2018-10-23T18:21:53+03:00
Общество

Ставок больше нет: Почему закрыли игорную зону «Азов-Сити»

Собственники этого южного пристанища азарта успели вложить в него порядка 10 млрд рублей, но отстоять так и не смогли
Александр СТЕПАНОВ
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Люди рискуют и нередко оставляют в казино огромные суммы. Фото: "Роял Тайм Групп".Люди рискуют и нередко оставляют в казино огромные суммы. Фото: "Роял Тайм Групп".
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Все-таки это случилось: южная игорная зона «Азов-Сити» с 31 декабря нынешнего года официально закрывается — соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьером Дмитрием Медведевым опубликовано на сайте правовой информации.

На самом деле, все могло произойти и раньше, потому что само решение об ее ликвидации готовилось еще к 1 апреля 2015-го, о чем собственникам казино, расположенных на границе Краснодарского края и Ростовской области, объявили в кубанском правительстве. Но — им дали отсрочку. На 3,5 года. И вот этот срок истек.

КАК ЭТО БЫЛО

А ведь как все начиналось — шик и блеск отделанных по высшему разряду залов казино, выстроенных посреди чистого поля, на парковке - дорогие автомобили, на которых приезжали самые обеспеченные клиенты, и автобусы-шаттлы, доставлявшие из Ростова-на-Дону (200 км) и Краснодара (270 км) аккурат ко входу любителей азарта, прибывавших из других регионов России.

История первого отечественного Лас-Вегаса, напомним, ведет свой отсчет с 1 июля 2009 года, когда игорный бизнес в России запретили, отведя под него места в четырех зонах (в кубанско-донской «Азов-Сити», алтайской «Сибирской монете», «Приморье» под Владивостоком и «Янтарной» в Калининградской области) — и все понимали, что это будет поистине золотое бездонное море, потому что на тот момент объем азартного рынка в нашей стране оценивался более чем в 4,5 млрд долларов.

Окрыленные идеей скорейшей наживы, в ожидании столичных толстосумов, жители окрестных сел и хуторов, часть из которых про центральное водоснабжение либо только в прессе читала, либо по телевизору видела, а уж про газ и мечтать не могла, вдруг разом решили, что их земли теперь понадобятся под мини-отели, взвинтили цены так, будто продавали не полуразрушенные одноэтажные домишки, а дворцы с позолотой: иной саманный «коттедж» хозяева оценивали в 7-8 млн рублей (а доллар тогда, на минутку, стоил меньше 30 рублей). И ведь покупали — те, кто решил сделать свой гешефт на гостиничном бизнесе. Но прогадали.

Местный люд, обрадовавшись 8 лет назад нежданной удаче, взвинтил цены на саманные дома вблизи игорной зоны до 10 млн рублей. Фото: Семён Иванов

Местный люд, обрадовавшись 8 лет назад нежданной удаче, взвинтил цены на саманные дома вблизи игорной зоны до 10 млн рублей.Фото: Семён Иванов

Ростовская область, которая все никак не решалась приступить к созданию соответствующей инфраструктуры, как-то быстро, уже через годик, быстро отскочила от проекта — волевым решением федерального центра, получив вместо этого право на строительство южного авиационного хаба (ныне аэропорт «Платов») и включение в заявку на проведение в Ростове-на-Дону ЧМ-2018 (со строительством нового стадиона на 45 тысяч мест).

А вот краснодарцы — да, включились в процесс усердно: строили новые дороги, вели газ, воду и так далее.

ИГРОМАНЫ ОСТАВЛЯЮТ ВСЕ И ЕДУТ ДОМОЙ В БЕСПЛАТНЫХ ШАТТЛАХ

В итоге, спустя некоторое время, закрутились шарики в барабанах, застучали колоды о зеленое сукно — заработали одно за другим три казино. Да еще каких! Приспособления для спуска денег — на любой вкус и размер кошелька. Делайте ставки, господа!..

Собственники заведений в беседе с «КП» оценивали свои вложения в их создание в общую сумму порядка 8-10 млрд рублей: это и сами казино, и отели, и оборудование, и персонал, и безопасность, и средства в развитие.

Посещаемость в игорных заведениях - вполне на уровне: порядка пятисот человек в сутки. Каков, условно говоря, «средний чек», никто не признается. Но люди знающие, в том числе из тех, кто успел поработать в этом бизнесе, говорят: затраты давно окупились — если не сторицей, то уж точно не грошами.

Есть информация, что собственники рассчитывают на финансовую компенсацию за закрытие зоны - на затраты по ее созданию. Фото: "Роял Тайм Групп".

Есть информация, что собственники рассчитывают на финансовую компенсацию за закрытие зоны - на затраты по ее созданию. Фото: "Роял Тайм Групп".

- Процент крупных выигрышей, что понимают, в принципе, все, кто приезжает играть в здравом уме, составляет десятые доли процента, - поделился с «КП» бывший сотрудник одного заведения. - Но человек, если задался целью, если вожжа под хвост, как говорится, попала, об этом не думает. Некоторые все оставляли там, домой уезжали на бесплатных шаттлах (очень, кстати, разумно: даже если спустил все в ноль, в чистом поле не замерзнешь — уж до цивилизации-то, в Ростов или Краснодар, доставят. - прим. ред.). Поэтому в ближайших населенных пунктах расплодились всевозможные ломбарды, займовые агентства, микрофинансовые организации — игроман готов что угодно отдать или поставить, лишь бы сделать ставку.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Для любителей поиграть уже существует иное место — в Сочи, «Красная поляна». Неподалеку море — можно, если что, и пыл охладить, если уже сильно распечет за игорным столом. И, кстати, все больше из тех, кто любит провести время в казино, отдают предпочтение новому месту — по крайней мере, по посещаемости она уже обошла «Азов-Сити».

- В Москве разумеется, учли и сравнительный анализ, и географию, и социальный эффект, и приняли решение, - отметил информированный источник "КП".

А о том, что исчезнет «Азов-Сити», переживать, говорит он, право слово, не стоит: Ростовская область уже давно решила на том месте, которое прежде отводилось под ее создание, строить ветропарк и добывать электроэнергию из воздуха — благо ветры на побережье Азовского моря и впрямь сильнейшие, особенно в холодное время года. Такой же проект, по последней информации, собирается там и Краснодарский край.

Единственный момент - это трудоустройство обслуживающего персонала: игорная зона, если верить собственникам, обеспечивает рабочими местами порядка 2,5 тысячи человек.

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