2018-09-25T11:11:37+03:00
Спорт

Правительство Ростовской области продаст до конца года 43 процента акций ФК "Ростов"

Основная цель - привлечение инвесторов в клуб
Александр СТЕПАНОВВиктор ГОВОРОВ
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ФК "Ростов" сейчас занимает третье место в чемпионате РоссииФК "Ростов" сейчас занимает третье место в чемпионате РоссииФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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25 сентября на внеочередном заседании Законодательного Собрания донского региона депутаты внесли изменения в областной закон о прогнозном плане приватизации государственного имущества Ростовской области на 2018 год и на плановый период до 2020 года. Так вот, в перечень хозяйственных обществ, находящихся в собственности регионального правительства, акции которых планируется приватизировать в этот период, дополнен пунктом о приватизации до конца текущего года 43,2% акций ФК "Ростов".

- Минспорта Ростовской области предложило приватизировать часть акций ФК "Ростов", при этом в собственности правительства региона останется 51 процент акций, - пояснил министр имущественных и земельных отношений региона Николай Толмачев. - Осонвная цель - привлечение инвесторов в клуб. Стоимость акций будет определена в ближайшее время - к сожалению, мы не можем по закону сделать это заранее. После приватизации пакета акций система управления клубом не поменяется, контроль над политикой клуба останется у Правительства региона.

Арташес Арутюнянц Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Арташес АрутюнянцФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

По не подтвержденной официально информации, акции готов выкупить действующий президент клуба Арташес Арутюнянц - бывший депутат донского парламента, добровольно отказавшийся от своего мандата весной этого года - за несколько месяцев до календарного срока завершения полномочий 5-го созыва Законодательного собрания Ростовской области.

Добавим, что в апреле прошлого года Правительство региона уже предпринимало попытку продать свой пакет акций за символическую сумму, однако, желающих не нашлось.

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