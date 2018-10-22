2018-10-22T16:40:00+03:00
Общество

В центре Таганрога мужчина, взяв в заложники сына, устроил стрельбу

На месте работают службы экстренного реагирования [фото с места]
Ольга КУПОРОВАСемён Иванов
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Место происшествия. Фото: Сергей КорманукянМесто происшествия. Фото: Сергей Корманукян
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В самом центре Таганроге в понедельник, 22 октября, спор между родителями из-за детей превратился в настоящий боевик - со взятием заложником и стрельбой.

- В одной из квартир в пятиэтажке на улице Шило, 164, мужчина заперся в квартире и устроил стрельбу, - сообщили «КП» в правоохранительных органах. - Здание сразу же оцепили бойцы Росгвардии.

Между тем, осведомленный источник «КП» - Ростов-на-Дону» сообщил, что все произошло средь бела дня: некий Михаил Б., буквально накануне выписавшийся из местного психиатрического диспансера, забрал двоих своих детей из школы и закрылся в квартире. А когда его жена попыталась попасть домой - она встретила ожесточенный отпор и вызвала полицию и спасателей.

Все случилось на улице Шило. Фото: Сергей Корманукян

Все случилось на улице Шило. Фото: Сергей Корманукян

- Одному из детей (у супругов двое сыновей, 7 и 10 лет) удалось сбежать, второй оставался у отца в заложниках, - отметил собеседник «КП». - До прибытии служб он скидывал с балкона вещи, зажигал и взрывал петарды и палил из дробовика по припаркованным автомобилям. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, а полицейские его сразе же скрутили и задержали.

Но есть и другая версия.

- Люди, вы в своем уме? Я уже тут 2 часа как, - написала в группе «Подслушано в Таганроге» местная жительница (орфография и пунктуация сохранены). - Тип банки кидал и один взрыв пакет. Кукушка у него уже летом ехала, тогда подъезд хотел взорвать. Ни каких выстрелов и прочего не было. Кидал все в джип, потому что ему показалось,что за ним следят.

ОФИЦИАЛЬНО

- Поступило сообщение о хлопке на территории обслуживания отдела полиции № 2 УМВД России по Таганрогу, - пояснили «КП-Ростов» в ГУ МВД России по РО. - На место выехал наряд полиции, по предварительным данным, мужчина из окна бросал петарды. Полицейские пресекли его действия и вызвали бригаду скорой помощи.

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