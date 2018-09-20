Ростовчанка Анна Пивоварова стала лучшим гидом России

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-20T14:20:43+03:00

Ведущая из Ростова-на-Дону показала одну из лучших видеоэкскурсий в стране

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На днях в Москве выбрали лучших гидов страны. Всероссйский конкурс проводило Русское географическое общество. Известно, что его участником мог стать любой. Для этого необходимо было прислать двухминутный ролик о своем городе. В общей сложности, на конкурс было прислано свыше 600 работ. Однако жюри выбрало только пять победителей. Одна из них - ростовчанка Анна Пивоварова. Она победила в номинации «Гид-любитель».

«ПАКУЙТЕ ЧЕМОДАНЫ - ВСЕХ МИЛОСТИ ПРОСИМ!»

Свою видеоэкскурсию Анна представила в виде рэпа. Речитативом она поведала о главных, на ее взгляд, достопримечательностях донской столицы:

- Ростов-на-Дону - столица русского рэпа, поэтому зачитаю вам экскурсию эту, - начала она свой рассказ.

В двухминутном ролике можно увидеть Ворошиловский мост, стадион «Ростов-Арена», батюшку-Дон и ростовскую набережную, Кафедральный собор и Центральный рынок, который кишит донской рыбой, а также Музыкальный театр в форме рояля.

- Ростов-на-Дону очень славен музыкальными традициями - родились здесь Баста, Назаретов, Спесивцева, - ввела в курс дела Анна, став в позу балерины.

- Открыты для всех наши южные врата, пакуйте чемоданы, дорогие гости, в Ростов-на-Дону всех милости просим! - подытожила гид.

После такого приглашения уже никто не смог устоять.

На днях в Москве выбрали лучших гидов страны.Фото: Личный архив героя публикации

«В ИСТОРИИ - ОГРОМНАЯ СИЛА!»

В свободное от экскурсий время Анна Пивоварова работает ведущей мероприятий.

- Я - не профессиональный гид, я - любитель. Провожу экскурсии для родных и друзей. Поэтому годы стажа не считаю, - призналась она «КП-Ростов». - Я очень люблю Ростов-на-Дону. Хочется, чтобы люди замечали историю вокруг себя, узнавали ее, бережно относились к наследию предков, гордились им и передавали следующим поколениям. В истории - огромная сила! К счастью, в последнее время интерес к истории города только растет, а следовательно, на гидов спрос будет увеличиваться.

- Тройка мест в Ростове-на-Дону, куда бы вы позвали своих самых близких?

- Пожалуй, Нахичевань... Старый Ростов, что между Станиславского и Береговой... И, наверное, в три места не уложусь. Это же близкие: им надо показать максимум!

- Какие места для вас самые интересные?

- В которых еще не была. Захожу впервые в старый дом, а там кованая лестница с вензелями и потолки высоченные с лепниной, у меня аж дух захватывает, надо скорее искать информацию, что за дом, кто построил, чем жили хозяева. Страсть, как интересно!