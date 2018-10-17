2018-10-17T16:20:38+03:00
Взрыв в Керчи

Из Ростова-на-Дону на место теракта в Керчи вылетел Ми-8 со специалистами МЧС России

Губернатор Василий Голубев заявил, что медучреждения Ростовской области готовы принять пострадавших
Александр СТЕПАНОВ
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Во время теракта погибли, по меньшей мере, 13 человек. Фото: Керчь ФМ.Во время теракта погибли, по меньшей мере, 13 человек. Фото: Керчь ФМ.
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Глава донского региона сообщил «КП» - Ростов-на-Дону», что на место теракта в Керчь из южной столицы вылетел вертолет со специалистами МЧС России.

- Из Ростова в 14.30 на место трагедии вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту, - рассказал губернатор Василий Голубев. - Ростовская область готова принять пострадавших в своих медицинских учреждениях.

ЧП в Керчи, напомним, произошло в среду, 17 октября. В столовой местного политехнического колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Как уточнили в Следственном комитете России, на данный момент известно уже о тринадцати погибших (по другим данным — жертв восемнадцать) и около полусотни раненых, большая часть из которых – подростки.

По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже учебного заведения. Устроивший его 22-летний студент колледжа покончил с собой.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

- Ленту сегодняшних новостей невозможно читать без боли, - отметил также донской губернатор Василий Голубев. - Скорблю вместе с родными погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления.

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Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенниковарассказала, что чудом избежала гибели во время взрыва, так как за десять минут до ЧП уехала на встречу в БТИ. Случившееся она назвала «настоящим терактом, как в Беслане» (подробности)

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 13 человек погибли, 50 пострадали

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 13 человек и 50 пострадали (подробности)

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