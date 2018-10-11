Кража года: Из ячейки банка в центре Ростова-на-Дону похитили больше 22 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-11T14:18:52+03:00

Сразу несколько ростовчан не досчитались денег, которые они хранили в банковской ячейке. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Шокирующий случай произошел практически в самом центре Ростова-на-Дону. Сразу несколько ростовчан не досчитались денег, которые они хранили в банковской ячейке в одном из филиалов московского банка.

Об инциденте стало известно после того, как пропажу обнаружил один из клиентов. Он также хранил деньги в банковской ячейке. В ней оказалось ни много ни мало 22,7 (!) миллиона рублей и семь золотых монет в придачу. На них Олег хотел открыть дело и купить помещение. Подобрал подходящий объект, заключил предварительный договор купли-продажи, пришел в филиал одного из банков, расположенных в самом центре города, открыл ячейку, а там - пусто!

Обескураженный ростовчанин обратился к сотрудникам банка, но те только развели руками - мол, знать ничего не знаем.

Во время проверки выяснилось, деньги пропали еще как минимум у четырех клиентов. В общей сложности, горожане не досчитались сумм в десятки миллионов рублей, а также коллекционных часов марки Rolex.

Как позже выяснилось в результате проведенной экспертизы, замки банковских ячеек не были взломаны. Отсюда напрашивается вывод: их могли открыть вторыми экземплярами ключей, которые находились на ответственном хранении банка. А еще оказалось: камер видеонаблюдения за входом в банковское хранилище попросту не было.

К слову, аренда такого сейфа обходится клиентам в 5 673 рубля в год. С банком заключается договор об ответственном хранении.

Некоторые клиенты уже написал письменную претензию банку. Однако те на них не ответили. Теперь вместе с юристами шокированные горожане готовят иски в суд. Им предстоит доказать не только вину банка, но и взыскать с него улетучившиеся деньги.

- Перспектива у данного дела есть, - рассказал ростовский юрист Святослав Терещенко, который ведет это дело. - В произошедших событиях факт ненадлежащего исполнения обязанностей банком косвенно подтверждается отсутствием с его стороны обращения в полицию о факте незаконного проникновения в банковское хранилище, открытие банковских ячеек без взлома, а также отсутствием камер видеонаблюдения. В результате ненадлежащего исполнения банком своих обязанностей по обеспечению безопасности, стало возможным хищение ценностей.

Кроме того, полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Кража», совершенная в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Правда, злоумышленника еще предстоит отыскать.

А тем временем в банке производятся выемки ряда документов,поиск вещдоков и вскрытие ячеек других клиентов, которые еще не в курсе происходящего.