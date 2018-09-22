2018-09-22T19:35:04+03:00
Общество

Сдали нервы: Под Ростовом дальнобойщик прострелил руку другому водителю

Конфликт начался с того, что один грубо подрезал другого [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Момент конфликта. Фото: стоп-кадр видеоМомент конфликта. Фото: стоп-кадр видео
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Днем в субботу, 22 сентября, на трассе «Дон» водители двух большегрузов устроили кровавую разборку со стрельбой. Как рассказали очевидцы, все случилось в Октябрьском сельском районе (около 30 километров от Ростова-на-Дону), когда одна фура подрезала другую. Обиженный водитель не поленился, выключил двигатель и направился выяснять отношения. Фуры остановились прямо на дороге, потому свидетелями стали водители проезжавших автомобилей.

- В какой-то момент у дальнобойщика, который находился в кабине, то есть подрезавшего, появился пистолет, - пояснили очевидцы. - Но, похоже, все-таки не огнестрельный, а травматический. Сначала тыкал, видимо, испугался потенциальных тумаков за свою грубость, а потом все-таки выстрелил! На руке у пострадавшего появилась кровь!

Потасовка со стрельбой закончилась приездом стражей порядка, которых вызвали очевидцы.

- Оба участника конфликта находятся в полиции, - рассказали "КП-Ростов" в ГУ МВД России по Ростовской области. - По данному факту проводим проверку, будем разбираться.

Тем временем в социальных сетях обсуждают чрезвычайно агрессивное поведение дальнобойщиков.

- На самом деле часто берем с собой какое-то оружие, на крайний вариант - держим рядом монтировку, ведь на трассе может случится всякое, гоп-стоп никто не отменял, - говорит Николай Проценко, который сам является водителем грузовика. - Но, чтобы стрелять в коллег - это, конечно, нонсенс! Совсем озлобились, с ума посходили!

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Инцидент, как удалось выяснить «КП», произошел в Ростовской области на транспортной развязке между двумя трассами - федеральной М-4 и межрегиональной Р-269 (Батайск - Ставрополь): последняя теперь, после того, как первая стала платной, в основном и используется грузовым автотранспортом для перевозки в том числе сельхозпродукции (подробности)

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