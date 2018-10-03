Рентген: как он появился, и в каких сферах медицины абсолютно незаменим

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-03T10:55:34+03:00

В медицине было много важных открытий, одно из них – использование рентгеновского излучения

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В октябре во многих странах мира отмечается Международный день врача. В этот день мы отмечаем заслуги всех представителей самой важной и гуманной профессии и вспоминаем открытия, которые изменили мир. Одним из таких изобретений, перевернувших все представление человечества о диагностике, стало открытие рентгенологии.

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген в 1895 году впервые зафиксировал светозатемнение фотопластинки под воздействием рентгеновского излучения и получил отображение костного скелета. До этого момента получить прижизненные изображения тканей и органов было невозможно. Физик открыл новую, мощную технологию, которая произвела переворот в области диагностики и быстро распространилась по всему миру. За это открытие Вильгельм Рентген получил первую в мире Нобелевскую премию по физике. В России первый рентгеновский снимок был сделан уже в 1896 году, а в 1918м была построена первая рентгенологическая клиника.

Поначалу, рентгеновские лучи применялись в основном для изучения переломов костей и определения места нахождения посторонних предметов в организме человека. Но сейчас спектр применения рентгеновского излучения значительно расширился.

Одним из основных методов рентгенологического исследования можно назвать рентгеноскопию. Она дает возможность изучить функции органов — пульсацию сердца, перистальтику органов пищеварительного тракта, дыхательные движения легких, диафрагмы. Рентгеноскопия используется при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей.

Самый распространенный метод, рентгенография, позволяет получать изображение отдельных участков человеческого тела на рентгеновской пленке и используется для обнаружения и профилактики различных заболеваний. На флюорографических снимках можно разглядеть фиброз, склероз, новообразования, абсцессы, кисты и многое другое, а флюорография грудной клетки дает возможность выявить туберкулез.

Самым современным методом исследования можно назвать томографию. С ее помощью получают послойное изображение внутренней структуры. Компьютерная томография позволяет обнаружить такие патологические изменения, которые не могут быть замечены другими методами. С помощью рентгеновского излучения производится не только диагностика, но и лечение. Основные направления рентгенотерапии — хронические воспалительные процессы в суставах, различные ортопедические недуги.

Рентгенодиагностика является одним из главных методов исследования заболеваний костно-суставного аппарата, незаменима в ортодонтическом лечении и стоматологии, в сфере оториноларингологии, при планировании лучевой терапии.

Развитие сферы рентгенологии не стоит на месте. В июле этого года новозеландскими учёными был представлен рентгеновский аппарат, способный создавать трёхмерные цветные снимки и получать данные значительно более высокого качества, чем у альтернативных методов сканирования.