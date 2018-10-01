Прокуратура Ростовской области подала иски о блокировке сайтов «Кэшбери»

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-01T16:51:22+03:00

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Прокуратура Ростовской области направила в суд иски о блокировке двух сайтов - «кэшбери. рф» и cashbery.com.

- В деятельности организации прослеживаются признаки финансовой пирамиды, - пояснила «КП-Ростов» Оксана Сухарева, старший помощник прокурора донского региона. - На данный момент заседания не назначены.

Известно, что ранее генеральная прокуратура дала поручение провести тщательную проверку деятельности группы российских и иностранных компаний «Кэшбери».

Подозрения вызвали не только работа на принципах сетевого маркетинга, но и обещания явно завышенной доходности (до 600% годовых), а также достаточно агрессивная реклама.

Напомним, группа компаний позиционирует себя как «уникальный механизм взаимодействия инвесторов и заемщиков в одном месте». При отсутствии лицензии Банка России, предлагаются финансовые услуги, причем средства привлекаются как в рублях, так и в криптовалюте. По некоторым экспертным оценкам, в «проект» поверили уже несколько десятков тысяч человек.

Согласно пока еще не заблокированному официальному сайту «Кэшбери», в группу компаний входит «микрокредитная компания «Варшава», общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформы для инвесторов».