Инсульт: первые признаки, лечение и реабилитация

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-02T12:34:44+03:00

Что нужно делать, чтобы после инсульта больной как можно скорее вернулся к обычной жизни, и как его избежать

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29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Каждый год инсульт переносят около 450 000 человек. При этом каждый третий пациент нуждается в посторонней помощи, а каждый пятый не может ходить.

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к очаговому повреждению головного мозга. Инсульт относится к неотложным медицинским состояниям, при которых обязательно срочное лечение в условиях стационара.

Как определить, что у человека инсульт?

К признакам наступившего инсульта относятся такие симптомы, как нарушение речи, непрекращающаяся тошнота, онемение и слабость в конечностях, внезапные нарушения зрения, утрата способности опознавать лица и знакомые предметы.

Существует быстрый тест на определение состояния инсульта. Человека нужно попросить улыбнуться, поднять руки, сказать простую фразу «Я сейчас здоров». Если он не сможет поднять одну руку, четко выговорить слова или улыбка будет кривой, сразу необходимо вызвать скорую помощь.

Что делать во время инсульта?

Больные с острым инсультом должны поступить в стационар, оснащенный всем необходимым оборудованием. Поэтому, вызывая скорую, точно перескажите диспетчеру все, что произошло с человеком.

До приезда врачей:

- устройте больного на постели так, чтобы его голова была приподнята примерно на 30 градусов;

- откройте форточку для притока свежего воздуха;

- снимите с больного стесняющую одежду;

- если есть симптомы рвоты, поверните голову больного набок.

Лечение пациентов, перенесших инсульт

Лечение таких больных производится только в стационаре под постоянным наблюдением медицинского персонала. Сроки лечения индивидуальны в каждом конкретном случае и зависят от наступивших последствий, в списке которых параличи и другие двигательные расстройства, нарушения речи, снижение умственной активности и многие другие. Помогают вернуть пациента к привычному образу жизни комплексные меры по реабилитации.

Как проходит реабилитация?

Выздоровление больных может протекать по-разному, поэтому план восстановления подбирается врачом индивидуально.

Рассказывает главный врач медицинского центра ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК, врач-невролог Андрей Черкашин:

- Решение о назначении конкретных реабилитационных мер принимает врачебный консилиум совместно с пациентом и его родственниками. Во многом они зависят от того, какие функции нужно восстановить у больного. Также важна так называемая вторичная профилактика. При аритмии сердца врач назначит антикоагулянты, антиаритмические средства или установит кардиостимулятор. В случае обнаружения атеросклеротических бляшек может возникнуть необходимость восстановления проходимости артерий, назначения лекарств, снижающих уровень холестерина в крови.

В план реабилитации больного после инсульта по усмотрению врача могут входить:

- специальные физические упражнения, направленные на улучшение координации и возвращение двигательной активности, в том числе проводимые при помощи специализированных роботизированных комплексов с биологической обратной связью;

- физиопроцедуры, предусматривающие стимулирование мышц электрическими импульсами, а также магнитная стимуляция;

- психологическая терапия, направленная на решение проблем эмоционального характера;

- легкий массаж;

- в некоторых случаях назначается прием антидепрессантов.

Если позволяет общее состояние больного, мероприятия по реабилитации нужно проводить уже в первые часы после перенесенного инсульта. Это позволит ускорить процесс восстановления утраченных функций и устранить развитие вторичных осложнений.

Родственники пациента должны принимать активное участие в восстановительном процессе - выполнять «домашние задания» от врача, помогать перенесшему инсульт человеку в выполнении физических упражнений. В начале процесса реабилитации больным показана ранняя вертикализация, которая проводится под контролем показателей артериального давления, частоты пульса и других.

Фото: предоставлено "ЕВРОЕКСПЕРТ КЛИНИК". Реклама

Одним из направлений реабилитации является устранение нарастающей спастичности в мышцах пораженных конечностей. Для предотвращения этого явления практикуется использование специальных лонгет, легкий массаж мышц, парафиновые аппликации. При наличии показаний возможно применение ботулинотерапии.

Оптимальным вариантом проведения восстановления и реабилитации после инсульта является лечение в специализированном реабилитационном центре, где пациент сможет получить не только восстановительную терапию, но и квалифицированную медицинскую помощь в случае различных осложнений - возникновения пролежней, тромбозов, пневмонии.

Период проведения реабилитации зависит от многих факторов, а также от настроя самого пациента. Чем больше желание человека вернуться к полноценной жизни, тем более эффективными будут занятия и упражнения.

Как избежать инсульта?

Всем, у кого отмечается наследственная склонность к инсульту, нужно быть настороже. Всегда нужно помнить, что больше всего инсульт угрожает тем, у кого повышенное артериальное давление. И это касается не только пожилых людей. Другие важные факторы риска - это сердечные заболевания, системный атеросклероз, сахарный диабет.

Чтобы предотвратить инсульт, необходимо наблюдаться у доктора, регулярно сдавать анализы крови, делать кардиограмму. Периодические обследования здоровья должны проходить все мужчины старше 45 лет и женщины старше 50. Также нужно наладить здоровое питание, исключить из рациона соль, сахар, жирную и жареную пищу, воздерживаться от курения и излишнего употребления алкоголя. Один из необходимых аспектов - достаточная физическая активность, не менее 3 000 шагов в день. А самая нужная привычка - регулярный замер артериального давления. Если его показатели повышенные, то необходимо принимать подобранные врачом препараты.

Нужно помнить, что инсульт гораздо легче предупредить, чем впоследствии лечить и реабилитировать больного после случившегося.

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