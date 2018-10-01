В Ростовской области основную волну гриппа и ОРВИ медики прогнозируют после Нового года

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-01T13:57:36+03:00

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Каким будет грипп в этом году? Что делать, чтобы избежать осложнений? Когда лучше всего сделать прививку? И когда в Ростовской области прогнозируют основную волну гриппа? На эти и другие вопросы в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM ответила главный инфекционист минздрава Ростовской области Наталья Мороз.

НА ГРИПП ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ДЕЙСТВУЮТ ПЛОХО

- Наталья Ивановна, в Ростовской области уже больше десяти тысяч заболевших. Это много или мало? Что дают эти цифры?

- ОРВИ - это заболевание, которое регистрируется круглогодично. Что касается еженедельных данных, то это средний показатель, который рассчитывается для каждой недели с учетом многолетних наблюдений. Ни в одной возрастной группе не превышены эпидпороги. Учитывая, что сентябрь был очень теплым, то это даже маленький показатель. А вот из-за резкого похолодания, вполне возможно, будет небольшой скачок: пока наш организм не адаптируется к новым температурным режимам.

- Как отличить грипп от ОРВИ?

- Симптомы гриппа, действительно, можно перепутать. У большинства все начинается с высокой температуры, возникает общая слабость, присоединяются катаральные явления - насморк, кашель, слезятся глаза. Разница в том, что при ОРВИ, в отличие от гриппа, не возникают тяжелейшие осложнения. Как правило, при первичном подъеме температуры люди не обращаются к врачам. Поэтому стоит знать: грипп не дает адекватного ответа на жаропонижающие препараты. Если в ближайшие несколько часов после их приема нет облегчения состояния, необходимо обращаться за медицинской помощью. В противном случае, теряется драгоценное время, а это может привести к летальным исходам.

- Чем еще опасен грипп?

- Грипп - это заболевание, опасное тем, что никто не может спрогнозировать как дальше пойдет клиническое течение. Бывает, человек переболел, перенес грипп на ногах, но позже возникли осложнения - например, со стороны дыхательной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем или поражение центральной нервной системы. И это, конечно, такие состояния, которые будут требовать не только медицинской, но и реанимационной помощи. Но, хочу сказать, что в прошлом году из-за большого охвата вакцинации, мы не потеряли из-за гриппа ни одного жителя Ростовской области.

Главный инфекционист минздрава Ростовской области Наталья Мороз. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

«СМОТРИТЕ НА ДАТУ ВЫПУСКА ВАКЦИНЫ»

- Кто в группе риска?

- Дети любого возраста, начиная с шести месяцев, беременные женщины, педагоги, медики, работники ЖКХ, транспортной сферы, призывники, лица старше 65 лет. А также люди, находящиеся на диспансерном учете: больные с патологией сердечно-сосудистой системы и заболеваниями органов дыхания. Все они могут сделать прививку бесплатно в рамках Национального календаря прививок.

- Уже известно, какой штамм гриппа будет в этом году, - можно ли сейчас дать какой-то прогноз? Каждый год грипп отличается?

- Какие штаммы - было известно еще в марте. Уже пошла наработка вакцин. Да, штаммы меняются ежегодно. Их отслеживает лаборатория ВОЗ, после чего передает федеральным институтам стран. В этом году произошла замена двух штаммов. Важно перед тем, как приобрести вакцину, посмотреть, когда она была выпущена. Если в этом году, то это гарантирует, что она актуальна для нынешнего сезона.

- Как защититься от гриппа?

- Если говорить о гриппе, то это вакцинация. Совет бытовой - надо любить себя, и ваш организм вас полюбит. Есть прописные истины, которые до сих пор остаются актуальными. Сейчас доступны бытовые дезинфицирующие средства, важны регулярное проветривание помещения и витаминотерапия. Но первый аспект профилактики - не заниматься самолечением. Кроме того, вредные привычки сильно угнетают иммунную систему. Поэтому у курильщиков процент осложнений возрастает. В-третьих, необходимо поддерживать респираторный этикет. Если в доме находится заболевший, то важно не подходить к нему ближе чем на метр двадцать без медицинской маски. Все потому, что при выдыхаемом воздухе частички разносятся на метр.

- Как правильно носить маску?

- Это хороший вопрос. В последние годы народ не стесняется их носить. Но есть нюанс. Если человек положил ее в карман, а потом надевал несколько раз в течение недели, то маска ему эффекта не принесет. Одноразовые маски можно использовать максимум четыре часа. Если маска ватно-марлевая, то срок использования сокращается до 2,5 часа. После этого времени они отсыревают и не оказывают своих защитных функций.

- Нередко мамы боятся делать прививку детям. Почему?

- Скорее, это некий пробел в знаниях. Я сама мама двоих детей. И слышу, о чем говорят на детских площадках. Поэтому пожелание первое: прислушивайтесь к докторам, а не к соседкам у песочницы. То, что подошло одному ребенку, не факт, что подойдет вашему и не сделает хуже. Есть вопросы, задавайте их не в Интернете, а идите к педиатру. В том числе и по вакцинации. По опыту знаю, что родители не так часто соглашаются вакцинировать шестимесячного ребенка. Но есть понятие «семейное окружение», прививку должны сделать все, кто живет в доме, чтобы вирус не был принесен из вне. А вот что касается детей, начиная с детсадовского возраста, для них прививка обязательна. Из них формируется новый коллектив, это своего рода стресс и для иммунной системы, поэтому высока вероятность тяжелого течения заболевания.

ИММУННАЯ ПРОСЛОЙКА - 45 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ

- Когда лучше всего делать прививку?

- Оптимальное время - сентябрь-октябрь. У организма будет достаточно времени для того, чтобы выработался качественный иммунный ответ.

- Можно ли после прививки почувствовать себя плохо?

- После прививки положено 30-минутное нахождение в медучреждении, чтобы врач смог понаблюдать за тем, что происходит с пациентом. И главное - после прививки не допускать переохлаждений. Но, к сожалению, рекомендации врача выдерживают не все. Часто постпрививочная реакция - это нормальный ответ иммунной системы организма. Возможны незначительное повышение температуры, сонливость, слабость, но через двое-трое суток это проходит без какой-либо медицинской помощи.

- Как проходит первичный осмотр?

- Перед тем как сделать прививку, вас должен осмотреть терапевт. Измерить температуру, послушать легкие, посмотреть видимые слизистые - в том числе горло, пощупать лимфоузлы. Если у человека есть какое-либо хроническое заболевание, то направить его на общий анализ крови, чтобы доктор смог увидеть, не активен ли сейчас процесс. И только если все в порядке, отправлять на прививку.

- Мобильные пункты вакцинации. Насколько они эффективны?

- Это спланированные акции. Они идут во всех городах и районах Ростовской области. Это создано для того, чтобы привлечь население и охватить как можно больше людей. В этом году рекомендуемый порог минимальной вакцинации - 45 процентов населения, и мы стремимся к этой цифре.

- А когда прогнозируется основная волна заболевших гриппом в Ростовской области?

- По данным многолетних наблюдений, среди непривитых - это февраль-март. Именно в этот период происходит основная регистрация случаев. Волна может начаться после рождественских каникул, когда люди возвращаются с отдыха обратно в коллективы.