Почти 80 процентов ростовских водителей освоили сайт Госуслуг

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-10T16:34:48+03:00

Для продвинутых автомобилистов в МРЭО даже выделили два дополнительных приемных дня

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Вступили в силу изменения, которые коснулись правил регистрации автомобилей. Речь идет не только о постановке на учет, утилизации старых и разбитых авто, но и о хранении номеров в автоинспекции. Подробности о нововведениях в студии радио «КП» - Ростов» (89,8 FM) рассказал заместитель начальника МРЭО ГИБДД ГУ МВД России Ростовской области Андрей Батычко.

- Документ, который вводит изменения, обширный, на 27 страницах. Можете обозначить основные направления, чтобы наши читатели и радиослушатели не утонули в таком объеме информации?

- Соответствующий приказ был издан 26 июня нынешнего года под номером 399. Он в доступе в Интернете - можете найти и почитать. В нем по большей части прописаны изменения, которые, так сказать, давно напрашивались. В данном приказе, в том числе по просьбам граждан, узаконен электронный ПТС, определен порядок его выдачи, прописан статус бумажного ПТС. Из приятных нововведений - увеличен срок хранения государственных номеров со 180 до 360 суток. Определены понятия утилизации, прекращения регистрации, расширена сфера их применения. С последним мы ежедневно сталкивались, но правового обоснования не было. Теперь все прописано в приказе.

Андрей Батычко стал экспертом программы "Люди в погонах"Фото: Ольга ГОПАЛО

- Электронный ПТС - что это такое?

- Электронный ПТС - своеобразная карточка автомобиля, его история, которая находится в базе ГИБДД. Смысл при нынешних технологиях хранить бумажный документ с подписью, когда вся информация есть в электронной базе данных? Переход на электронный ПТС будет нерезким, постепенным, потому водители не испытают каких-либо неудобств. Из важных деталей - не разрешено использование двух документов для одного и того же транспортного средства, то есть ПТС может быть только один - бумажный или электронный.

- А можно ли где-то увидеть историю машины, которую я хочу купить? В бумажном ПТС все сразу видно...

- Достаточно просто. На официальном сайте ГИБДД.РФ есть раздел «Проверка автомобиля», где по идентификационному номеру транспортного средства (вин-коду) можно посмотреть всю историю и периоды регистрации. Эта информация предоставляется бесплатно.

- Вопрос по Госуслугам. Какой процент водителей выбирают сегодня возможности этой площадки?

- Большинство. Цифры следующие: за девять месяцев нынешнего года в Ростовской области воспользовались порталом Госуслуг 78 процентов автомобилистов. Это объяснимо удобством, экономией времени и возможностью получения скидки при оплате государственной пошлины. На данный момент в помещении регистрационно-экзаменационного подразделения на улице Доватора (Ростов-на-Дону) выделен специальный зал для посетителей, которые записались именно через портал Государственных услуг. Также мы изменили график работы МРЭО. Теперь понедельник и четверг - дополнительные приемные дни для тех, кто подал заявку через Госуслуги (в другие дни также можно обращаться, просто увеличили время приема -автр).

Да, бывают ошибки в работе портала, какие-то сбои в пиковые нагрузки - мы все-таки зависим от каналов связи и электричества, но все-таки это единичные случаи. Хочу отметить, если человек по какой-либо причине не имеет возможности подать заявление через Интернет, никаких проблем - он может обратиться лично и получить услугу в порядке живой очереди.

- Если я зарегистрирована в Краснодарском крае, но живу в Ростове, могу ли записаться на замену водительского удостоверения в МРЭО, что находится на Доватора?

- Безусловно! Закон предусматривает, что лицо, постоянно проживающее на территории России, может обращаться в удобное ему подразделение автоинспекции.

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Как получить скидку в 30% через портал Госуслуг

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А В ЭТО ВРЕМЯ

C октября 2018 года водителям будет сложнее получить «красивые» номера

Министерство внутренних дел России объявило о вступлении в силу новых правил регистрации автомобилей. Соответствующий приказ был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В число изменений, вступающих в силу, входит утвержденный порядок регистрации машин с электронными паспортами транспортного средства (ПТС). В июле этого года начался переход с бумажных ПТС на электронные, который продлится до ноября 2018 года. Также увеличилось количество документов, которые подтверждают факт утилизации авто (подробности)