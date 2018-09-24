Чемодан. Вокзал. Москва: Ростов-на-Дону вошел в ТОП-10 поставщиков рабочей силы для столицы

СЕГОДНЯ 16:33 2018-09-24T16:47:20+03:00

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Совсем недавно по соцсетям активно и весело гуляла новость о том, что в Москве открылся ресторанчик под названием «Ростов-Папа» - своеобразный гастро-паб, специализирующийся, как нетрудно догадаться, на донской кухне: там несколько видов вяленой рыбы, свежие раки, пенное и несколько других «истинно ростовских» фишек.

И вот ведь что любопытно: еще не зная, ни какое там обслуживание, ни как хорошо готовят, ни опробовав свежесть этих самих раков, народ — причем, в основном, ростовчане, натурализовавшиеся в столице нашей Родины с восторгом принялись наперебой записываться в посетители.

И вовсе неважно, что там в меню еще десятка два-три разных блюд, не имеющих вообще никакого отношения к донской кухне: главное, что она в принципе там присутствует, и что хозяйка заведения — коренная ростовчанка, и что носит он столь близкое и родное каждому уроженцу Ростова-на-Дону имя.

- Ты знаешь, я за наших раков и лещиков, иногда бывает, все, что есть в бумажнике готов выложить! - признался мне мой приятель-программист, лет пятнадцать назад уехавший на заработки в Москву, которого я тоже увидел в списке отметивших тот самый пост про открытие ресторанчика в столице.

Сначала Антоха там перебивался всякой мелочовкой, ремонтировал по заявкам частников компьютеры и ставил на них программное обеспечение, потом с помощью наших же земляков, которые ссудили ему денег, открыл свою фирму, раскрутился и сейчас уже совсем хорошо себя там чувствует.

Но, говорит, если раньше, когда денег еле набиралось на билет домой, в Ростов, к родителям (остальное уходило на питание и съемное жилье), а гулянки в родном городе оплачивали здешние друзья, он все равно приезжал сюда хотя бы пару-тройку раз в год, то теперь, имея возможность спокойно тратиться на бизнес-класс, бывает на малой родине в лучшем случае на несколько дней в новогодние праздники. Времени, объясняет Антон, на отдых нет совершенно.

К чему я сейчас об этом? Да вот — наткнулся на весьма примечательное исследование, которое провели эксперты института «Стрелка»: они подсчитали, из каких городов чаще всего народ отправляется на ПМЖ в столицу России и в Подмосковье.

Ну то есть как — «подсчитали»? Взяв за основу официальные данные о том, что туда ежегодно переезжает около 200 тысяч человек, и приняв в расчет, что далеко не все регистрируются по месту пребывания, исследователи изучили учетные данные пользователей соцсетей: сравнили графы «родной город» и «город проживания». И составили в итоге рейтинг городов, откуда люди чаще уезжают в Москву.

- Есть основные регионы-доноры населения: Петербург, откуда в общей сложности переехали 168 650 человек, а также соседние с Москвой регионы, Урал и Юг России, - объясняют аналитики «Стрелки». - Выводы исследования укладываются в так называемую гравитационную модель миграции: чем больше город и чем он ближе, тем больше жителей туда переедет. Это объясняет то, что основными точками притяжения становятся города федерального значения, города-миллионеры и областные центры. Последние вбирают в себя жителей районных центров, а столица притягивает к себе жителей крупных городов. Переезд из малого города сразу в Москву возможен, но решиться на него сложнее из-за экономических факторов.

Ростов-на-Дону в этом списке на седьмом месте (см. таблицу) — почти 30,5 тысячи жителей южной столицы решились на смелый шаг. И ведь, как правило, мало кто возвращается обратно, даже если заветная мечта покорить столицу и выбиться там в люди не удалось совершенно: одни попросту считают стыдным для себя смотреть в глаза друзьям и близким, которые могут счесть их неудачниками, другие уверены, что «там» (т. е. здесь, на «периферии») все равно не будет лучше, чем в белокаменной.

Эти данные, конечно, вряд можно назвать максимально объективными, однако же общую картину они все-таки отражают неплохо. Таблица: strelkamag.com

- Уровень жизни другой, темп, возможности, - убежден мой приятель Антон, оправдывая московских ростовчан. - Но, чаще всего, с нуля удается добиваться всего только тем, кто приехал сюда в молодом возрасте — до 35-ти, пока нет ни семьи, ни детей (или, как вариант, человек оставил их дома, а сам отправился «на заработки»). И, конечно, одному, без друзей и связей, вообще сложно: никто никаких бешеных зарплат сразу не предложит, в шикарных ресторанах кормиться не получится, ключи от машин тоже на каждом углу здесь не раздают. Но некоторые, я слышал про такие истории, предпочитают ютиться где-нибудь в хостелах, питаться дошираками и получать, по крайней мере, по 45-50 тысяч, из которых удается в месяц откладывать по 15-20. Зато у людей есть цель.

По мнению экспертов, к слову, на решение жителей на переезд в Москву, напротив, влияет экономическое состояние: города с высоким уровнем жизни — как, скажем, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону — стоят в начале списка, а вот Рязань, Тула и Омск — аутсайдеры среди городов, из которых переезжают в Москву.