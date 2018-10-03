В Ростове-на-Дону видеокамеры установят в столовых и рекреациях

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-03T17:22:09+03:00

О детской безопасности и обо всем, что с ней связано, обсудили в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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О детской безопасности и обо всем, что с ней связано, в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону Еленой Кожуховой и начальником городского управления образования Викторией Чернышовой.

О БЕЗОПАСНОСТИ

- Хотим оттолкнуться от случая, когда подросток принес перцовый баллончик и распылил его в школе. Вообще, в школах Ростова-на-Дону такие случаи часты или это, скорее, исключение из правил?

Е.К.: - Случай этого года хоть и единичный, но он заставил еще раз обратиться к важной теме - детской безопасности. Мы провели родительские собрания, беседы с детьми и будем вести эту работу в дальнейшем. Но без участия родительского сообщества это будет непросто. Например, они должны смотреть, с чем идет в школу их ребенок. Потому как, наверное, было бы неправильно проверять при входе в школу содержимое каждого рюкзака.

- Как обеспечивается безопасность школьников?

Е.К.: - Вопросы безопасности очень важны. В частности, по периметру образовательных учреждений есть ограждения и видеокамеры, установлены рамки металлоискателей, есть работающая кнопка тревожной сигнализации. Есть или вахтер, или сотрудник охранного агентства. А в 50 процентах школ работают проходные, когда приход и уход учащихся фиксируется при помощи карточек. И родители при желании могут получать информацию об этом. Кроме того, мы провели анализ систем безопасности по каждому объекту образования. На его основе была разработана дорожная карта, согласно которой будет вестись планомерная работа по замене и приобретению нового оборудования как для школ, так и для детских садов.

В.Ч.: - Я бы хотела добавить, что есть проект, по которому система видеонаблюдения будет устанавливаться не только по периметру, но и внутри здания - в столовых, рекреациях, при входе и пр. Там, где чаще всего происходят конфликты.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

О МОБИЛЬНИКАХ

- В родительских чатах нередко появляются сообщения, что детям под видом конфет предлагают наркотики. Какая работа ведется, чтобы профилактировать это явление в школьной среде?

Е.К.: - Да, мы тоже получаем ее из интернет-чатов. При этом каждое сообщение отрабатывается еще и сотрудниками органов внутренних дел. Но хочу сказать, что такие факты по Ростову-на-Дону не установлены. Зачастую такая информация распространяется, чтобы ввести родителей в панику. Она передается, приукрашивается. Но необходим диалог с детьми - как нужно вести себя в таких случаях, в том числе принимать ли подарки от незнакомых людей, конфеты, жвачки. Мы в школах его ведем. Но есть и другая тенденция - сейчас стало модно снимать все на камеру. Снять, выложить в сеть и вести вокруг этого диалог - все мастера. А вот помочь тому, кто нуждается, - вызвать скорую, сотрудников полиции или разнять драку - зачастую некому. Заметьте: ни в одном таком ролике не видно, что кто-то пытается помочь.

В.Ч.: - Более того, были сообщения о подростках в центре донской столицы, находившихся в состоянии опьянения. Но проверка выяснила, что это далеко не школьники. Так что давайте ориентироваться на официальные источники информации.

- Один из родителей в социальных сетях предложил забирать у школьников мобильные телефоны до уроков и выдавать их уже после них. По-вашему, стоит ли это делать?

Е.К.: - Я знаю, что во Франции есть нормативный документ, запрещающий пользоваться мобильными в школе. Дискуссия на эту тему развернулась на уровне Министерства образования РФ. На мой взгляд, телефоны детям вредят. И преподаватели говорят о том, что вместо того, чтобы слушать учителя, ребята заходят в Интернет, пишут друг другу сообщения, снимают видео во время урока. В школе ученики должны заниматься уроками. И мы сегодня в состоянии создать все условия для того, чтобы, приходя в образовательное учреждение, они могли оставлять свои мобильники в определенном месте.

Начальник городского управления образования Виктория Чернышова.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ОБ ОПАСНОСТИ ДОРОГ, ПЕРВОЙ СМЕНЕ И КОНФЛИКТАХ

- Известен случай, когда возле учебного заведения установили макет пешехода-школьника, и на этом участке снизилось число аварий. Будет ли эта практика продолжаться?

Е.К: - Да, еще несколько таких будут установлены в Первомайском районе города. Также в летние месяцы совместно с городской ГИБДД и департаментом автодорог города мы рассмотрели локации, где чаще всего происходят ДТП. Внимательно проанализировали наличие там пешеходных переходов, светофоров, соответствующих дорожных знаков, в том числе запрещающих стоянку, и состояние дорожного полотна. Мы хотим, чтобы число дорожных происшествий с детьми сокращалось. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к водителям: помните о том, что своим неосторожным вождением вы можете подвергнуть риску чью-то жизнь.

В.Ч: - Статистика по количеству детей, попавших в ДТП, удручающая. Я за то, чтобы и родители показывали пример своим поведением, не перебегая дорогу в неположенном месте. Со своей стороны в школе также обращают внимание на опасность проблемы - вручают ученикам светоотражающие наклейки, дети совместно с педагогами разрабатывают ежедневные маршруты из школы домой и обратно, предупреждая опасность и разбирая, как вести себя в той или иной ситуации.

- Со временем все школы Ростова-на-Дону планируют перевести на односменный режим работы. Что для этого делается?

В.Ч: - В настоящее время во вторую смену обучается 21 процент ростовских учеников. Большинство же родителей хотят, чтобы дети обучались в первую смену. Это удобно: вторая половина дня остается для дополнительных занятий - кружков, спортсекций и пр.

Перед нами стоит очень амбициозная задача: к 2025 году перевести все образовательные учреждения в односменный режим работы. В городе предполагается построить десять школ. Они появятся в том числе и в новых микрорайонах, а в некоторых уже сейчас с опережением графика проводится капитальный ремонт.

- Случается, когда внутри школ происходят конфликты. Как можно решить этот вопрос цивилизованно?

Е.К.: - Конечно, не начинать с публикации в Интернете. Надо идти в школу и попытаться разобраться вместе с другой стороной, включая классного руководителя. В каждой школе есть педагоги-психологи, которые могут помочь детям и понять, в чем причина конфликтов. Если не удается прийти к взаимопониманию, то есть школьные комиссии - в них входят директор, завуч и родительское сообщество. Как правило, после разбора ситуации дети жмут друг другу руки и у них все хорошо.

В.Ч.: - На мой взгляд, должно быть понимание, что школа и родители - это союзники, у них одна цель - чтобы дети были образованными и успешными. Я хочу призвать родителей: если есть проблема, она не должна накапливаться, затаиваться, обсуждаться в соцсетях. Придите в школу, расскажите, что тревожит, чтобы была возможность найти варианты решения. Ведь самое ценное, что у нас есть, - это наши дети.