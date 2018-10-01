Здоровье пожилых людей: на что обратить внимание и как его укрепить

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-01T15:21:03+03:00

Жизнь пожилого человека может быть активной. Для этого нужно соблюдать несколько правил

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1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Это особый день для граждан солидного возраста. Во всем мире насчитывается около 600 миллионов человек, возраст которых превысил 60 лет.

С годами человеческий организм начинает работать не так, как в молодости. Это факт общеизвестный. Но старость ко всем приходит по-разному. Жизнь пожилого человека может быть насыщенной, активной и радостной. Конечно, для этого нужно побеспокоиться о себе, проследить за состоянием всего организма, чтобы заблаговременно «увидеть» и «подправить» нежелательные эффекты возрастных изменений.

Согласно новым стандартам Всемирной организации здравоохранения пожилой возраст сейчас начинается с 60 лет. У людей в этот период наблюдаются изменения в физическом и эмоциональном состоянии. Со временем жизнеспособность организма только уменьшается.

Для пожилых людей характерны:

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

2. Снижение иммунитета.

3. Нарушения работы пищеварительной системы.

4. Болезни опорно-двигательного аппарата.

5. Нарушения сна.

6. Замедление мыслительных процессов.

Многие заболевания возникают очень медленно, и за их симптомами нужно внимательно следить. Одним из таких признаков является необычная одышка. Если вы не можете отдышаться после небольшой прогулки, это может говорить о том, что артерии в организме перекрыты, и нужно обращаться к врачу.

В таком возрасте нужно помнить все симптомы коварного инсульта. К ним относятся ощущение сильного головокружения, онемение участков тела, проблемы с произнесением слов, двоение в глазах, двигательные расстройства, ощущение сильной усталости. При возникновении этих признаков нужно сразу вызывать скорую помощь.

Также стоит обратить внимание на снижение кратковременной памяти и ухудшение концентрации внимания, поскольку эти сигналы могут свидетельствовать о болезни Альцгеймера. Угрожающими симптомами являются вагинальное кровотечение после менопаузы, регулярная затрудненная дефекация, незаживающие повреждения кожи, тянущие или «стреляющие» боли в пояснице, ногах или вокруг ребер.

Для поддержания здоровья в оптимальном состоянии нужно соблюдать несколько правил:

1) Режим дня. Планировать свой день надо так, чтобы нашлось время и для спорта, и для общения, и для отдыха. Неоспоримым преимуществом в этом случае обладает лечение в санатории или пансионате.

2) Правильное питание. Меню должно быть сбалансированным и содержать необходимое количество витаминов и микроэлементов, а также клетчатки, содержащейся в сырых овощах, фруктах, злаках. Пожилой человек обязательно должен потреблять достаточный объем жидкости.

3) Физическая нагрузка. Здесь два главных правила: нагрузки нужно наращивать постепенно и выбирать тот вид активности, который вам по душе.

4) Мыслительная активность. Для сохранения памяти необходимо много читать, писать, участвовать в мероприятиях, тренирующих функции мозга.

Позитивный настрой и хорошее расположение духа также имеют важное значение. Многие специалисты сходятся во мнении, что секреты долголетия нужно искать в активной творческой деятельности. Для пожилых людей творчество становится даже более важным, чем физическая активность. Оно приносит удовлетворение, позитивные эмоции, дисциплинирует и воспитывает целеустремленность.