда важно, когда выходишь на сцену, для любого, особенно начинающего артиста, представлять себя тем, кем, возможно, ты не являешься. Но это должен быть идеал, к которому ты стремишься. Кстати, лично мне в разное время нравились различные артисты - лет семь назад Мадонна. Я даже старалась быть на нее похожей. Но потом поняла, что даже ее образ нельзя примеривать на себя. Потом мне нравилась Beyonce - тоже классная певица. В моем случае была еще Дженнифер Лопес. Так вот каждый раз при выходе на сцену нужно этот образ себе немножечко представлять. Даже сейчас я их по-разному совмещаю. И это не про то, что нельзя создавать себе кумира. Это такая техника, которая необходима, чтобы чувствовать себя более уверенно.

- Говорят, чтобы быть в тренде, надо петь о любви. А о чем Ваши песни?

- Вовсе нет. Например, последняя моя композиция называется «Давай со мной». Это, кстати, первая песня на русском языке, которая попала в международный сборник для зумба-инструкторов. Сейчас это очень популярное направление. Им занимаются даже мамы с грудничками, просто дети и люди в инвалидных колясках. Каждый раз когда мне присылают ролик на мою песню в чьем-то исполнении, я обязательно ставлю лайк и делаю репост. Это очень трогательно!

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- А сами-то вы зумбой занимаетесь?

- У меня в команде есть преподаватель по зумбе, и я иногда беру уроки. Зумба - это танцевальная кардионагрузка с прекрасным позитивным настроением под латиноамериканскую музыку. Я с детства любила такие ритмы. Вспомните Шакиру, Энрике Иглессиаса, Рики Мартина или Таркана. На любой дискотеке или вечеринке они заходили на ура. И я поняла, что мне надо петь такую же музыку, чтобы дарить людям это настроение и заряд. Сейчас вся наша 40-минутная программа построена именно на таких ритмах. Там нет ни одной медленной песни. Мы танцуем ламбаду, макарену. Все проходит в драйве и энергии. А впереди еще столько всяких планов! Жаль, в сутках всего 24 часа.

- Татьяна, были ли в Вашем творчестве песни-предсказатели?

- Вы знаете, да. К примеру, «Адьос», что в переводе означает «Прощай». Честно сказать, я никого не посвящала в свою личную историю. Но ее авторы написали все как будто обо мне. Буквально через месяц после того, как песня была записана, мы расстались с моим возлюбленным. Несмотря на то, что она изначально была очень грустная, мы переделали ее на свой лад. Теперь эта песня помогает мне не грустить на концертах. Я считаю, что расставаться надо весело, зажигательно и без сожаления. Ведь если мы будем грустить всю жизнь, то будем притягивать таких людей, окружая себя еще большим негативом.

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«ЕЩЕ РАЗ - И В БАН!»

- Вы в превосходной форме. Как следите за фигурой?

- Лично меня мотивируют работа и мои поклонники. Чтобы надевать красивые боди и платья, мне необходимо хорошо выглядеть. На самом деле, нет каких-то суперлайфхаков, но есть некоторые правила. И первое - это рациональное питание: завтрак, обед и ужин. От последнего можно отказаться или заменить его овощным бульоном. Если какой-то из приемов пищи мы исключаем, то вечером съедаем тазик борща. Так же бывает и у меня, и у многих людей. Если я понимаю, что переела, то обязательно наказываю себя спортом. Второе - это занятия в спортзале. Согласитесь, утомительно идти по беговой дорожке. Но если включить латинскую музыку, то тренировка пройдет весело. Попробуйте: 15 минут по дорожке, столько же на велосипеде, еще по четверти часа на степпере и лыжах или эллипсе. В сумме - час, но это энергичная, постоянно меняющаяся тренировка. Тем более, что кардио помогает снижать вес. А уже когда мы его снизим, нужно приступать к накачке мышц. Ну, и наконец, два литра воды в день - это обязательно!

kottova Каким ты дом построишь, таким ему и быть.

- Часто Вы публикуете достаточно откровенные снимки...

- Лично я, с одной стороны, к этому подхожу как к искусству. А с другой - как к клиентоориентированности: это важно в любом в бизнесе. Я же имею экономическое образование антикризисного управляющего. И скажу вам, что эти фото набирают большее количество лайков, и не только у меня. Какой от них смысл? Больше подписчиков, слушателей и зрителей на концерте. Все это шоу-бизнес. Все продумано и уже давно.

- Но все же Вам пришлось рассказывать, как делаются эти фото.

- Да, мне тоже бывает не очень приятно. Хотя я стараюсь не реагировать. Но эти фото действительно можно сделать в белье. Достаточно иметь комплект телесного цвета и хорошего фотографа, который может снять его с тебя в специальной программе. Вуаля - и вот всем кажется, что ты уже голый. Хотя в моем Инстагарме нет супернегативной критики. А всем злопыхателям я лично отвечаю: «Еще раз - и в бан! Не забывайте: я из Ростова-на-Дону!»

- Селфи - это тоже про Вас?

- В моей работе это необходимость, потому что эти «себяшки» набирают большое количество лайков, как и чуть-чуть обнаженные фото тоже. Но для меня огромный труд - выбрать одно фото из всех, что я сделала. Так как я перфекционист, то выбираю десять. А потом требуется чуть ли не полгода, чтобы выбрать самую самую. Так что самое сложное в моей жизни - это выбрать фотографию!

- А кто для Вас главный критик?

- Конечно, моя мама. Пожалуй, самый главный - она. Но есть еще и папа, который вообще боится похвалить, чтобы не сглазить, не дай бог.

kottova Почему такая красивая и одна?

АВТОГРАФ ПРОСИЛИ, КОГДА ЕЩЕ БЫЛА СТУДЕНТКОЙ

- Ростов-на-Дону остается для Вас точкой притяжения?

- Наверное, не только этот город. Скорее, вся Ростовская область. Я сама из Белокалитвинского района, поселка Шолоховский. Там окончила школу, а после пять лет училась в донской столице. Знаете, тогда же у меня впервые взяли автограф. Мы только поступили на первый курс, шли с подружками по улице. А навстречу - несколько парней. Они попросили у меня автограф со словами: «Пока вы еще не стали знаменитой». Оказалось, что как в воду глядели! Столько времени прошло, а я до сих пор помню эту историю. А вообще для меня приехать домой - это посидеть на природе, пообщаться с родителями и близкими людьми. И это самое главное.

- В своем Инстаграме Вы написали, что сильным женщинам в шоу-бизнесе непросто...

- Но сильные и существует для того, чтобы пробивать стены. В шоу-бизнесе есть такие понятия, как формат - не формат. И вот тогда приходится ломать систему или копья, как говорится. Мне хочется петь только то, что мне нравится. Тем более, что на концерте я вижу людей, которые мне не дают сомневаться, что я что-то делаю не так.

- По-Вашему, счастливый человек - это...

- Светящиеся яркие глаза, любимые люди рядом, приносящая удовлетворение и счастье работа.

- Что бы Вы никогда не могли простить?

- Измену.

- Какое самое главное Ваше достижение?

- Как у всех перфекционистов: все еще впереди.

kottova Не надо плакать, если нет возможности купить себе платье от Шанель.

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