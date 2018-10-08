Эстафета огня Универсиады в Ростове-на-Дону 8 октября 2018 года: в число факелоносцев вошли четыре олимпийских чемпиона

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-08T14:02:46+03:00

В числе восемнадцати факелоносцев был, в частности, олимпийский чемпион по борьбе Вартерес Самургашев. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Общая протяженность маршрута в южной столице, который завершился на пл. Гагарина, составила почти 2,5 км

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В понедельник, 8 октября, Ростов-на-Дону принял этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала в 11.00 возле главного корпуса ЮФУ, прошла по Большой Садовой, свернула на проспект Ворошиловский — и прямиком до пл. Гагарина.

Общая протяженность маршрута в южной столице составила 2450 метров. Огонь по улицам города — на фоне знаковых достопримечательностей Ростова-на-Дону — памятников Ломоносову, атаману Платову, Лермонтова и Гагарину, площади Советов, Ростовского областного музея краеведения, Музея истории техники и Аллеи звезд) — пронесли восемнадцать факелоносцев.

В их число, к слову, вошли сразу четыре олимпийских чемпиона (Светлана Бойко — по фехтованию в 2008-м, Николай Спинев - по академической гребле в 2004-м, Вартерес Самургашев — по греко-римской борьбе в 2000-м, Сергей Тараканов — по баскетболу в 1988-м), а также сегодняшние надежды донского спорта — Заур Курамагомедов (призер Олимпиады-2012 в Лондоне), Нияз Ильясов (бронзовый призер ЧМ-2018 по дзюдо в Баку), Мария Харенкова (бронзовый призер ЧМ-2014 по гимнастике), Илья Хоменко (серебряный призер ЧЕ-2018 по плаванию в Глазго).

Завершился этот забег ровно в полдень на площади Гагарина, где зажгли городскую чашу Огня.

Далее, из Ростова-на-Дону огонь Зимней универсиады-2019 отправится в Ульяновск, где с 9 по 11 октября в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоится презентация Эстафеты огня Студенческих игр. Затем его доставят в Ставрополь, где 13 октября пройдет следующий этап эстафеты.

Эстафета огня Студенческих игр, напомним, стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где состоялась торжественная церемония его зажжения.

В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР).

Первыми в России огонь Студенческих игр встретили Москва и Калининград. Всего в маршруте федерального этапа - 30 крупных городов страны.

Завершится путешествие символа Зимней универсиады 1 марта 2019 года в Красноярске.