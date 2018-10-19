В США, где минувшей зимой в школе тоже произошла кровавая бойня, с учениками до сих пор работают психологи

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-19T17:19:47+03:00

Влад Росляков покончил с собой после расстрела, а вот Николас Круз пытался скрыться, но был задержан полицией. Фото: скрин с видео / Reuters

Чем схожа американская трагедия с расстрелом в Керчи, «КП» рассказал чемпион по боям без правил Алексей Олейник, чья дочь чудом осталась жива в том кошмаре

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Когда произошел этот кошмар в Керчи, где жертвами «школьного стрелка» в политехническом колледже стал 21 человек, многие сразу же провели параллель с событиями 1999 года в школе «Колумбайн» в штате Колорадо в США, когда двое учеников напали на тех, кто находился в учебном заведении, убив 13 и ранив еще 24.

Между тем, буквально недавно, в феврале нынешнего года, в тех же Штатах, которые, кстати, являются печальными лидерами в мире по таким случаям (за последние 19 лет там произошло 15 инцидентов, связанных с нападениями в школах, восемь из которых приходятся на последние два года), произошел аналогичный расстрел.

В школе города Паркленд (штат Флорида), расположенном в 60 км от Майами, девятнадцатилетний бывший ученик Николас Круз из винтовки убил 17 человек — шел по коридорам и расстреливал по пути всех, кто попадался (еще полсотни школьников потом госпитализировали с ранениями разной степени тяжести).

Так вот, как сообщала «КП», в том кошмаре довелось побывать дочери чемпиона по боям без правил и смешанным единоборствам Алексея Олейника (он родом из Ростова-на-Дону, где в свое время выступал за бойцовский клуб Peresvet), которая учится в этой флоридской школе и тогда, 14 февраля 2018-го, чудом осталась жива.

Полине Олейник пришлось пережить очень тяжелые моменты в жизни, когда они заперлись в классе, спасаясь от убийцы.

- Их школа, на самом деле, это и тогда было, и сейчас есть - практически режимное учреждение, которое очень хорошо охраняется, с сильными мерами безопасности, оно находится в весьма благополучным районе — может быть, именно поэтому тогда у тех, кто отвечал за безопасность, возникло ложное ощущение уверенности, и они расслабились, - говорит Алексей Олейник. - Но после того, что случилось, им, всем ученикам, выдали специальные рюкзаки — вроде как, обычные, со шнуровкой и карманчиками, но полностью прозрачные, словно из целлофана. Чтобы можно было полностью просматривать все, что там лежит. Месяцев пять-шесть ходили с такими рюкзаками. Теперь туда добавилось постоянно дежурство полицейской машины.

- Но сегодня ученики уже, что называется, отошли от того ужаса, который им довелось пережить?

- Нет. Наверное все-таки нет — по крайней мере, не в полной мере, это точно. Моя дочь, например, как и многие ее друзья, рисует у себя на руке аббревиатуру, обозначающую, образно говоря, что она помнит о случившейся трагедии. Но с ними работали с самого начала и продолжают до сих работать психологи — это и групповые занятия, и индивидуальные, и с родителями тех детей, кто погиб, тоже занимаются. Я не специалист, не могу говорить, о чем именно там шла речь, ведь люди разные — все зависит от психики конкретного человека.

Алексей Олейник говорит, что ученики школы в Паркленде и сейчас, спустя восемь месяцев после ЧП, не смогли до конца прийти в себя.

- Как думаете, стоит ли говорить, что произошедшее в Паркленде похоже на ЧП в Керчи?

- Не знаю, можно ли, поскольку уверен твердо в одном: надо точно понимать, что стало причиной этого чудовищного поступка в керченском колледже — ведь ясно, не бывает так, что вроде все было в порядке, жил себе человек, а потом раз — и пошел стрелять. Готовил ли он это заранее, или ему неожиданно пришло в голову такое... надо разбираться в деталях. И мне кажется, что здесь есть пресловутая тема «проблем урбанизации», ведь в Америке, к сожалению, это происходит действительно часто, особенно в последнее время. Казалось бы, богатая, развитая страна, с серьезными мерами безопасности.

- Алексей, а можно сказать, что у американцев выработался своего рода «иммунитет» на такие случаи?

- Наверное, да — в какой-то мере. Все знают, отдают себе отчет, что это может произойти — невзирая на множество программ по безопасности, на все ухищрения.

- Доступность оружия — это провоцирующий фактор? Спрашиваю, потому что, с одной стороны, в Штатах, всем известно, «ствол» без проблем может купить любой, и вот этот парень-убийца, лишивший жизни два десятка человек в Керчи, тоже вот приобрел ружье и патроны в магазине — свободно, без проблем. А не было б такой возможности...

-...Послушайте, но давайте будем честны все-таки! Скажите, где, в какой стране, при большом желании, нельзя купить оружие? Пусть не за 100 долларов и легально, условно говоря, за углом, так за другую сумму — и из-под полы, а? Будет желание у человека совершить зверство, разве его остановит это?

- Соцсети в США и в России — у них одинаковая роль в таких преступлениях?

- Могу только предполагать, что сейчас не только в России, а вообще везде, и в США, наверное, тоже, произошла подмена понятий — честь, достоинство и славу заменили лайки в соцсетях. Подростки вместо реального мира погружены в компьютерные «стрелялки», а потом не могут найти себя в обычной жизни и поэтому ищут другие способы самореализации.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Паблики в соцсетях, пропагандирующие зверства, давно пора признать терроризмом»

- Прежде всего, нужно категорически запретить СМИ тиражировать сами подробности таких историй, детали, показывать кадры — вообще спецслужбы должны вытащить все, что только возможно, из открытого доступа, вычистить соцести, - говорит психолог Ольга Астахова. - Ведь иначе это все служит фактически методическими указаниями для последователей этих школьных стрелков-убийц: как он пронес оружие в школу, как и из чего соорудил взрывное устройство, что и кому писал в соцсетях, на какие конкретно паблики был подписан. Неужели умные государственные мужи, прописывающие стратегии безопасности России, не понимают, что именно в это кроется главное зло? Что такова психология самих подростков, этого возраста с неокрепшей психикой: да для них все эти вещи — просто настоящая реклама убийцы, выступившего в роли «крутого парня», которого обсуждает и ненавидит весь мир. А почему так происходит? Потому что общество больное. Потому что никто не собирается включать эти опасные паблики в соцсетях, пропагандирующие и описывающие в подробностях убийства, суициды и т. д., к терроризму. А чем это не терроризм? Посчитайте, сколько групп фанатов убийств в США! И выбранное тем же Владом Росляковым ружье в качестве орудия убийства, мне кажется, не при чем: не оно, так был бы нож, или заточка, или столовая вилка. Детьми надо заниматься, чтобы у них были иные увлечение кроме компьютера и игрушек.

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