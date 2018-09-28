«Авиационная отрасль без образования не сможет двигаться вперед!»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-28T19:00:23+03:00

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27-30 сентября в г. Ростове-на-Дону проходит Международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты развития воздушного транспорта» (АВИАТРАНС-2018).

Организатор мероприятия, Ростовский филиал МГТУ ГА, проводит конференцию при поддержке ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии».

Участники мероприятия – это широкий круг исследователей, практиков-управленцев, представителей академической науки и сферы гражданской авиации не только из России, но и из-за рубежа. Это руководители и специалисты авиационной отрасли, а также руководители и специалисты научно-исследовательских, проектных, транспортных организаций Российской Федерации и стран СНГ, ученые и преподаватели транспортных вузов России, стран СНГ и других государств. Эксперты встречаются с целью обмена опытом и обсуждения актуальных проблем развития воздушного транспорта.

По традиции открыл конференцию директор Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов, который провел краткий исторический экскурс о периоде создания филиала. В далеком 1969 году все желающие смогли убедиться, как развивается вуз, по каким направлениям подготовки ведется обучение. Приятной новостью от первого лица вуза стала информация о том, что с 1 сентября в Ростовском филиале открыто дневное обучение по направлению подготовки «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

Так как конференция была приурочена к 95-летию гражданской авиации, руководитель вуза в своем выступлении перед участниками и гостями конференции поздравил всех с Юбилеем и вручил каждому из гостей благодарственные письма и дипломы за многолетнее сотрудничество. Также Григорий Леонидович зачитал приветственное сообщение от Ректора МГТУ ГА, Бориса Петровича Елисеева. Ректор впервые отсутствовал на «Авиатранс», но причина была более чем уважительна. В этот же самый момент проходит празднование 100-летия еще одного филиала МГТУ ГА, где и находился Борис Елисеев. Однако в своем письменном послании участникам конференции в Ростове-на-Дону Борис Петрович отметил, что сегодня все стремительнее идет процесс интеграции образования и науки. Это тенденция, которая уверенно охватывает все страны, в том числе и Россию. Неслучайно в последнее время много говорится о создании неких форм, которые способны объединить научно-образовательный потенциал. «Мы с вами должны понимать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не отдельно взятого учебного заведения, а в целом всей образовательной системы. Именно поэтому Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации призван объединять профессиональное сообщество вокруг общего дела, тем самым, формируя поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества. На сегодняшний день Ростовский филиал - это единственное специализированное учебное заведение на Юге России, которое готовит высококвалифицированных специалистов для гражданской авиации», отметил в своем приветствии ректор МГТУ ГА.

Фото: Наталья Вишнякова.

Сам же Григорий Акопов напомнил всем гостям, что и Ростовский филиал МГТУ ГА в июне 2019 года отмечает юбилей, 50-летие со дня основания и пригласил всех на празднование этого события. Сам вуз к своей большой дате подошел более чем основательно, показав максимальные результаты своей деятельности. На сегодня Ростовский филиал МГТУ ГА – флагман инженерного образования не только юга России, но и всей страны в отрасли гражданской авиации. В том числе это благодаря тому, что учредителям выступает федеральное агентство воздушного транспорта, которое всегда поддерживает все начинания и вузовские инициативы. И на этой конференции в президиуме находился Начальник Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта ФАВТ «Росавиация» Владимир Семенович Исаев.

Как справедливо подчеркнул в своем выступлении Григорий Акопов, вузы должны быть на передовых позициях в направлении науки и образования. При этом гражданская авиация, как транспортная отрасль, является одним из приоритетных направлений науки, техники и технологии Российской федерации. Потому вполне объяснимо то, что многие вузы страны направили своих представителей для участия в «Авиатрансе». Что же касается развития отраслевой науки, то здесь нельзя не отметить постоянное участие в мероприятии ОАО НПК «ПАНХ». Так на конференции среди почетных гостей и участников присутствовал генеральный директор ОАО НПК «ПАНХ» Андрей Козловский. Для вуза сотрудничество с организацией, у которой такая мощнейшая научная база, очень ценно. Сам Андрей Владимирович также лестно отозвался о сотрудничестве с вузом, интерес к которому с годами лишь растет. И это не праздный интерес, как подчеркнул генеральный директор НПК, так как сотрудники регулярно обращаются за услугами ростовского филиала и для получения высшего образования и для повышения своей квалификации. Андрей Козловский выразил надежду, что филиал будет и дальше развиваться в том же направлении и категорично отметил, что отрасль без образования не сможет двигаться вперед.

Еще один гость конференции, ученый секретарь Научного совета при Президиуме РАН по проблемам военной истории, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Б. У. Серазетдинов отметил, что мероприятие такого масштаба вполне может стать неординарным событием культурной и научной жизни Ростова-на-Дону. Борис Уразбекович обратил внимание, что впервые в рамках конференции будет проведен круглый стол «История развития воздушного транспорта».

С приветственным словом к участника конференции обратился заместитель Южного транспортного прокурора, старший советник юстиции И. Г. Рахматуллин. Игорь Галиуллович подчеркнул мысль, что научно-технический прогресс движется вперед, и одним из его главных локомотивов на протяжении последних 100 лет является гражданская авиация. Научно-практическая конференция предоставляет возможность повысить эффективность взаимодействия между ее участниками, является эффективной площадкой для обмена мнениями в вопросах подготовки специалистов на воздушном транспорте. Игорь Рахматуллин убежден, что такие мероприятия оказывают исключительно положительное влияние на развитие отрасли воздушного транспорта в целом.

Фото: Наталья Вишнякова.

Коллеги из соседних дружественных республик регулярно отправляют учиться своих сотрудников в вуз Ростова-на-Дону, принимают активное участие в конференциях и других мероприятиях. Так произошло и в этот раз. Было направлено ряд приветственных сообщений из Армении, Узбекистана, Казахстана и др. Из Еревана, прилетел заместитель командующего авиационной базой Армении. Некоторое время ранее состоялась встреча руководителя Ростовского филиала МГТУ ГА Григория Акопова и Командующего базой, полковника Петрова. После этой встречи в 2016 году буквально десятки военнослужащих стали студентами Ростовского филиала.

Недавно вузом было заключен меморандум с одним из ведущих вузов страны, а по качеству выпускников первым в стране – РАНХиГС при Президенте РФ. Специально из Москвы на конференцию и подтвердить намерения о сотрудничестве прилетела исполнительный директор программы Доктор делового администрирования, кандидат экономических наук Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ С. В. Коробейникова. Светлана Владимировна подчеркнула, что позиции РАНХиГС, как ведущего экономического вуза в стране, крупнейшего вуза в Европе, высоки в том числе и благодаря тесному сотрудничеству с отраслевой наукой, отраслевой сферой бизнеса, с деловой средой. Тем самым Светлана Коробейникова подтвердила заинтересованность в совместной работе с руководителями организаций и ведомств в отрасли гражданской авиации и с ведущим отраслевым вузом на юге страны. Также она зачитала приветственный адрес от имени директора Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. В нем говорилось о том, что только так, обмениваясь в профессиональной среде опытом подготовки и повышения квалификации специалистов, всесторонне рассматривая инновационные решения и технологии при производстве, можно говорить о внедрении управленческих инноваций в менеджменте на транспорте, о конкурентоспособности бизнеса и управлении посредством делегирования полномочий и ответственности.

Приветствие и интересный доклад выслушали участники конференции от директора производства Международного аэропорта «Платов» Марченко Константина Леонидовича. Было зачитано приветственное сообщение от имени исполнительного директора международного аэропорта «Платов» А. Ю. Серова, в котором подчеркивалось, что Ростовский филиал можно по праву назвать кузницей высококвалифицированных кадров не только для аэропорта «Платов», но для всех авиапредприятий юга России. На протяжении многих лет вуз и ростовский Аэропорт поддерживают теплые дружеские отношения.

Приветственные слова и поздравления звучали от Министерства транспорта Ростовской области в лице замминистра Сергея Яковлевича Ушакова.

Проводимая уже не первый год международная конференция как всегда была актуальна, содержательна и крайне важна. Одними из первых докладчиков на пленарном заседании выступили начальник Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта ФАВТ «Росавиация» Владимир Семенович Исаев с докладом «Итоги деятельности авиапредпритяий юга России в 2018 г. Задачи по обеспечению безопасности полетов» и советник генерального директора, руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», кандидат экономических наук Андрей Александрович Полозов-Яблонский с докладом на тему: «95 лет на высоте. Инновационный прорыв в завтра». По итогам своих выступлений докладчики отвечали на вопросы студентов Ростовского филиала МГТУ ГА, которые также активно принимали участие в международной конференции.

Формат проведения мероприятия, вне всяких сомнений, способствовал максимально полному освещению актуальных аспектов развития воздушного транспорта. Информация об итогах конференции «АВИАТРАНС-2018» будет доступна на сайте www.rfmstuca.ru. Можно с уверенностью утверждать, что конференция поможет выработать как теоретические предложения, так и практические рекомендации по заявленной тематике, а экспертное сообщество на очередной конференции будет готово представить на рассмотрение уже новые идеи и решения по столь важной проблеме.

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