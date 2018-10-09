Шампанского не дадим: «СКА - Ростов-на-Дону» готов принять Кокорина и Мамаева на перевоспитание в свой дубль

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-09T19:00:47+03:00

Похоже, давние друзья заигрались не на шутку - и форму сборной им теперь долго не придется носить. Фото: Instagram Александра Кокорина.

«Армейцы» предложили «Зениту» и «Краснодару» сослать своих дебошировать в команду, играющую в чемпионате Ростовской области

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Ростовский футбольный клуб «СКА», выигрывавший в свое время Кубок СССР (в 1981-м), где играли некогда Виктор Понедельник и Сергей Андреев, а ныне выступающий во втором дивизионе (зона «Юг», 11-е место), готов научить уму-разуму зарвавшихся от высоких зарплат, дорогих автомобилей и прочих мажорных радостей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших в честь 10-летия своей дружбы рейд-дебош по Москве.

- Предлагаем отдать Кокорина и Мамаева нам на воспитание в СКА-2, - обратились ростовские «армейцы» в своем Твиттере к «Зениту» и «Краснодару». - Обещаем, что кофе и шампанское им предлагать не будем.

Здесь стоит пояснить, что СКА-2, куда готовы принять буянов ростовчане, это команда-дубль, играющая в чемпионате Ростовской области. Зарплаты у футболистов колеблются от 15 до 40 тысяч (рублей, конечно, а не каких-то там долларов!).

А это - футбольная команда, в которой готовы вернуть топ-футболистов с небес на землю, и поле, на котором она играет. Фото: ВК, официальная группа "СКА-Ростов-на-Дону"

Но порядки там все-таки суровые — как-никак «армейский» же все-таки клуб! Там чуть что — и на гаупвахту можно загреметь (в смысле, и вовсе без зарплаты остаться)! Хотя — кофейни тоже есть, только в некоторых, если что, могут и объяснить - «чисто по-ростовски», кто и чего в этой жизни заслужил...

Кокорин и Мамаев, напомним, решив отметить после матча между их командами («Зенит» выиграл дома у «Краснодара» 2:1) десятилетний юбилей своей дружбы, отправились из Питера в Москву на «Сапсане», уже по пути начав праздновать событие. В итоге кураж вылился сначала в избиение водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой (ему сломали нос и нанесли закрытую черепно-мозговую травму), а затем — в драку в кафе, где одним из пострадавших оказался директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак (попал в больницу с травмами).

Вот - снимок, сделанный, судя по всему, незадолго до того, как началось бурное празднование 10-летия дружбы. Фото: Instagram Александра Кокорина.

История вызвала огромный общественный резонанс — высказались, наверное, уже все, кто только мог.

«Краснодар» сделал объявление, что намерен разорвать контракт с Мамаевым, «Зенит» пообещал тоже наказать Кокорина (не уточнил, правда, как именно, но инцидент назван постыдным). РФС сразу заявил, что ни тот, ни другой к сборной России отношения не имеют, РПЛ потребовал максимально жестких санкций к ним.

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