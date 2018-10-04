«На коленях будешь стоять, сволочь!»: учитель довела до истерики пятиклашку, пол-урока унижая его перед всем классом

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-04T16:34:02+03:00

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От видео, которое попало в распоряжение редакции «Комсомольской правды» - Ростов», мурашки по коже. На 13-минутном ролике учитель распекает пятиклассника, не стесняясь в выражениях: «идиот», «дрянь», «дурень», «на коленях будешь стоять» и пр.

Инцидент произошел в одной из школ небольшого шахтерского городка Ростовской области на уроке английского. Поводом для него стала бумажка, которая отлетела в ноги педагога. Такова версия родителей школьника. Видео инцидента сняли одноклассники мальчика.

«УДАРИЛА УЧЕБНИКОМ ПО ГОЛОВЕ»

- Такое, как оказалось, у нас происходит не в первый раз, - говорит мама мальчика, - просто никто об этом не знал. Кое-что выяснилось в понедельник на родительском собрании, на котором вопрос об оскорблениях от этого учителя по отношению к детям поставили родители новых учеников. Они в этом году пришли в наш класс. Но что конкретно позволяет себе педагог, мы и представить не могли. И вот на следующий день после собрания происходит такое с моим ребенком. Кто-то из его одноклассников не растерялся и заснял это на видео.

По словам матери, сын позвонил ей только после того, как вышел из школы.

- Он навзрыд плакал в трубку и говорил: «Мама, у нас произошел конфликт с учителем, инцидент», - говорит женщина. - Сын повторял эти слова как заклинание какое-то. Я ему сказала успокоиться. Но какое там! Она проревел весь день и вечер. Ребенок рассказал, что один из одноклассников бросил бумажку. Мой хотел ответить тем же, но там стоял портфель, от которого она отлетела и попала в ноги учительнице. Тогда педагог развернулась, взяла учебник и ударила им по голове ребенка, а после начала оскорблять. И дрянь, и тварь, и идиот, и дурак, и будешь всегда тряпкой, и что мужиком никогда не будешь. Сын уже сказал, что не хочет там учиться. Ему страшно видеть ее и стыдно возвращаться к одноклассникам. Она обещала опозорить его перед все школой.

«ТЫ ПОСМОТРИ, КАКАЯ ДРЯНЬ!»

Судя по видео, монолог педагога не прерывается почти четверть урока.

- Сюда давай. Дневник давай сюда! - повышая голос, требует учитель.

- Не трогайте вещи, - отвечает ей школьник, чем окончательно выводит педагога из себя.

- Да что ты говоришь, цаца какая! - вопрошает она. - Его вещи тронуть нельзя! А мне под ноги бросать ты можешь? Так, вышел отсюда... Дрянь такая! Просто наглость уже выше крыши у этого мальчика! Он в пятом классе. А что он будет делать в следующем году - ножом крутить? Ты к этому идешь? К чему ты идешь, дурень? Сюда дневник! Я сказала, дневник сюда! Или я отнимаю у тебя портфель. Мать придет за портфелем. С отцом вместе. Тогда и милицию вызову. Никто не может с ним справиться! ...Дневник давай!

- Ну, хорошо, - соглашается мальчик.

- Ну, хорошо? - снова заводится педагог. - Я еще ногами топать должна тут, дрянь такая! Ты посмотри, свинюшка какая выросла. Ты сейчас мои очки чинить будешь.

- Я же их не ломал, - возражает ребенок.

- Да что ты говоришь? - как бы в воздух говорит англичанка.

- Это вы их кинули, - продолжает пацан.

- Ты, сволочь, довел меня до этого. Ты посмотри, какая дрянь! Все, сейчас мы идем к директору.

Дети пытаются вступиться за одноклассника. Но учитель и их как будто не слышит.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НОЖИ БУДЕШЬ КИДАТЬ?»

На протяжении всего этого диалога слышно, как сам мальчик пытается объяснить, что бумажка была не в адрес Марьивановны, а случайностью. Но это только распаляет ее еще сильнее.

- Да мне плевать, мне плевать, - говорит она. - У тебя нет ни ушей, ни глаз. Я перед ним стою, перед его физиономией, а он мне в ноги это бросает.

- Ну, извините, - просит прощения ребенок.

- Ну, извините? - еще больше выходит из себя педагог. - Да вы что! Не получится, хороший мой. А на коленях будешь стоять, просить: «Пустите меня в класс!» Не пущу тебя в класс! Не пущу. Щас ты пойдешь к директору.

- А можно я объясню? - снова пытается объясниться парень.

- Да ты вообще замолчи, - обрывает она его. - Я тебя не видеть, не слышать не хочу... Ты своей маме под ноги бросай. Ты дома тихонький, хороший: там, значит, с тебя шкуру снимают. Что тебе дома делают, что ты тихонький? Значит, такое воспитание не пойдет! Такое поведение не пойдет! Ты охамел уже выше крыши. 5-й класс! Ты еще маленький мальчик, а у тебя уже нет ни глаз, ни ушей, ни совести. Самое главное - совести у тебя нет. Если ты сейчас считаешь, что это можно делать, то в следующем году будешь ножи сюда кидать? Я не удивлюсь... Сейчас за шкирку к директору поведу... Для меня ты уже пустое место.

«ОНА - ПУСТОЕ МЕСТО!»

Дети снова пытаются вступиться за одноклассника. Но учитель и их как будто не слышит.

- Меня он не боится - уши не порву, тетради не порву. Как я могу его наказать? - задает вопрос в пустоту педагог. - Это может сделать только мама или директор. А я это пустое место, которое стоит и учит английскому языку. Она - пустое место! Понимаете? Ей можно в ноги бросать все, что хотите, - бумажки рваные, поломанные карандаши... Что тебе еще не надо в твоем портфеле? Что ты сидишь плачешь? Из тебя никогда не получится мужика. Ты будешь дрянь, дрянь, дрянь. И потом о тебя все будут ноги вытирать. Ты понимаешь, что человек, который не уважает учителя... Ты сидишь не на последней парте. Ты слепой? Тебя в школу слепых и глухих отправить? Как человек с ушами и глазами может сидеть в сантиметре от тебя и не видеть, ты идиот! Вот всем этим детям объясни, почему я не объясняю им урок. Это ты сорвал урок.

- Я не хотел, - уже сквозь слезы лепечет ребенок.

- Ты дурак? - снова его ответ выводит англичанку из себя. - Ты за свои поступки отвечаешь? Или твои руки отдельно от твоих мозгов живут? Я всей школе расскажу. Все педагоги будут знать, с кем имеют дело, - со слепым, глухонемым, бессовестным мальчиком.

Поняв, что что-то объяснить, похоже, бесполезно, дети просят учителя начать все-таки урок.

- Нет, мы выясняем отношения, - сказала она как отрезала. - Задам всем домашнее задание, и будете сами все готовить. Я вам объяснять ничего не буду!

«РОДИТЕЛЕЙ НАДО ЛИШИТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ»

Тогда школьники снова пытаются объяснить: бумажка, летящая в Марьивановну, - нелепая случайность.

- Я такого идиота еще не видела перед собой, - заводит опять свою пластинку учитель. - Я тебе в бабушки гожусь, у меня внуки такие, как ты. Ты, дрянь, мне под ноги бросаешь. Совести нет, воспитания нету, образования нет, ты просто тряпка. Не хочу больше тебя видеть вообще. Ты просто гадость. Никогда у тебя не будет ни знаний и ничего в жизни. Ты вспомнишь мои слова. Подожди!

Через 13 минут урок все-таки продолжился. Правда, после него учитель оставила двух виновников конфликта. И стала объяснять «дурню», что, мол, другой ребенок (который первый кинул бумажку, - прим. авт.) не мог бы так сделать в ответ.

- Он бы не ответил, побоялся: а вдруг кину и попаду не туда, - говорит она ребятам. - Я не понимаю, почему я должна так нервничать? Я на работе. Мне государство платит деньги за то, чтобы я вас учила. Мне государство деньги не платит, чтобы я вас воспитывала. Это должны делать твои родители. Значит, нужно вызвать милицию, чтобы их лишили родительских прав, если они не смогли тебя воспитать. Твои родители не справляются с тобой. Они тебя не воспитали.

«ТАК И ДО САМОУБИЙСТВА МОЖНО ДОВЕСТИ!»

По словам мамы мальчика, она пробовала решить эту ситуацию и с самим педагогом. Но та долго стояла на своем, пока не узнала, что есть видеозапись. По ее версии, мальчик бросил бумажку ей прямо в лицо (хотя на видеозаписи отчетливо слышно, как Марьивановна несколько раз говорит о том, что та попала в ноги, а дети пытаются рассказать, что это случайность, - прим. авт.). После чего женщина написала заявление на имя директора с требованием принять к педагогу меры дисциплинарного характера.

- У меня ребенок сам по себе очень спокойный, - продолжает женщина. - Он может замкнуться, и неизвестно, чем все это может закончиться. Так же и до самоубийства можно довести! Я отдавала своего ребенка в школу для того, чтобы его учили, а не унижали и оскорбляли.

«Комсомолка» обратилась по поводу случившегося в Министерство образования Ростовской области. Там пояснили, что уже в курсе случившегося. В настоящее время проводится проверка. И заверили: без должного внимания с их стороны эта ситуация не останется.

Школьники засняли отвратительную сцену на видео и показали родителям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это может сработать как внушение!»

Екатерина ТРОФИМОВА, член Европейской ассоциации психотерапевтов:

- Смешанные чувства вызывает ситуация. С одной стороны, учителя совсем не волнует ученик, совершивший то же самое, но не попавший в нее. С другой - 15 минут урока, и весь урок, и перемена, и все, что не вошло в кадр, уходят на разбор эпизода с бумажкой. То есть за один и тот же по сути поступок к одному мальчику претензий нет, а на другого перекладывается ответственность за сорванный урок, за весь класс, оставшийся теперь без нового материала, за будущее, которого теперь у этого мальчика не будет.

Я не знаю, какие эмоции испытывает учитель, но это похоже на сильную злость, обиду, отчаянье, беспомощность, усталость и апатию. Вряд ли эту бурю эмоций создала бумажка. Скорее всего, это эмоции, накопившиеся в жизни, семье, коллективе. Ее чувства вполне понятны. Многие из нас порой чувствуют усталость и безысходность, однако особая миссия педагога, в моем случае психолога, а также знание способов справиться со своими эмоциями, помогают выражать свое неудовольствие так, чтобы это был полезный для ученика урок. Да, эти слова могут быть неприятными, но они не должны быть оскорбительными, они могут быть мотивирующими, но не ставящими крест на будущем. Другими словами, нужно уметь отделять свое, личное, от профессионального тем, кто понимает, насколько ранима и чувствительна детская психика, а тем, кто не понимает, помнить, что даже самый слабый и маленький может защитить себя, за каждым человеком стоит кто-то, кто может ему помочь.

Отдельным пунктом тут стоит видеозапись, сделанная одноклассниками мальчика. Этот факт показывает, что иерархия в классе нарушена, уважения к учителю нет, и это тоже является стрессогенным фактором для учительницы. Дети комментируют ее поведение, не боясь ее гнева, а это значит, что всерьез в этом классе уже никто ничего не воспринимает. Вероятно, видео потом пошло по рукам и вызывало смех. Данный факт говорит нам всем, взрослые, что детский авторитет сейчас можно получить только в диалоге и общении, только относясь с интересом и любовью, но и применяя, конечно же, какие-то санкции за нарушение правил. Вот в данной ситуации лучше было бы сделать замечание, затем оставить обоих мальчиков в классе и поговорить с ними двумя!

Страхом никого нельзя заставить себя уважать, можно только усугубить ситуацию. Хочется сказать еще и об эмоциональном выгорании учителей, которое возникает сплошь и рядом, и не только в данной школе. Молодые специалисты идут с горящими глазами, а затем что-то гаснет внутри. Для того чтобы этого не происходило, нужны хороший отдых, сон, общение, специальные психологические тренинги. Легко выносить оценку и судить, сложнее исправить ситуацию и сделать профилактику. Данное видео - урок для всех нас. Одному плохо - как по цепочке страдать начинают все. Поэтому не оставайтесь равнодушными к переживаниям близкого, завтра его переживания могут стать вашими!

А что касается мальчика, то его нельзя оставлять жертвой, дураком и идиотом, а также человеком без будущего. Это может сработать как внушение. Да и у учительницы тоже будет шанс поплакать и извиниться. Может, после этого у них начнется настоящий хороший диалог.

КОНКРЕТНО

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Статья 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования»:

- Учитель не имеет права: кричать на детей, поднимать руку, оскорблять его достоинство, унижать его перед одноклассниками, наказывать ребенка негуманным способом. В случае дисциплинарного нарушения со стороны ученика учитель должен руководствоваться Уставом школы и решать вопрос с родителями и администрацией школы.

PS: Видео инцидента есть в редакции "КП", но по этическим соображениям мы его не публикуем (аудио см. ниже.)

Учительница орет на ребенка во время урока в Ростовской области 00:00 00:00

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