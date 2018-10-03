Полицейских из Таганрога заподозрили в пропаганде нацизма из-за советского плаката со свастикой в кабинете

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-03T15:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Совершенно потрясающую бдительность продемонстрировали сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД по Ростовской области старшие лейтенанты полиции Горбанев и Болотов, приехавшие с проверкой городского УМВД Таганрога: они потребовали проверить на предмет пропаганды нацизма... советский агитационной плакат.

О чем, конечно же, не преминули составить рапорт с соответствующим требованием (орфография авторов, разумеется, сохранена):

«На третьем этаже административного здания, в районе кабинета №118, находится графическое изображение солдата Красной Армии и головы волка, на которой изображена нацистская символика. Таким образом, могут усматриваться признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 1 с. 20.3 КРФ об АП. На основании вышеизложенного, прошу Вас дать указание зарегистрировать данный рапорт в КУСП УМВД по г. Таганрогу, с целью проведения дальнейшей проверки в порядке установленном КРФ по АП», - говорится в рапорте на имя начальника горуправления.

Рапорт ставит вполне конкретную задачу...

Внесем некоторые пояснения.

«КРФ об АП» — под этой аббревиатурой, надо полагать, офицер службы собственной безопасности, которых именуют сами полицейские «особистами», Кодекс об административных нарушениях РФ.

Часть 1-я статьи 20.3 — это «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, ...пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

«КУСП» — это «Книга учета сообщения о преступлениях».

А теперь, собственно, о предмете, в котором доблестный сотрудник ОРЧ СБ заподозрил пропаганду нацизма.

Это — агитплакат, написанный в 1945 году Виктором Сергеевич Ивановым — известным советским графиком, членом Союза художников СССР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, членом-корреспондентом Академии художеств СССР, лауреата двух Госпремий СССР, многие из работ которого вошли в «Золотой фонд» советского плаката — сегодня они находятся и Третьяковской галерее, и в Государственном Русском музее, и Российской государственной библиотеке, и в Центральном музее Вооруженных Сил и Центральном музее Великой Отечественной войны.

Грустная ирония: в свое время график Виктор Иванов как раз и создал этот плакат, снятый на время проверки особистами, для того, чтобы советские граждане были бдительны.

Честно говоря, страшно предположить, что могло бы произойти, попади бравые ростовские особисты в эти учреждения культуры, ведь там есть такие плакаты, как «Женщинам слава» (нарушение гендерного баланса), «Бей, коли, гони, бери в полон!» (призывы к убийству и незаконному лишению свободы), «Слава буревестникам пролетарской революции!» (призывы к свержению власти). Но хуже всего оказалось бы, заметь они плакат под названием «Так оно и будет!», на котором изображен советский солдат на фоне пробитой пулями немецкой каски со свастикой и флагов Советского Союза, США и Великобритании.

Официальная реакция ГУ МВД по Ростовской области на яркий рапорт сотрудников полиции пока не известна.