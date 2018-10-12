В Ростове-на-Дону пес защитил хозяйку, когда на нее напал бывший возлюбленный с ножом

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-12T17:31:24+03:00

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Житель Ростова-на-Дону выслеживал бывшую супругу в течение месяца. Андрей Карабедов (фамилия изменена) вышел на свободу в августе нынешнего года. Он отсидел шесть лет за попытку убийства жены. Тогда причиной расправы стало желание женщины разойтись. Освободившись, он стал ей писать сообщения, предлагая попытаться восстановить былые отношения, но ростовчанка не соглашалась. Все это время мужчина бомжевал, ночуя то в парке, то на вокзале, а утром 13 сентября отправился к дому, где они когда-то вместе жили. Бывшая супруга вышла около семи - выгулять собаку.

- По версии следствия, обвиняемый, находясь возле многоквартирного жилого дома, подошел к ранее знакомой 47-летней женщине и стал наносить ей удары ножом по туловищу и конечностям, - сообщили в СК России. - Свой преступный умысел, направленный на убийство женщины, обвиняемый не смог довести до конца, поскольку лезвие ножа, используемого им в качестве оружия, сломалось при нанесении ударов.

Услышав крики, из окна выглянул житель первого этажа. Мужчина, на самом деле не видевший происходящее у подъезда, громко сообщил, что вызывает полицию. Это напугало нападавшего, который быстро ретировался, бросив сломанный нож. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, то ростовчанка сразу назвала имя своего обидчика, так как узнала экс-мужа, несмотря на черную маску. Мужчину задержали, он признался в нападении, вот только не раскаялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/673082" frameborder="0"></iframe> В Ростове собака остановила убийство.

- Это какая-то патологическая привязанность, - говорят знакомые. - Боимся, что если он снова выйдет, то снова попытается ее убить, исходя из принципа «не достанешься ты никому». Это страшно, конечно. Кстати, собака самая обычная - дворняга, возможно, помесь, но не ярко выраженная. Много лет назад ее щенком подобрали на улице.

Региональный следком сообщил о передаче дела в суд. Андрею Карабедову снова грозит до шести лет лишения свободы.

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