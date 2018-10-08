О маньяке, охотившемся за Пугачевой, снимают сериал

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-08T22:28:18+03:00

Алла много лет не знала, что на нее охотился маньяк. Фото: Евгения ГУСЕВА

Анатолий Нагиев по прозвищу "Бешеный" был расстрелян более 30 лет назад

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За Аллой Пугачевой охотится сексуальный маньяк. Таков будет сюжет нового сериала, который снимает НТВ в Петербурге. 16-серийная картина, основанная на реальных событиях из жизни Примадонны, выйдет на экраны в апреле 2019 года - к 70-летию певицы. Роль Аллы Борисовны (которая в кино станет Анной Богачевой) играет 27-летняя питерская актриса Анна Христич.

Как сообщает EG.RU, действие в остросюжетном детективе под названием «Охота на певицу» разворачивается в 70-ых годах, когда Пугачева на волне всенародной популярности становится целью маньяка Анатолия Нагиева, по прозвищу «Бешеный». Мужчина намеревался изнасиловать и убить звезду. И это не художественный вымысел.

anikarelina Дичь, треш, угар... Вот такое кино будет!!! #охотанапевицу

ОХОТНИК ЗА ПУГАЧЕВОЙ

Ранее «Комсомолка" публиковала детали этой криминальной истории, которая могла закончиться трагедией всесоюзного мастшаба. Нагиев начал бредить Пугачевой в колонии, куда попал в 17-летнем возрасте за изнасилование. Там ему, как киномеханику по образованию, вверили радиорубку, в скудной фонотеке которой был первый сольный альбом певицы. Каждый день он слышал ее голос, разглядывал фото. Пока желание увидеть эту женщину не стало настоящей манией. Когда Нагиев вышел из колонии досрочно (за примерное поведение), он направился в Москву - искать Аллу.

Анатолий Нагиев утверждал, что женщин любил, а желание убить возникало из-за определенных запахов. Фото: архив Амир Сабитов

- Сейчас можно говорить о том, что у маньяка были блестящие задатки оперативника, - рассказал «КП» полковник милиции Юрий Орлов (он организовывал первое задержание Чикатило, участвовал в раскрытии десятков тяжких преступлений). - Нагиев несколько раз приезжал в столицу, по крупицам собирал информацию, выяснял круг знакомств Пугачевой, ее распорядок дня, расписание гастролей, приходил на концерты, пытался с ней сблизиться. Что он хотел от Аллы? Думаю, это понятно, учитывая, что в сексуальном плане был нездоров.

Как-то раз Нагиев раздобыл солидную одежду, купил цветы и проник в гримерную певицы, где представился серьезным человеком. Он засыпал Пугачеву комплиментами, и она согласилась на встречу, передала ему свою визитку с домашним адресом. У того, что произошло дальше, есть две версии. По одной, маньяк весь вечер прождал Аллу у подъезда, но она так и не появилась. По другой, певица приехала очень поздно. Когда она вошла в подъезд, Нагиев юркнул за ней. Он мог настигнуть Аллу в лифте, но звезду спасла случайность в виде бдительной консьержки. «Вы куда?» - спросила она у мужчины. Секунда задержки, и лифт с Пугачевой закрылся.

Нагиев убежал, но консьержка успела взглянуть на него. Глаза маньяка бешено вращались, казалось, будто их и вовсе нет. От такого ужаса женщина чуть не упала в обморок.

ЭКСПРЕСС-ЧИКАТИЛО

Провал заставил преступника уехать из столицы. Вероятно, он собирался вернуться и осуществить задуманное, но ему не хватило терпения. В одну из ночей он изнасиловал и убил четырех женщин в поезде «Харьков - Москва» - двух проводниц и двух пассажирок. Трупы изувер выбросил в окно.

- Он потом рассказывал операм, что в каждой жертве видел Аллу, - вспоминает известный сыщик, 86-летний Амир Сабитов, который в те годы работал замначальника уголовного розыска Ростовской области. - Он был, пожалуй, самым скоростным серийным убийцей в криминальной истории России. Этакий экспресс-Чикатило.

После этого происшествия «охотника за Пугачевой» и поймали. Он снял кольцо с руки одной из жертв, а затем сдал его в ломбард. По этой зацепке манька задержали практически сразу. Дело было в сентябре 1980 года.

Нагиев после задержания. Фото: архив Амир Сабитов

Убийцу приговорили к расстрелу. В августе 1981-го Нагиева повезли на казнь. На станции Хотунок конвоиры передали его и других зеков сотрудникам новочеркасской тюрьмы. Но охрана допустила ошибку - руки маньяка были скованы спереди, а не сзади. Этого, вместе с природной ловкостью, мужчине хватило чтобы сбежать. Заключенные стояли на перроне, когда в трех метрах от них начал движение товарный поезд. Нагиев прыгнул прямо под колеса состава, выкатился с другой стороны путей и рванул к лесополосе.

Спецоперация по поимке «охотника за Пугачевой» длилась больше месяца. Сотни милиционеров искали его по всей Ростовской области. Убийца же прятался в сарае на окраине небольшого села. Нагиев раздобыл женскую одежду, в которой регулярно отправлялся воровать продукты у местных жителей. Однажды на странную "цыганку" обратили внимание гости свадьбы. Один из них сообщил о ней участковому. Почуяв неладное, Нагиев снова бросился бежать, но был ранен выстрелом во время облавы. При задержании у преступника в женской одежде нашли обрез и нож.

Место, где месяц прятался "охотник на Пугачеву". Фото: архив Амир Сабитов

Нагиев был расстрелян в Новочеркасской тюрьме 28 октября 1981 года. Говорят, маньяк до последнего верил, что ему еще удасться добраться до Аллы. Через пять лет Пугачева приехала в Ростов-на-Дону на концерт для донских милиционеров. Уже после выступления они решили рассказать артистке о страшном маньяке Нагиеве, который на нее охотился на протяжении нескольких лет. Но потом передумали - решили не пугать звезду.

Пугачева в здании главка, что на Садовой. Фото: музей ГУ МВД России по РО

Кстати, некоторые эпизоды преступной биографии Нагиева были использованы Данилом Корецким в его произведении «Привести в исполнение». Теперь преступник стал еще и прототипом для киношного персонажа. Правда, его имя, как и имя Аллы Борисовны будет изменено. Маньяка сыграет актер Артем Быстров.

КАК ЭТО БЫЛО

Алла Пугачева избежала смерти от рук маньяка-насильника «Бешеного», который несколько лет охотился за ней

Спустя 30 лет «КП» стали известны эксклюзивные подробности задержания Анатолия Нагиева, целью жизни которого было убийство Аллы Пугачевой.

Анатолий Нагиев при росте 158 сантиметров был невероятно силен и ловок. И мог бы сделать прекрасную спортивную карьеру, например, гимнаста или тяжелоатлета. Стать чемпионом СССР. Но в историю он вошел с досье «Охотника за Пугачевой» - маньяка, который в конце 70-х преследовал, мечтал изнасиловать и убить приму отечественной эстрады. (подробности)