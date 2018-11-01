Почему транспортная революция в Ростове-на-Дону превратилась в автобусно-маршруточный бардак

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-01T15:44:08+03:00

Транспорт ходит переполненным не только в часы пик, но и в обычное время, чего раньше не было, жалуются люди. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Пять наивных вопросов о том, как в южной столице «внедряется» новая схема общественного транспорта

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1. ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ПОНАДОБИЛОСЬ ПРОВОДИТЬ ЭТУ «РЕВОЛЮЦИЮ»?

Вообще-то власти могли и подождать, объективно говоря. По крайней мере, посмотреть, как это будут делать в других мегаполисах, понять, какие шишки они набили себе, а потом, здраво поразмыслив, учесть все это.

Но решено было по-другому: как сообщили представители мэрии на заседании комиссии гордумы по транспорту, Ростов-на-Дону решил стать одним из пионеров в РФ и провести конкурс по отбору перевозчиков в соответствии с недавно принятыми изменениями в 44-й Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С благой, разумеется, целью: и комфорт для пассажиров обеспечить (кондиционеры в салонах, вспомогательные средства для инвалидов), и прозрачность движения финансов в этой сфере, и обновить состав за счет частных перевозчиков.

А еще — присходит, по сути, очень крутое изменение состава игроков на этом рынке. В первую очередь, это касается значительного сокращения маршрутов, по которым ездили так называемые автобусы малой вместимости, в пользу больших. Плюс появились новые участники: большую долю заняла, например, транспортная компания их Ижевска, которой владеет бывший мэр столицы Удмуртии. И она вытеснила одного из старейших перевозчиков — АТП-3.

2. КТО АВТОР НОВОВВЕДЕНИЙ И В КАКУЮ СУММУ ДЕНЕГ ОНИ ОБОШЛИСЬ?

Процесс перекраивания маршрутной сети начался давно — еще при мэре Михаиле Чернышеве, потом это дело очень активно продолжил Сергей Горбань, а завершать довелось уже Виталию Кушнареву.

Над созданием введенной с 26 октября схемы с августа 2016-го и по 30 ноября 2017-го, пс последующими доработками, трудились двадцать пять представителей научного сообщества из опорного вуза, включая четверых докторов технических наук, девятерых кандидатов технических наук, троих кандидатов экономических наук и специалистов.

На это дело из муниципального бюджета было потрачено 5 млн 48 тысяч рублей.

По мнению самих авторов, все было учтено и рассчитано до мелочей. Да вот только, утверждают специалисты, к сожалению, разработчики все же сплоховали: в теории-то, да, получалось все прекрасно — и «среднее количество пассажиров» на такой-то остановке, и «средняя вместимость транспорта», и «средняя обеспеченность», и «пиковые нагрузки». Да вот на практике сложилось иначе: среднее «вдруг» не сошлось с реальностью.

3. ЧТО ПОЛУЧИЛИ В ИТОГЕ?

Конечно, привлекательнее называть произошедшее «транспортной революцией»: хоть в этих словах и есть некий оттенок, но вроде как, даже при таком раскладе, ощущается динамика, стремление к новому, совершенству и т. д. и т. п.

Но на деле получился, прямо скажем, бардак.

Потому что ситуация с самого начала вышла из-под контроля: городские власти (или, если угодно, «ответственные лица») оказались не готовы к такому развитию событий, как оказалось.

А произошло вот что.

Цитируем все те же доклады чиновников на думской комиссии. Хоть подвижной состав и обновился (средний возраст его теперь составляет 2,8 года - против 9 лет у техники, эксплуатировавшейся прежде), и 378 автобусов оборудованы для использования газомоторного комплекса, но, по итогам конкурса, муниципальные контракты были заключены по 66 маршрутам, а вот по 13-ти - нет.

В двух случаях, несмотря на проведенный конкурс, маршруты так и остались не закрытыми - в одном компания-победитель уклонилась от подписания договора, в другом, подписав договор, фактически на маршрут не вышла.

Теперь, чтобы настроить все, по маршрутам, оставшимся без заявок, рассматривается вопрос о заключении муниципальных контрактов до проведения повторного конкурса в 2019-м.

Народу приходится подолгу ждать свои автобусы. Фото: Ростовский городской транспорт.

4. КТО ВЫИГРАЛ, КТО ПРОИГРАЛ?

Можно, разумеется, театрально воскликнуть, что проиграли все, особенно ростовчане. Но это не совсем так.

Точнее — да, люди (пассажиры) проиграли в первую очередь, и это бесспорно: опаздывали на работу, мерзли (не май месяц все-таки!) на остановках, толкались в душном переполненном транспорте, нервничали и проч.

Но есть еще как минимум две стороны этого процесса.

Во-первых, сфера общественного транспорта — это, как известно, одна из самых емких с финансовой точки зрения. Для общего понимания: ежемесячный пассажиропоток в Ростове-на-Дону составляет сегодня порядка 10 млн человек. Если перевести в деньги, то оборот получится около 220 млн рублей (плюс-минус, как говорится) — в месяц!

Так вот, со все большим распространением безналичной системы оплаты проезда объем пассажирских перевозок отчего-то стал неуклонно падать — за первый квартал он рухнул аж на треть, а если сравнивать с тем, что было еще пару лет назад, то вообще снижение получится вдвое.

Как думаете, почему? Не утверждая, намекнем: играет роль не только неучтенный нал (для чего, по-вашему, нужны «свистки»-контролеры на узловых остановках? только для точного соблюдения графика, да?), но еще и компенсации за льготников — это около полутора миллиардов в год. И перевозчики еще лет десять назад, когда вставал вопрос о введении системы безнала яростно противились новшеству, говоря, что они и так недополучают от государства половину таких компенсаций.

Во-вторых, однозначно проиграла власть. В имиджевом плане. Ну что стоило, допустим, представителю руководства (не будем тыкать пальцами) взять и честно сказать горожанам: мы действительно лопухнулись, наделали массу ошибок, извините нас, будем исправляться с учетом ваших замечаний. Так нет же — снова начались рассказы про «мониторинг» и «реагирование».

А противники - то есть те, кто остался за бортом новой маршрутной сети, использовали момент по всем правилам пиара. И получили общественное сочувствие, что тоже немало.

5. КОГДА ВСЕ НАЛАДИТСЯ?

Сити-менеджер Виталий Кушнарев, отвечая на этот вопрос в телеэфире, посоветовал всем «набраться терпения». Руководитель одного из АТП, оставшихся «при деле», Магомед Дарсигов, на встрече градоначальника с предпринимателями, выразил мнение, что это должно произойти в течение десяти дней.

На самом деле, уйдет, конечно, больше времени. Хоть у ответственных и безответственных лиц сейчас, пардон, все значимые части тела горят, но они до конца не понимают, что делать. Информация отрывочная, критичная и не всегда, следует это признать, объективная: где-то реально приходится ждать своего автобуса часами, а где-то шумят «за компанию».

Поэтому они будут латать дыры - перекидывать подвижной состав с одной линии на другую, штрафовать перевозчиков, не обеспечивших должного количества подвижного состава, в ручном режиме как-то налаживать ситуацию (кстати, так ведь уже было, только об этом позабыли: в 2013-м, когда начинали перекраивать сеть под автобусы и Hyundai County).

Так вот, после возмущений граждан (то есть, извините, по следам упомянутого «мониторинга») увеличили количество автобусов на 22-м маршруте. Теперь, вероятно, начнутся переговоры по замещению тех самых маршрутов, что оказались вне конкурса.

Эксперты «КП» прогнозируют, что на это уйдет весь ноябрь.