Стресс: что это такое и как с ним бороться

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-10T16:04:31+03:00

10 октября в мире отмечается День психического здоровья. Человек в своей жизни сталкивается с множеством проблем, способных повлиять на его психическое и эмоциональное состояние. Одной из них можно назвать постоянные стрессы

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По мнению биологов, стресс - это своеобразный ответ организма на любое предъявляемое ему требование. И таких требований сейчас много - высокий темп жизни, постоянная нестабильность, культ совершенства. Все это заставляет современного человека остро переносить свою несостоятельность и погружает его в большой дискомфорт.

С одной стороны, стресс - это важная часть повседневной жизни, которая мотивирует человека активно действовать. Но когда напряжение становится продолжительным и хроническим, это уже небезопасно для психического и физического здоровья человека.

Стрессы возникают на фоне процесса адаптации человека к постоянно меняющимся обстоятельствам. При этом выделяют три стадии: фазу тревоги, когда человек готовится к встрече с будущим, фазу сопротивления, когда организм активно применяет собственные ресурсы для преодоления стрессовой ситуации, и фазу истощения, в которой эти ресурсы стремительно уменьшаются. Последняя стадия способна привести к нервному срыву, если ее не проконтролировать.

Что делать?

В первую очередь, психологи предлагают проанализировать складывающиеся обстоятельства и свой порядок действий. Один из советов: представьте ситуацию, которая вас ожидает, во всех подробностях, включая место, одежду собеседника, обстановку. В результате у вас уменьшится уровень неопределенности и накал эмоций. Затем представьте себе всевозможные варианты исхода событий, включая самый неблагоприятный. Придумайте, как будете действовать в случае наихудшего стечения обстоятельств. Продумайте свои действия и для других случаев. Будет полезным вспомнить ситуацию, в которой вы вполне успешно решили такие же сложные проблемы и можете гордиться своей стратегией.

Желательно записывать все свои успехи и провалы на бумаге. Особенно тщательно нужно анализировать причины неудач - возможно, не хватило ресурсов или было недостаточное планирование. И постарайтесь учесть свои ошибки в будущем.

Если стресс уже наступил

Первое, что нужно сделать, - это снизить его негативные последствия. Для улучшения эмоционального состояния будут очень полезными умеренная физическая нагрузка, релаксация, вкусная еда, музыка, аутотренинги, успокаивающая ванна, массаж.

Также необходимо поработать с познавательной составляющей стресса - проговорить волнующие проблемы вслух, подробно рассказать о своих чувствах хорошему собеседнику, провести визуализацию тревожащей проблемы.

Неблагоприятные обстоятельства, как правило, рано или поздно заканчиваются, и обычный стресс практически всегда можно пережить. Но у некоторых людей со временем развивается депрессия - состояние, во время которого человек без особой причины испытывает подавленность, отчаяние и другие мучительные переживания. Это болезнь, которая нуждается в диагностике и лечении.

Чтобы снизить общий уровень стресса, больше улыбайтесь другим людям, будьте вежливыми с окружающими, проявляйте понимание.