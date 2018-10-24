Дневник официантки ресторана: "Разводим клиентов на чаевые, доедаем за ними блюда, смотрим секс с видеокамер"

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-24T12:28:34+03:00

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Моя собеседница - статная, черноглазая красавица с косой до пояса. Настоящая казачка. Мы расположились в небольшом зале ростовского ресторана со средним чеком – не элитный, но и не забегаловка. В выходной день в обеденное время клиентов нет, Алена (имя изменено по просьбе героини), вальяжно сидит в кресле с фиолетовой замшевой обивкой. Она работает официанткой пять лет. Начинала в ресторане японской кухни, последние два года работает в заведении с европейским меню.

- Опять кто-то на входе конфеты ворует из вазы, сейчас шугану и приду, - девушка выходит в главный зал ресторана. А через пару минут возвращается, протягивает мне карамельку с клубничным вкусом и начинает свой рассказ.

«ПРИНЕСИ С КУХНИ ЯЙЦА КРАБА»

Я, когда пришла на стажировку в первый ресторан, сразу испытала все прелести новичка. Персонал - все молодые ребята, хотят над тобой поржать. Например, почти все новенькие проходят посвящение, когда их просят принести из кухни яйца краба. Но я знала эту шутку и не попалась – ну какие яйца у краба?

Когда отработаешь год, сразу видишь - останется новенький в этой сфере или нет. По поведению - следит ли он за тобой, интересно ли ему, где лежат приборы, стоит соль, перец, как и где набирается и разбавляется соевый соус, как подается меню. Я, когда пришла на работу, большой стресс получила. Выучила меню так, что оно мне по ночам снилось.

Училась на своих ошибках. У нас доставка была в японском ресторане. Я по началу забывала положить в заказ соевый соус, палочки - вызывала такси и отправляла клиенту за свой счёт. А когда только поставили меня на зарплату, ошиблась в заказе. У нас в меню было два блюда с одинаковым названием - десерт и горячая закуска. Перепутала и в итоге сама со слезами ела заказ, ведь стоимость вычли из моей первой зарплаты.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ШТРАФ - ЗА ОПОЗДАНИЯ

Обычно официанты дружат между собой, шутят друг над другом, влюбляются. Как-то на кухне парень сделал предложение девушке, все как положено – стал на одно колено, кольцо подарил. А рядом повар готовил стейк. Любовь-любовью, а клиент в зале заказ ждет.

Для официантов есть система штрафов. Самый популярный - за опоздания (мой рабочий день с 10 до 23 часов), бывают такие коллеги, которые хорошо ночью погуляют и вообще не выходят на смену. Такие надолго не задерживаются.

У нас строгий дресс-код, или выдают форму или предупреждают - одежда своя, но белый верх, черный низ. Обращают внимание на ногти - нельзя неухоженные, длинные, красный и черный лак. Бежевый и прозрачный - ок.

БАРМЕНЫ ПОДСТАВЛЯЮТ

Ребята с бара не всегда честные. Разбавляют сок водой, да так, что это замечают даже клиенты. Естественно, каждый бармен делает себе плюс на напитках. Обычно не доливается от силы 10-20 граммов. Был случай, когда ко мне пришёл постоянный состоятельный клиент, заказал виски. Приношу заказ, отдаю. А мужчина мне говорит:

- А сколько здесь? Я же вижу, что меньше, чем я просил.

Принесла мерник, оказалось, что бармен не долил почти половину заказанного напитка. Возмущалась конечно сильно. Он бы хотя бы спросил, кому я это выношу, я же знаю гостей – заметит, не заметит. Стыдно, ведь это мой косяк. Кстати, если нет ингредиента в каком-то блюде – опять же, я виновата. Повара тоже, конечно «молодцы», но я должна смотреть перед тем, как выносить тарелку.

Бармены - не всегда честные ребятаФото: Олег ЗОЛОТО

ГОРЯЧИЕ ВИДЕО С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

Камеры наблюдения - отдельная история. Как-то был случай, пришел столик, парочка села в центре зала. Заказали жаркое - картошку с мясом, вино. Внезапно выключили свет. И тут начал двигаться стол, мы услышали скрежет по полу. А когда камера в темноте снимает, все же отчетливо видно на записи. И мы посмотрели потом - парень с девушкой занимались сексом на диване.

В туалете тоже сколько раз было, когда вдвоем заходили в одну кабинку. Но мы же не знаем, что они там делают. В таком случае на эти действия должен реагировать администратор, но чаще всего никто ничего не говорит, чтобы не терять клиентов.

НА ШЛЕПКИ ПО ПОПКЕ НЕ РЕАГИРУЮ

Приставания в нашей профессии - не редкость. У меня подобный случай тоже был недавно, хотя, контингент в моем ресторане приличный. Ставила что-то на стол и в этот момент меня по попе слегка шлепнули. Причем сделал это мужчина, который часто сюда ходит с девушкой. Ничего грубого не сказала, решила, что если он еще раз так сделает, отреагирую. Но не повторилось. Мужу, конечно, я о таких случаях не рассказываю.

РАЗГОВОР НИ О ЧЕМ - ГАРАНТИЯ ЧАЕВЫХ

Хорошие чаевые оставляют на банкетах. Вот недавно на двоих коллегам моим оставили пять тысяч. У меня максимум было полторы тысячи с одного столика. А так бывало за день в целом доходило до трех тысяч. «Чай» полностью мой, его не делю ни с кем.

Официанты умеют обработать клиентаФото: Валентин ДРУЖИНИН

Кто щедрый? Мужчины после 40, бывают и барышни. На днях пришли девушки, часа четыре сидели, выпивали, гадали на картах, положили сверх счета 250 рублей - не много, но деньги не лишние в любом случае. В среднем чаевые оставляют 100 рублей.

Есть свои хитрости, как раскрутить клиента. Постоишь с ним рядом, мило побеседуешь – получишь вознаграждение.

Недавно было такое – пришел мужчина, сидел один. Ел, выпивал. Позвал меня к себе за столик, предложил выпить с ним, я налила в свой стакан воды. Мы чокнулись, посмеялись. Оставил мне 500 рублей на чай. Ты говоришь с ним, о чем угодно – о природе, о погоде и знаешь, что этот под расчёт не заплатит, даст больше.

Официант приходит утром на работу, протирает пыль, а потом на кухне проверяет стоп-лист: блюда из меню, которых сегодня нет. У нас, например, нет в наличии утки. Она необычного сорта, ее во всем городе в принципе не найти. И вот человек приходит, делает заказ и по идее я должна его предупредить, что сегодня такого блюда нет. Но у нас до хрена чего нет! Поэтому не говорю сразу, иначе развернется и уйдет.

МАТОМ ОБЛОЖАТ, А ТЫ МОЛЧИШЬ

Конфликты должны разрешать сами официанты. Бывает не до шуток. Как-то пришли пьяные мужики, попросили водку и сок. Я принесла апельсиновый, один из них на меня:

- Че ты принесла? Я такой сок пить не буду. Ты че, еб****я?

И уже не смешно. Хочу ответить, послать на три буквы. А я молча ухожу, в подсобке меня трясет, пью воду, успокаиваюсь. И в итоге я к ним больше не вышла - они рассчитывались с барменом.

Когда назревает драка, охранник подходит и просит выйти конфликтных клиентов на улицу. А если нет охраны, нажимаем тревожную кнопку.

НЕ СМОТРИТЕ В ЧЕК - ЖДИТЕ «СЮРПРИЗОВ»

На тех чеках, которые печатаются, не обманешь. У тебя ж там все написано, количество блюд, сумма – компьютер все фиксирует. А если написано от руки - то можно навариться. Пиши - не хочу. Сначала заполняешь один чек с лишним коктейлем, допустим, за 600 рублей. Люди его оплачивают. А ты потом переписываешь новый чек уже без этой позиции и отдаешь в кассу. Неплохо, да? Тут 200 рублей, там 600 – и сумма хорошая выходит. Всего в месяц у меня набегает от 25 до 30 тысяч рублей.

Были у нас постоянные клиенты - компания кавказцев. Они всегда заказывают очень много, половину не съедают и никогда не смотрят в чек. И моя напарница говорит:

-Так есть хочу, прибью-ка я им салат Цезарь, они все равно не смотрят в чек.

Она так и сделала. Прокатило. Тут нужно быть уверенным, что клиент не станет сверять чек и закуски на столе.

Еще можно неправильно дать сдачи. Я так не делала, не вижу смысла, потому что все равно это к тебе вернется.

ПЛЮНУТЬ В БЛЮДО - ПЛЕВОЕ ДЕЛО!

Через меня проходит все, что вы будете есть. И я удивляюсь, что многие люди этого не понимают. Я возьму коктейль, что-нибудь подолью, подброшу. А ты будешь это пить и не подозревать об этом. Плюнуть в тарелку я могу всегда. Например, сейчас у меня есть небольшой коридор между кухней и залом, где я могу сделать все, что угодно с содержимым порции - пальцем поковырять, пятку в тарелку положить. И отнести. А ты будешь это есть и радоваться, что тебе горячее блюдо принесли. Но я так не делаю, хотя иногда так доведут.

Настоящий король вашего блюда не повар, а официантФото: Олег УКЛАДОВ

Я не люблю, когда мне тыкают. Стандартная ситуация - приходит парочка и парень хочет поднять свое эго за счет панибратства. Кто ты такой? С каких делов тычешь? Еще бесит, когда клиенты только ушли, и ты не успеваешь убрать стол, а за него уже садятся новые люди.

Персонал кормят отдельно: готовят супы, борщи, пюре, котлеты. Это бесплатно. В одном заведении не кормили, а давали то, что оставалось от бизнес-ланчей. Бывало, что все разбирали и это была жесть. Потом бегали в супермаркет за анакомом. Поэтому официанты и доедают за клиентами – когда сил нет, как есть охота. Недавно со свадебного банкета у нас остался салат. Я сложила его в тарелку, хотела позже съесть. Поставила на кухне, смотрю, а его меньше становится. Мойщица мне сказала, что бармен руками ел из этой тарелки. Выкинула конечно.