Как сохранить здоровье глаз?

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-11T10:59:11+03:00

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В России по инициативе Essilor International S.A. было проведено «Исследование здоровья зрения россиян». Оно было приурочено ко Всемирному дню зрения 11 октября. Исследование показало, что россияне пренебрегают профилактикой болезней глаз, не проводят эффективное обследование и недостаточно серьезно подходят к вопросам охраны зрения.

Между тем, многие болезни можно предупредить, если обнаружить их своевременно. Современная диагностика способна выявить и серьезные заболевания, и скрытые патологии, а также помогает правильно выбрать способы коррекции зрения и своевременно назначить адекватное медикаментозное лечение, специальные процедуры или операцию.

В современных медицинских центрах проводят измерение зрительной остроты и внутриглазного давления, биомикроскопию, определение рефракции глаза, эхобиометрию, измерение глубины роговицы, процедуру ультразвукового исследования внутренних структур глаза, проверку зрительного поля, компьютерную кератотопографию, обследование изменений на сетчатке и зрительного нерва.

Своевременная диагностика позволяет выявлять все особенности зрительной системы и способна предотвратить многие серьезные проблемы в будущем.

Не менее важно соблюдать полезные рекомендации для сохранения зрения. Очень важен режим сна. При недостаточном количестве ночного отдыха повышается светочувствительность и появляется раздражительность глаз, возникает ощущение сухости. Для женщин необходимым правилом является удаление макияжа перед сном. Летом нужно обязательно использовать солнцезащитные очки. Яркие солнечные лучи губительно воздействуют на человеческие глаза.

Необходимо соблюдать требования по просмотру телевизора - расстояние до экрана должно быть в 5 раз больше его диагонали, просмотр следует ограничить тремя часами в день. При работе за компьютером расстояние от экрана до лица должно быть около 60 см, а верхний край монитора должен быть на уровне глаз. При длительном нахождении за монитором стоит каждый час выполнять специальный комплекс упражнений для глаз.

Опасен для зрения и сахарный диабет. Постоянный контроль уровня сахара в крови поможет уменьшить риск развития заболевания диабетической ретинопатии.

Будет полезным разнообразить свое меню. В него должны входить салаты с морковью и петрушкой, всевозможные рыбные блюда, морская капуста. Тыква имеет большое количество каротина, поэтому является великолепным овощем для повышения остроты зрения. Хорошо сказываются на целостности сетчатки такие вещества, как лютеин и зеаксантин. Они поступают в организм с капустой, брокколи, кукурузой, фасолью, картофелем, салатными листьями. Полезны для здоровья глаз все ягоды с значительным содержанием витамина С, особенно черника, боярышник, абрикосы, шиповник. Также стоит включить в меню орехи, миндаль, арахис, разнообразные цитрусовые.

Современное развитие медицины позволяет существенно замедлить прогрессирование глазных заболеваний и предупредить ухудшение зрения. Если к своим глазам относиться внимательно и бережно, многие болезни можно предотвратить на ранней стадии.