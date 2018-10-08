2018-10-08T16:16:57+03:00
Общество

Сам засадил кухонный нож в голову на 15 сантиметров? Да быть такого не может!

Практикующий врач-нейрохирург поставил под сомнения слова «веселого Юры», которого нашли посреди поля в Ростовской области
Ольга ГОПАЛО
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Местный житель с ножом, торчащим из головы, сидел в поле. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".Местный житель с ножом, торчащим из головы, сидел в поле. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
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Всего за пару дней шокирующее видео с мужчиной, у которого из головы торчит огромный кухонный нож, облетело Интернет. На нем 40-летний мужчина из города Донецка Ростовской области рассказывает, что сам пробил себе голову, потому что у него якобы «не дышал нос».

Прилагался и рентгеновский снимок из больницы. По нему - лезвие зашло в голову пострадавшего не меньше, чем на десять сантиметров. При этом мужчина не просто выжил, он спокойно разговаривал с полицейскими, называл свои имя и фамилию, домашний адрес и то, что работает техником на одном из местных заводов. Интернет-пользователи уже прозвали его «веселым Юрой». Сейчас мужчина находится в больнице.

Сообщается, что медики уже достали инородное тело из его головы: специально для этого из Ростова-на-Дону за сотни километров приехала бригада нейрохирургов. Официальных комментариев от регионального минздрава не поступало. Полиция проводит проверку по факту ЧП с ножом. А «Комсомолка» показала рентгеновские снимки «веселого Юры» одному из практикующих нейрохирургов. Он рассказал, как мужчина мог выжить после такого ранения, чем обычно заканчиваются такие случаи, и поставил под сомнение тот факт, что пострадавший сам мог всадить нож себе в голову.

Внутри оказалось примерно 12-15 сантиметров. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Внутри оказалось примерно 12-15 сантиметров. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

- Это тот самый случай казуистики, который иногда случается в нейрохирургии, - рассказал наш эксперт. - Если покопаться, то еще в конце 19 века был описан случай - он, если мне не изменяет память, произошел при строительстве железной дороги в США. Там человеку в голову воткнулся металлический лом, который прошел насквозь. Его удалили. И, как ни странно, пациент выжил. Так что подобные случаи бывают. Редко очень, но бывают. И даже с такими достаточно большими предметами.

- Ну, и здесь-то нож тоже немаленький...

- Череп - это большая круглая коробка, в которой довольно плотно без лишних пространств лежит мягкое эластическое образование головного мозга. Он не катается из одной стороны в другую, там нет столько пространства. И не может быть так, что нож ничего не повредил. Все упирается в то место, в которое воткнулось инородное тело. Если это повреждение части мозга, где нет крупных артериальных сосудов, и если потом удается избежать серьезных инфекционных осложнений, то у человека есть вероятность выжить. В идеале нужно, конечно, разговаривать с хирургом, проводившим операцию. Но ясно одно: мужику повезло. Нож прошел от макушки до уровня скуловой дуги. Это примерно 12-15 сантиметров. Но, высчитывать надо по конкретной голове. А повезло ему в том, что нож воткнули посередине вертикально вниз. Лезвие отклонилось в одну из сторон, тем самым крупные артериальные сосуды не затронуты, так как не было большого кровотечения. Если бы они повредили заднюю мозговую артерию или головную артерию мозга, то он бы умер на месте.

- Вы несколько раз повторили «они». Но на видео мужчина сообщает, что сам воткнул нож себе в голову...

- Чтобы человек сам себе вогнал нож в череп в этом месте, это очень маловероятно. Пусть разбираются следователи. А я исхожу из логики - место неудобное: рука уходит не только вверх и назад, но еще и бьет, по сути, себя. И при этом ей надо пробить кость! Мы, практикующие хирурги, ее порой сверлим специнструментами и не совсем быстро просверливаем. А так чтобы самому, да еще и пробить, то даже не знаю.

По словам собеседника, с такими травмами пациент может пробыть в больнице около двух недель.

Медики и полицейские были шокированы увиденным. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Медики и полицейские были шокированы увиденным. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

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Нейрохирурги из Ростова-на-Дону провели уникальную операцию по извлечению огромного кухонного ножа, который воткнул сам в свою голову 40-летний житель Донецка (РФ), прозванный местными жителями «веселым Юрой» за его необузданный нрав.

- Его доставили в донецкую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, наши медики даже боялись делать какие-либо прогнозы относительно будущего этого пациента, - поделился с «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах. - Представьте: привозят мужика, у которого прямо из черепной коробки торчит рукоятка огромного ножа, а самого лезвия не видно, потому что оно практически целиком вошло внутрь! Жуть! (подробности)

Нож в голове 5.10.2018.Видео из группы ВК "Ростов-на-Дону Главный"

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