2018-11-03T14:53:40+03:00
Общество

Суд запретил фанату "Анжи" посещать матчи за драку и мат на "Ростов-Арене"

Абубакар Гамидов уверен, что его спровоцировали [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Абубакар Гамидов рассказал «Комсомолке» свою версию событий. Фото: архив героя публикации.Абубакар Гамидов рассказал «Комсомолке» свою версию событий. Фото: архив героя публикации.
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В Ростове-на-Дону суд приговорил футбольного болельщика клуба «Анжи» к суровому наказанию за мат и драку на стадионе. Инцидент произошел во время матча в Ростове-на-Дону. На поле встретились хозяева ФК «Ростов» и гости из команды «Анжи».

После первого тайма на одной из трибун произошла потасовка, которая и попала на видео. Очевидцы опубликовали его в Интернете. Там уже более 66 тысяч просмотров. На кадрах видно, как один из болельщиков команды гостей поднялся на трибуну оппонентов и началась драка. Через два дня после инцидента, 29 октября, Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Абубакара Гамидова к штрафу в размере десяти тысяч рублей, но самое суровое наказание для любого фаната - запрет на присутствие на стадионе во время игр в течение года.

- Я болею за свою команду десять лет, три золотых сезона и более 110 выездов за клуб, - рассказал сайту rostov.kp.ru Абубакар Гамидов. - Из меня сделали зачинщика драки. Но меня провоцировали всю игру. И не только меня, весь гостевой сектор. Этот ростовский болельщик просто был ближе всех ко мне, и я подошел. На видео видно, что я иду к определенному человеку. Я спросил его: «Ты кричал?». Он ответил утвердительно и получил пощечину. Почти сразу нас разняли стюарды, но он продолжал нас оскорблять.

К слову, в комментариях под видео одна из ростовчанок, присутствовавших на матче, написала следующее: «Один из ростовских болельщиков на протяжении матча прыгал к обезьяна, оскорблял и крутил неприличные жесты в сторону гостей-болельщиков, записывая все это на телефон. Это продолжалось на протяжении всех 45 несчастных минут. Понятное дело, терпение не резиновое, те и разобрались как могли. А под конец матча он переодел куртку и надел кепку, чтобы его не вычислили и ушел под конец игры, чтобы не догнали. Стоило ли это того?»

Кстати, отстраненный от просмотра матчей вживую болельщик «Анжи» рассказал «КП-Ростов», что не будет подавать аппеляцию, на которую у него по закону есть десять дней. Но, несмотря ни на что, болеть за любимую команду не перестанет.

Ростов Анжи драка болельщиков 27.10.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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