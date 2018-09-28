СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-28T13:58:43+03:00

Новая развязка под Краснодаром увеличила пропускную способность участка трассы М-4 «Дон» в пять раз

Изменить размер текста: A A

27 сентября, на трассе М-4«Дон» после реконструкции официально открылась еще одна долгожданная развязка под Краснодаром, которая напрямую связала курорты Краснодарского края с центральной частью России. Она стала одним из крупных объектов, позволяющих сделать федеральную трассу «бесшовной» - в обход городов-миллиоников, без заезда в населенные пункты и левых поворотов. Об этом подробно рассказал журналистам председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, принявший участие в церемонии открытия.

Председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: Галина Габ

- Завершили еще один проект на М-4 «Дон», развязали еще один узел, препятствующий безопасному скоростному движению между Центром России и Черноморским побережьем, - подчеркнул Сергей Кельбах. - Работали единой командой с правительством Краснодарского края. И продолжим нашу работу по формированию трассы М-4 в сквозную, беспрепятственную скоростную дорогу.

Раньше, чтобы попасть с Ростовского шоссе на автомагистраль М-4 в направлении столицы Донского региона или повернуть на Восточный обход города Краснодара, водителям надо было совершать дополнительные небезопасные маневры и развороты. Транспортная развязка, которая существовала здесь раньше, имела форму трубы, при которой съезд потока из Ростова на Краснодар (автодорога подъезд к Краснодару) был основным направлением, а обход Краснодара (автодорога М-4 «Дон») - второстепенным. Такая схема была не просто неудобной, здесь наблюдались постоянные заторы и аварии, особенно в летний период, когда отпускники отправлялись на Черное море.

Реконструкция полностью изменила «створ» трассы «Дон». Теперь основное направление – обход Краснодара (автодорога М-4 «Дон»), второстепенное - автодорога подъезд к столице Кубани (автодорога А-136). В составе транспортной развязки построены путепровод, порядка двух километров новой дороги (количество полос увеличено до шести - по три в каждом направлении), надземный пешеходный переход и новые остановочные комплексы.

Столь грамотное распределение потоков позволит обеспечить комфортное и безопасное движение автомобилей, направляющихся по М-4 из Ростова-на-Дону в сторону Новороссийска, Краснодара и обратно.

По словам Сергея Кельбаха, ближайшие шесть лет будут завершены обход Аксая, строительство дальнего западного обхода Краснодара, что позволит полностью сформировать «бесшовную» трассу М-4, обойдя крупные города, населенные пункты. М-4 «Дон» станет классическим автобаном, который соединят с другими трассами, в частности, М-11.

- Человек выезжает из Санкт-Петербурга и не имеет никаких препятствий по дороге на Черное море, - пояснил Сергей Кельбах.

Автомагистраль М-4 «Дон». Фото: Галина Габ

Напомним, на сегодняшний день М-4 «Дон» является одной из главных дорог транспортной системы России, соединяющей центральные и северные регионы страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем и портом Новороссийск. На данный момент М-4 «Дон» функционирует на пределе своих возможностей, с большими перегрузками, в условиях ежегодно нарастающего трафика. Так, максимальный среднесуточный трафик на подходах к городу Краснодару этим летом составил порядка 74 тыс. автомобилей, превысив прошлогодние летние показатели на 14 тыс. автомобилей в сутки. Новые развязки и дороги повысят безопасность и позволят водителям забыть о постоянных пробках.

ВАЖНО

Одна из стратегических задач, стоящих перед Госкомпанией «Автодор», является обеспечение безопасного, комфортного, быстрого передвижения автомобилистов по дороге. С этой целью она продолжит масштабную реконструкцию и новое строительство в Краснодарском крае и Ростовской области. Особую важность будет иметь старт строительства Дальнего западного обхода столицы Кубани, который обеспечит транспортную доступность Крымского моста через Керченский пролив и Крым.