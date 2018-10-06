«У меня нос не дышит»: В Ростовской области рабочий загнал кухонный нож себе в голову и выжил

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-06T16:45:25+03:00

Местный житель с ножом, торчащим из головы, сидел по середине поля. Фото:группа Вконтакте "Ростов Главный".

Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии [видео]

Изменить размер текста: A A

Шокирующий случай произошел в российском городе Донецке Ростовской области. Даже видавшие виды полицейские обомлели, когда увидели местного жителя, который сидел на коленях прямо по середине поля. Из головы у несчастного торчал огромный кухонный нож, размером около 20 сантиметров. Холодное оружие выпирало прямо из макушки. При этом 48-летний мужчина был в сознании и спокойно общался со стражами порядка.

- Не шевелись! Стой так! Замри! - слышится приказ полицейских, когда они подходят ближе к потерпевшему.

И тут мужчина, завидев людей в погонах, вдруг пытается достать лишний предмет из головы.

< - Нельзя доставать! - криком останавливает его правоохранитель.

Медики и полицейские были шокированы увиденным. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Тот вроде успокаивается и начинает спокойным голосом отвечать на вопросы.

Правда, его ответы вызвали не меньший ступор у собеседников. В частности, на вопрос «Кто тебе его воткнул?» Странный мужчина заявил, что сделал это... сам!

- У меня нос не дышит, - развел он руками. - Вот и пробил голову, чтобы голова дала ему задышать.

Пока один из полицейских вел допрос дончанина - тот рассказал, что якобы работает техником на местном заводе, другой уже вызывал скорую.

Медики и полицейские были шокированы увиденным. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Позже врачи рассказали, что нож прошел между полушариям. Внутри оказалось около десяти сантиметров. Сейчас пациент находится в центральной городской больнице Донецка. Медики говорят, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. По предварительным данным, жизненноважные органы не задеты. Однако состояние больного оценивается как «тяжелое». Сейчас самая большая опасность - инфекционных осложнений, так как нож вряд ли был стерильным.

Внутри оказалось примерно десять сантиметров. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Известно, что мужчина состоит на учете у психиатра.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, по факту происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К слову, видео инцидента попало в Сеть. Всего за несколько часов его посмотрели почти четыре тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские врачи спасли женщину, которой грабитель засадил в голову 11-сантиметровый кухонный нож

Прохожие вызвали скорую, в больницу женщину так и привезли - с рукояткой ножа, торчащей из головы. - Нож вошел в левую орбиту, - рассказывает лечащий врач пациентки Юрий Дунаев, - После обследования на томографе выяснилось, что лезвие вошло в полость черепа на четыре-пять сантиметров. Честно говоря, с таким ножевым ранением мы еще не сталкивались. Женщине повезло, что не были затронуты крупные сосуды мозга, зрительный нерв, глазодвигательные мышцы, то есть содержимое орбиты осталось целым.(подробности)