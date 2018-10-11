Начальник донской ГИБДД опроверг информацию о передаче данных водителей, которые не платят за парковку

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-11T18:13:11+03:00

В Ростове платных парковок много, но водители предпочитают не отдавать за них деньги Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В ГИБДД заявили, что сейчас для этого нет механизма исполнения закона.

- Изменения вступили в силу 3 октября 2018 года, однако в настоящее время федеральным органом исполнительной власти в сфере МВД РФ не определен порядок передачи сведений о владельцах транспортных средств, - сказал «Комсомолке» Олег Богун, начальник УГИБДД Ростовской области.

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ

Как пояснил «Комсомолке» компетентный источник, для того, чтобы такой механизм появился, придется сначала принимать областной закон, который, собственно, и пропишет всю процедуру от начала до конца. То есть, по идее, должно быть четко указано: как собирается информация о водителях-нарушителях правил пользования платными парковками, кто уполномочен это делать, как и кому передаются эти данные.

Не исключена также, учитывая, что парковки находятся в ведении муниципалитета, а не субъекта Федерации (т.е. администрации Ростова-на-Дону, а не облправительства), вероятность принятия специального решения на уровне городской думы южной столицы.

Платные парковки заработали в 2016 году, но назвать успешным проект пока нельзяФото: Ирина ПОТЕРЯ

ЗА ПАРКОВКИ ПЛАТЯТ ТОЛЬКО 5-10% ВОДИТЕЛЕЙ

Проходила информация, что в день контролеры «Парковочного пространства» фиксируют порядка трех тысяч нарушений (то есть неоплат), однако, по мнению экспертов, на самом деле таких фактов значительно больше - по самым скромным оценкам, лишь 5-10 процентов от общего числа водителей, оставляющих свои автомобили на платных парковках, вносят за это деньги. Остальные пользуются ими бесплатно. В смысле нарушают. И, по идее, должны платить штраф в размере 1,5 тысячи рублей в соответствии со ст. 5.3 Областного закона №327-ЗС «Об административных правонарушениях».

Однако расслабляться и думать, что эта «пауза» между принятием поправок в закон «О полиции» и приведением в соответствие ему регионального и местного законодательства позволяет по-прежнему легко ставить машины на коммерческие парковки без денег, все-таки не стоит. И вот почему.

Дело в том, что установлен так называемый «срок давности привлечения к административной ответственности» - в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, постановление по делу может быть вынесено в течение двух месяцев со дня совершения правонарушения. Иначе говоря, если не заплатил за парковку в сентябре, а в ноябре, например, «приговорили» механизм взыскания штрафов, то «письмо счастья» может все равно прилететь.

СУММА ШТРАФОВ ЗА 2 МЕСЯЦА СОСТАВИТ 300 МЛН

Другой вопрос, захочет ли власть (городская, областная - здесь непринципиально) порождать таким образом социальную напряженность?

Корреспонденты «КП» подсчитали, прикинув, что если ежедневно порядка 4,5 тысячи парковочных мест занимают с нарушениями, то за два месяца это выльется в колоссальную общую сумму почти в 300 млн рублей (!). И это в том случае, если принимать за основу, что на каждую парковку приходится только одна машина-нарушитель (т.е. с утра поставил на искомые восемь часов, вечером забрал), а уж если ей воспользовались бесплатно в тот же день несколько авто, то цифры вырастут, соответственно, в разы. Или, допустим, другой вариант расчета: один и тот же водитель, приезжая каждый день на работу, оставляет свой автомобиль возле офиса на платной парковке в течение все тех же двух месяцев (44 рабочих дня), то за это время набегут штрафы на 66 тысяч рублей. Впечатляет?

Впрочем, лучшим индикатором, что суеты пока нет, является отсутствие самих контролеров-парковщиков, которые, если кто помнит, появляются регулярно, как только в очередной раз у властей и их компании появляется надежда, что тема вот-вот заработает.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Проект по платным парковкам официально стартовал в Ростове-на-Дону с 23 сентября 2016 года. Каждый час пользования одним парковочным местом составляет 35 рублей (многие водители считают, что это слишком высокая стоимость, учитывая, что львиная доля средств уходит в частную компанию, а не в городской бюджет). Всего в центре города «нарезано» 5 600 платных парковочных мест.